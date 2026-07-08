GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 08 juillet 2026 – GENFIT (Euronext : GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 65 000 titres
- 973 620,20 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
- 1 598 594 titres à l’achat pour un montant de 12 813 126,30 €
- 1 549 771 titres à la vente pour un montant de 12 677 508,21 €
Sur cette même période, ont été exécutées :
- 3 200 transactions à l’achat
- 2 721 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 27 911 titres
- 769 849,43 €
FIN
À PROPOS DE GENFIT
GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie associées à un risque vital et pour lequel le besoin médical reste largement insatisfait. Pionnière dans la recherche et le développement clinique dans ce domaine, GENFIT s’appuie sur un héritage scientifique solide, bâti sur plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT cible la décomposition aigüe sur cirrhose (Acute-on-Chronic Liver Failure - ACLF), ainsi que les pathologies associées comme la décomposition aigüe (DA) ou l’encéphalopathie hépatique (EH). Elle développe des actifs thérapeutiques aux mécanismes d’action complémentaires, choisis pour cibler les voies physiopathologiques clés. La société s’intéresse également à d’autres pathologies graves comme le cholangiocarcinome (CCA), les troubles du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (OA). Son portefeuille R&D, couvrant plusieurs stades de développement, favorise un flux de données régulier. L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à haut potentiel - des stades précoces jusqu’aux phases avancées et de pré-commercialisation - s’est concrétisée en 2024 par l'approbation accélérée d'Iqirvo® (elafibranor) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, dans le traitement de seconde ligne de la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Iqirvo® est désormais commercialisé dans plusieurs pays.1Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d'une franchise diagnostique incluant NIS2+®, utilisée pour la détection de la metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, anciennement stéatohépatite non alcoolique - NASH). GENFIT, une entreprise certifiée Bcorp™ depuis 2025 est installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis). La Société est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, et en particulier des déclarations prospectives relatives à ses programmes de recherche et de développement. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées aux programmes non cliniques et précliniques, la reproductibilité des résultats précliniques, la transposition des données issues de modèles animaux à la biologie humaine, la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, le prix, l’approbation et le succès commercial d’elafibranor dans les pays concernés, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de la Société déposé le 03 avril 2026 (n° D.26-0221) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de l’AMF ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.
CONTACTS
