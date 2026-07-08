Hermès International : bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Paris, le 8 juillet 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Hermès International à BNP Paribas, en date de négociation du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :





. 6 368 titres Hermès International

. 13 101 220 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

. À l'achat, 85 704 titres, pour un montant de 156 292 719 € (2 779 transactions).

. À la vente, 83 954 titres, pour un montant de 153 543 150 € (3 038 transactions).

Il est rappelé que :

1 – Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

. 4 618 titres Hermès International

. 15 708 069 €

2 – Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

. À l'achat, 73 749 titres, pour un montant de 159 697 360 € (2 816 transactions).



. À la vente, 72 547 titres, pour un montant de 157 514 941 € (3 444 transactions).

3 – Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du

22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

. 496 titres Hermès International

. 18 278 671 €

4 – Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :



. 9 166 titres Hermès International