GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 08 juillet 2026 – GENFIT (Euronext : GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

65 000 titres

973 620,20 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

1 598 594 titres à l’achat pour un montant de 12 813 126,30 €

1 549 771 titres à la vente pour un montant de 12 677 508,21 €

Sur cette même période, ont été exécutées :

3 200 transactions à l’achat

2 721 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 911 titres

769 849,43 €

FIN

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie associées à un risque vital et pour lequel le besoin médical reste largement insatisfait. Pionnière dans la recherche et le développement clinique dans ce domaine, GENFIT s’appuie sur un héritage scientifique solide, bâti sur plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT cible la décomposition aigüe sur cirrhose (Acute-on-Chronic Liver Failure - ACLF), ainsi que les pathologies associées comme la décomposition aigüe (DA) ou l’encéphalopathie hépatique (EH). Elle développe des actifs thérapeutiques aux mécanismes d’action complémentaires, choisis pour cibler les voies physiopathologiques clés. La société s’intéresse également à d’autres pathologies graves comme le cholangiocarcinome (CCA), les troubles du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (OA). Son portefeuille R&D, couvrant plusieurs stades de développement, favorise un flux de données régulier. L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à haut potentiel - des stades précoces jusqu’aux phases avancées et de pré-commercialisation - s’est concrétisée en 2024 par l'approbation accélérée d'Iqirvo® (elafibranor) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, dans le traitement de seconde ligne de la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Iqirvo® est désormais commercialisé dans plusieurs pays.1Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d'une franchise diagnostique incluant NIS2+®, utilisée pour la détection de la metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, anciennement stéatohépatite non alcoolique - NASH). GENFIT, une entreprise certifiée Bcorp™ depuis 2025 est installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis). La Société est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, et en particulier des déclarations prospectives relatives à ses programmes de recherche et de développement. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées aux programmes non cliniques et précliniques, la reproductibilité des résultats précliniques, la transposition des données issues de modèles animaux à la biologie humaine, la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, le prix, l’approbation et le succès commercial d’elafibranor dans les pays concernés, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de la Société déposé le 03 avril 2026 (n° D.26-0221) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de l’AMF ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

CONTACTS

GENFIT | Investisseurs

Relations Investisseurs

Jean-Christophe Marcoux – Chief Corporate Affairs Officer | Tel : +33 3 2016 4000|

jean-christophe.marcoux@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Agence Maarc | Tel : 06 87 88 47 26 | bruno.arabian@maarc.fr

Stephanie BOYER – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | stephanie.boyer@genfit.com

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | +333 2016 4000 | www.genfit.com

