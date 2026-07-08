Bleecker : REVENUS LOCATIFS DU 3EME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2025/2026

BLEECKER

COMMUNIQUE DE PRESSE

REVENUS LOCATIFS

DU 3ème TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2025/2026

Paris, le 8 juillet 2026, à 18h00 (heure de Paris)

Le Groupe BLEECKER annonce des revenus locatifs (chiffre d’affaires) consolidés de 7 347 K€ pour le 3ème trimestre de l’exercice ouvert le 1er septembre 2025, contre de 6 853 K€ pour le 3ème trimestre de l’exercice ouvert le 1er septembre 2024.

Cette variation positive, par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent, résulte principalement des acquisitions réalisées au cours de l’exercice clos le 31 août 2025. A périmètre constant, les revenus locatifs progressent, principalement grâce à l’indexation des loyers et à la prise d’effet de nouveaux baux.

Évènements significatifs de la période (mars, avril, mai 2026)

De nouveaux baux ont pris effet pour une surface totale cumulée de 444 m², avec un loyer cumulé annuel de 326 K€ HT/HC.

Tableau des revenus locatifs du 3ème trimestre de l’exercice 2025/2026

En K€ Exercice en cours

du 01.09.2025 au 31.08.2026 Exercice précédent

du 01.09.2024 au 31.08.2025 Variation

(%) 1er trimestre 6 874 6 311 +8,92% 2ème trimestre 5 543 1 818 -4,73% 3ème trimestre 7 347 6 853 +7,21% Total 19 764 18 982 +4,12%





Ventilation des revenus locatifs du 3ème trimestre de l’exercice 2025/2026, par secteur géographique

Revenus locatifs

(K€) % Paris 7 056 96,05 % Ile de France* 290 3,95% TOTAL 7 347 100 %

* Depuis le 28/08/2025, le groupe BLEECKER détient un actif immobilier sis à Bussy-Saint-Georges (77)

Le Groupe, ses perspectives

BLEECKER adapte sa politique d’investissement en immeubles de bureaux parisiens ainsi que sur les parcs et locaux d’activités récents en Ile de France compte tenu de la situation macroéconomique et internationale. Néanmoins, fort d'un portefeuille d'actifs essentiellement parisiens et restructurés et bénéficiant d'un taux d'occupation élevé, BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu’offre le marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité, les locaux d’activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe ; ainsi que ceux présentant une forte création de valeur.

BLEECKER poursuit également sa stratégie de valorisation de ses actifs en patrimoine par :

- la réalisation de programmes de travaux de repositionnement,

- le développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.

BLEECKER poursuit par ailleurs la consolidation de sa dette en saisissant les opportunités de financement bancaire en vue notamment de refinancer et sécuriser l’endettement existant.

BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d’actifs matures ou non stratégiques, afin d’investir dans de nouveaux projets immobiliers, offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d’un potentiel de revalorisation à moyen ou long terme.

BLEECKER demeure confiant dans la poursuite de sa stratégie, grâce notamment à son positionnement qui est un atout majeur. Compte tenu du contexte économique généré par la situation macroéconomique et internationale, BLEECKER se réserve, néanmoins, la faculté d’étudier d’autres thèses d’investissement.

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