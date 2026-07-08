Aramis Group - Bilan semestriel du contrat de liquidité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 8 juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aramis Group à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

167 402 titres

385 086,72 €

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

142 853 titres

429 783,65 €

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 il a été négocié un total de :

Nombre

de transactions Nombre

de titres Montant

en euros Achat 1 346 312 486 1 192 995,62 Vente 1 096 287 937 1 145 930,10

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis 25 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

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