Annexe

S1 2026

Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 3 200 1 598 594 12 813 126,30 2 721 1 549 771 12 677 508,21 02/01/2026 40 23001 121 230,22 37 20343 107 679,57 05/01/2026 47 23176 119 431,26 28 12011 62 387,18 06/01/2026 1 1 5,16 16 7001 36 885,19 07/01/2026 21 17001 91 071,98 6 5001 27 580,41 08/01/2026 21 12858 67 922,90 4 858 4 483,16 09/01/2026 19 11001 58 085,17 18 11001 58 185,17 12/01/2026 28 14411 75 680,66 12 8118 42 907,20 13/01/2026 20 9330 48 857,66 20 9330 49 159,12 14/01/2026 7 5276 27 949,77 21 16569 88 827,90 15/01/2026 13 9098 49 201,53 14 7760 42 426,64 16/01/2026 24 9154 48 508,60 8 3492 18 417,79 19/01/2026 21 13001 67 455,17 25 9464 49 632,06 20/01/2026 28 16464 85 027,50 22 11001 56 805,20 21/01/2026 14 8001 40 975,20 17 11001 57 360,20 22/01/2026 15 11001 59 055,24 25 16001 86 454,20 23/01/2026 15 16011 88 481,11 16 10511 58 200,67 26/01/2026 25 14055 77 320,91 3 555 3 094,13 27/01/2026 18 5893 32 583,87 20 12893 71 491,69 28/01/2026 19 9685 54 619,53 34 14749 83 721,08 29/01/2026 15 8657 48 872,31 10 24593 139 052,27 30/01/2026 12 10000 56 410,00 13 7866 44 521,56 02/02/2026 17 7001 38 870,60 23 15135 85 648,97 03/02/2026 14 5132 31 188,29 29 15132 92 903,37 04/02/2026 22 10252 63 414,77 17 9252 57 898,65 05/02/2026 33 15001 94 081,17 24 13219 83 049,56 06/02/2026 41 19810 121 962,84 13 7002 43 432,71 09/02/2026 17 12450 76 738,31 30 19040 118 363,68 10/02/2026 16 7001 45 474,02 33 15001 97 038,92 11/02/2026 16 10403 68 835,82 27 14403 95 687,91 12/02/2026 24 15001 105 536,84 22 13001 92 381,73 13/02/2026 26 24001 168 262,13 31 18001 127 784,06 16/02/2026 11 11001 81 340,95 28 16001 117 972,33 17/02/2026 20 8751 69 255,15 19 8751 68 320,11 18/02/2026 19 8501 67 105,53 11 3501 27 958,04 19/02/2026 38 11503 89 218,65 34 14253 114 044,24 20/02/2026 46 22930 179 214,92 2 180 1 422,13 23/02/2026 1 1 8,19 38 20001 168 318,22 24/02/2026 40 17551 158 835,50 44 22551 205 596,79 25/02/2026 21 10001 89 761,68 18 5001 45 839,22 26/02/2026 49 22001 195 236,65 5 2001 18 409,06 27/02/2026 28 13001 119 358,93 41 13501 125 618,84 02/03/2026 52 20251 169 647,49 16 14751 128 083,52 03/03/2026 54 19001 162 346,25 19 9001 77 041,18 04/03/2026 23 7001 59 184,28 35 19501 168 798,12 05/03/2026 17 8501 75 136,34 19 13501 121 718,81 06/03/2026 21 12251 105 158,79 5 2251 19 478,80 09/03/2026 12 4001 34 237,08 25 21501 186 434,53 10/03/2026 16 10081 94 559,88 27 15081 143 252,91 11/03/2026 28 20201 184 760,16 12 6201 57 500,38 12/03/2026 37 17761 157 053,60 7 5261 47 500,67 13/03/2026 29 13501 115 709,92 13 15001 130 096,17 16/03/2026 12 6751 57 260,90 12 15751 135 593,43 17/03/2026 16 10001 87 693,77 19 13001 114 658,81 18/03/2026 14 11751 103 861,33 28 11001 98 820,77 19/03/2026 9 5751 50 347,53 33 27001 242 970,12 20/03/2026 35 24001 212 785,43 6 5501 50 535,38 23/03/2026 20 9251 79 950,66 20 24251 213 809,91 24/03/2026 40 30001 259 904,06 8 5001 45 054,06 25/03/2026 13 7001 59 283,63 8 5001 42 938,64 26/03/2026 36 16212 136 949,57 19 11487 97 593,67 27/03/2026 35 20076 167 456,33 33 20076 167 871,30 30/03/2026 42 12419 102 356,65 16 13321 110 390,59 31/03/2026 12 10128 84 572,34 