GENFIT | Investisseurs
Relations Investisseurs
Jean-Christophe Marcoux – Chief Corporate Affairs Officer | Tel : +33 3 2016 4000|
jean-christophe.marcoux@genfit.com
RELATIONS PRESSE | Media
Bruno ARABIAN – Agence Maarc | Tel : 06 87 88 47 26 | bruno.arabian@maarc.fr
Stephanie BOYER – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | stephanie.boyer@genfit.com
GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | +333 2016 4000 | www.genfit.com
Annexe
S1 2026
|Achats
|Ventes
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|TOTAL
|3 200
|1 598 594
|12 813 126,30
|2 721
|1 549 771
|12 677 508,21
|02/01/2026
|40
|23001
|121 230,22
|37
|20343
|107 679,57
|05/01/2026
|47
|23176
|119 431,26
|28
|12011
|62 387,18
|06/01/2026
|1
|1
|5,16
|16
|7001
|36 885,19
|07/01/2026
|21
|17001
|91 071,98
|6
|5001
|27 580,41
|08/01/2026
|21
|12858
|67 922,90
|4
|858
|4 483,16
|09/01/2026
|19
|11001
|58 085,17
|18
|11001
|58 185,17
|12/01/2026
|28
|14411
|75 680,66
|12
|8118
|42 907,20
|13/01/2026
|20
|9330
|48 857,66
|20
|9330
|49 159,12
|14/01/2026
|7
|5276
|27 949,77
|21
|16569
|88 827,90
|15/01/2026
|13
|9098
|49 201,53
|14
|7760
|42 426,64
|16/01/2026
|24
|9154
|48 508,60
|8
|3492
|18 417,79
|19/01/2026
|21
|13001
|67 455,17
|25
|9464
|49 632,06
|20/01/2026
|28
|16464
|85 027,50
|22
|11001
|56 805,20
|21/01/2026
|14
|8001
|40 975,20
|17
|11001
|57 360,20
|22/01/2026
|15
|11001
|59 055,24
|25
|16001
|86 454,20
|23/01/2026
|15
|16011
|88 481,11
|16
|10511
|58 200,67
|26/01/2026
|25
|14055
|77 320,91
|3
|555
|3 094,13
|27/01/2026
|18
|5893
|32 583,87
|20
|12893
|71 491,69
|28/01/2026
|19
|9685
|54 619,53
|34
|14749
|83 721,08
|29/01/2026
|15
|8657
|48 872,31
|10
|24593
|139 052,27
|30/01/2026
|12
|10000
|56 410,00
|13
|7866
|44 521,56
|02/02/2026
|17
|7001
|38 870,60
|23
|15135
|85 648,97
|03/02/2026
|14
|5132
|31 188,29
|29
|15132
|92 903,37
|04/02/2026
|22
|10252
|63 414,77
|17
|9252
|57 898,65
|05/02/2026
|33
|15001
|94 081,17
|24
|13219
|83 049,56
|06/02/2026
|41
|19810
|121 962,84
|13
|7002
|43 432,71
|09/02/2026
|17
|12450
|76 738,31
|30
|19040
|118 363,68
|10/02/2026
|16
|7001
|45 474,02
|33
|15001
|97 038,92
|11/02/2026
|16
|10403
|68 835,82
|27
|14403
|95 687,91
|12/02/2026
|24
|15001
|105 536,84
|22
|13001
|92 381,73
|13/02/2026
|26
|24001
|168 262,13
|31
|18001
|127 784,06
|16/02/2026
|11
|11001
|81 340,95
|28
|16001
|117 972,33
|17/02/2026
|20
|8751
|69 255,15
|19
|8751
|68 320,11
|18/02/2026
|19
|8501
|67 105,53
|11
|3501
|27 958,04
|19/02/2026
|38
|11503
|89 218,65
|34
|14253
|114 044,24
|20/02/2026
|46
|22930
|179 214,92
|2
|180
|1 422,13
|23/02/2026
|1
|1
|8,19
|38
|20001
|168 318,22
|24/02/2026
|40
|17551
|158 835,50
|44
|22551
|205 596,79
|25/02/2026
|21
|10001
|89 761,68
|18
|5001
|45 839,22
|26/02/2026
|49
|22001
|195 236,65
|5
|2001
|18 409,06
|27/02/2026
|28
|13001
|119 358,93
|41
|13501
|125 618,84
|02/03/2026
|52
|20251
|169 647,49
|16
|14751
|128 083,52
|03/03/2026
|54
|19001
|162 346,25
|19
|9001
|77 041,18
|04/03/2026
|23
|7001
|59 184,28
|35
|19501
|168 798,12
|05/03/2026
|17
|8501
|75 136,34
|19
|13501
|121 718,81
|06/03/2026
|21
|12251
|105 158,79
|5
|2251
|19 478,80
|09/03/2026
|12
|4001
|34 237,08
