Groupe Casino : nombre total de droits de vote et d’actions au 30-06-2026

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 643,79 €

Siège social : 1, Cours Antoine Guichard

42000 Saint-Etienne

554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

au 30 juin 2026

(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale 400 964 379 401 281 512 400 494 012

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Fait le 08 juillet 2026 à 17h30

Pièce jointe