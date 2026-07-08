Groupe Casino : nombre total de droits de vote et d’actions au 30-06-2026

 | Source: Groupe Casino Groupe Casino

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 643,79  €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 Saint-Etienne
554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
au 30 juin 2026

(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre d’actions composant le capitalNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale
400 964 379401 281 512400 494 012

* * *
*

Fait le 08 juillet 2026 à 17h30

Pièce jointe


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Casino_Nbre droits de vote et d'actions au 30-06-2026_Communiqué
GlobeNewswire

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