Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Invest Securities

NANTES, France, le 8 juillet 2026, 18h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) – Au titre du contrat de liquidité confié par OSE Immunotherapeutics à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

Nombre d’actions : 88 592

Solde en espèces : 250 888,59 €

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 :

Nombre de transactions exécutées à l'achat : 899

Nombre de transactions exécutées à la vente : 918

Volume échangé à l'achat : 208 453 titres pour 859 440,90 €

Volume échangé à la vente : 159 947 titres pour 694 181,36 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 40 086 titres

Solde en espèces : 413 431,33 €

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 25 avril 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces : 300 000 €

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basée à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com . Cliquez et suivez-nous sur Linkedln .

Contacts

OSE Immunotherapeutics: investors@ose-immuno.com

FP2COM (Media): Florence Portejoie: fportejoie@fp2com.fr I +33 6 07 768 283

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