22 15951 134 857,09 01/04/2026 12 6751 58 381,16 27 11501 100 017,41 02/04/2026 37 15251 129 017,36 11 17251 147 546,08 07/04/2026 142 81006 638 469,04 1 1 8,58 08/04/2026 43 22914 180 072,65 38 25169 201 030,09 09/04/2026 14 14001 110 385,42 20 42001 332 987,71 10/04/2026 1 1 8,02 64 59251 498 113,08 13/04/2026 19 7501 64 912,00 17 8251 73 140,99 14/04/2026 20 9826 90 235,40 20 27826 255 113,78 15/04/2026 23 13101 123 378,41 32 10601 100 433,87 16/04/2026 27 13751 126 516,35 5 2251 21 099,34 17/04/2026 27 10251 92 889,03 18 11251 102 460,04 20/04/2026 21 11001 99 908,99 16 8001 74 583,96 21/04/2026 31 14251 128 304,18 9 4251 39 049,13 22/04/2026 18 6752 59 455,34 6 752 6 655,46 23/04/2026 74 32250 271 523,07 11 4500 40 177,44 24/04/2026 20 10501 86 286,61 11 6751 56 363,22 27/04/2026 20 7900 64 510,14 12 5064 41 394,81 28/04/2026 47 20152 162 935,17 44 19001 153 894,61 29/04/2026 33 18251 144 993,06 24 10266 81 569,63 30/04/2026 29 16031 128 173,30 39 24235 194 083,57 04/05/2026 17 6230 50 669,09 25 5698 46 934,20 05/05/2026 21 5237 42 558,22 8 4036 33 177,57 06/05/2026 7 2500 20 730,05 14 5751 47 876,27 07/05/2026 16 6799 57 531,64 26 10001 84 805,98 08/05/2026 24 8633 71 211,20 19 10181 85 633,41 11/05/2026 18 4501 38 843,49 20 15462 136 373,14 12/05/2026 28 11412 99 934,20 22 11252 99 490,18 13/05/2026 9 5734 50 144,00 14 7985 70 905,36 14/05/2026 23 9551 85 059,87 23 11256 100 488,62 15/05/2026 37 16326 143 161,71 33 11448 100 732,10 18/05/2026 27 7539 63 792,61 12 6500 55 574,87 19/05/2026 12 6000 50 392,50 15 7661 64 878,40 20/05/2026 11 4501 37 958,51 17 7000 59 512,53 21/05/2026 31 9751 83 008,61 21 8751 74 882,48 22/05/2026 39 14501 124 332,59 1 1 8,74 25/05/2026 13 8751 75 443,60 8 4501 39 166,08 26/05/2026 26 13971 120 203,27 11 6971 60 499,43 27/05/2026 27 12721 107 364,10 24 12441 105 894,56 28/05/2026 20 8251 70 208,58 21 13531 115 811,83 29/05/2026 22 10210 89 995,94 16 7960 70 858,01 01/06/2026 16 10751 92 705,55 8 2251 20 078,83 02/06/2026 19 7730 66 376,74 16 5230 45 366,90 03/06/2026 22 10001 84 786,08 31 15002 127 952,06 04/06/2026 1 1 8,55 45 30000 268 256,40 05/06/2026 56 27966 255 864,29 30 13966 131 723,26 08/06/2026 30 15272 130 761,77 25 15272 131 671,06 09/06/2026 46 28501 243 832,90 13 6751 58 428,49 10/06/2026 31 15250 127 543,22 19 12114 101 593,21 11/06/2026 22 9079 77 802,94 31 18965 164 550,58 12/06/2026 24 12251 110 481,48 42 22001 203 289,02 15/06/2026 20 9001 85 321,92 52 24001 229 736,85 16/06/2026 31 20251 194 852,29 16 7553 75 032,79 17/06/2026 14 9053 84 701,14 20 12251 119 468,08 18/06/2026 4 1751 17 422,45 58 17501 182 626,09 19/06/2026 30 17251 175 765,44 38 26001 275 305,35 22/06/2026 31 13152 141 067,43 33 15402 167 344,27 23/06/2026 24 7751 81 719,10 57 24072 260 350,48 24/06/2026 50 19501 208 246,11 13 4930 54 895,99 25/06/2026 76 33251 320 218,44 3 3501 33 865,28 26/06/2026 21 8001 73 952,60 21 14501 142 513,22 29/06/2026 10 4751 49 870,15 76 18251 192 544,76 30/06/2026 41 19255 204 264,55 39 19255 205 728,89





1 Elafibranor est mis sur le marché et commercialisé notamment aux Etats-Unis et en Europe par Ipsen sous la marque Iqirvo®

Pièce jointe