|25
|21501
|186 434,53
|10/03/2026
|16
|10081
|94 559,88
|27
|15081
|143 252,91
|11/03/2026
|28
|20201
|184 760,16
|12
|6201
|57 500,38
|12/03/2026
|37
|17761
|157 053,60
|7
|5261
|47 500,67
|13/03/2026
|29
|13501
|115 709,92
|13
|15001
|130 096,17
|16/03/2026
|12
|6751
|57 260,90
|12
|15751
|135 593,43
|17/03/2026
|16
|10001
|87 693,77
|19
|13001
|114 658,81
|18/03/2026
|14
|11751
|103 861,33
|28
|11001
|98 820,77
|19/03/2026
|9
|5751
|50 347,53
|33
|27001
|242 970,12
|20/03/2026
|35
|24001
|212 785,43
|6
|5501
|50 535,38
|23/03/2026
|20
|9251
|79 950,66
|20
|24251
|213 809,91
|24/03/2026
|40
|30001
|259 904,06
|8
|5001
|45 054,06
|25/03/2026
|13
|7001
|59 283,63
|8
|5001
|42 938,64
|26/03/2026
|36
|16212
|136 949,57
|19
|11487
|97 593,67
|27/03/2026
|35
|20076
|167 456,33
|33
|20076
|167 871,30
|30/03/2026
|42
|12419
|102 356,65
|16
|13321
|110 390,59
|31/03/2026
|12
|10128
|84 572,34
|22
|15951
|134 857,09
|01/04/2026
|12
|6751
|58 381,16
|27
|11501
|100 017,41
|02/04/2026
|37
|15251
|129 017,36
|11
|17251
|147 546,08
|07/04/2026
|142
|81006
|638 469,04
|1
|1
|8,58
|08/04/2026
|43
|22914
|180 072,65
|38
|25169
|201 030,09
|09/04/2026
|14
|14001
|110 385,42
|20
|42001
|332 987,71
|10/04/2026
|1
|1
|8,02
|64
|59251
|498 113,08
|13/04/2026
|19
|7501
|64 912,00
|17
|8251
|73 140,99
|14/04/2026
|20
|9826
|90 235,40
|20
|27826
|255 113,78
|15/04/2026
|23
|13101
|123 378,41
|32
|10601
|100 433,87
|16/04/2026
|27
|13751
|126 516,35
|5
|2251
|21 099,34
|17/04/2026
|27
|10251
|92 889,03
|18
|11251
|102 460,04
|20/04/2026
|21
|11001
|99 908,99
|16
|8001
|74 583,96
|21/04/2026
|31
|14251
|128 304,18
|9
|4251
|39 049,13
|22/04/2026
|18
|6752
|59 455,34
|6
|752
|6 655,46
|23/04/2026
|74
|32250
|271 523,07
|11
|4500
|40 177,44
|24/04/2026
|20
|10501
|86 286,61
|11
|6751
|56 363,22
|27/04/2026
|20
|7900
|64 510,14
|12
|5064
|41 394,81
|28/04/2026
|47
|20152
|162 935,17
|44
|19001
|153 894,61
|29/04/2026
|33
|18251
|144 993,06
|24
|10266
|81 569,63
|30/04/2026
|29
|16031
|128 173,30
|39
|24235
|194 083,57
|04/05/2026
|17
|6230
|50 669,09
|25
|5698
|46 934,20
|05/05/2026
|21
|5237
|42 558,22
|8
|4036
|33 177,57
|06/05/2026
|7
|2500
|20 730,05
|14
|5751
|47 876,27
|07/05/2026
|16
|6799
|57 531,64
|26
|10001
|84 805,98
|08/05/2026
|24
|8633
|71 211,20
|19
|10181
|85 633,41
|11/05/2026
|18
|4501
|38 843,49
|20
|15462
|136 373,14
|12/05/2026
|28
|11412
|99 934,20
|22
|11252
|99 490,18
|13/05/2026
|9
|5734
|50 144,00
|14
|7985
|70 905,36
|14/05/2026
|23
|9551
|85 059,87
|23
|11256
|100 488,62
|15/05/2026
|37
|16326
|143 161,71
|33
|11448
|100 732,10
|18/05/2026
|27
|7539
|63 792,61
|12
|6500
|55 574,87
|19/05/2026
|12
|6000
|50 392,50
|15
|7661
|64 878,40
|20/05/2026
|11
|4501
|37 958,51
|17
|7000
|59 512,53
|21/05/2026
|31
|9751
|83 008,61
|21
|8751
|74 882,48
|22/05/2026
|39
|14501
|124 332,59
|1
|1
|8,74
|25/05/2026
|13
|8751
|75 443,60
|8
|4501
|39 166,08
|26/05/2026
|26
|13971
|120 203,27
|11
|6971
|60 499,43
|27/05/2026
|27
|12721
|107 364,10
|24
|12441
|105 894,56
|28/05/2026
|20
|8251
|70 208,58
|21
|13531
|115 811,83
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|7960
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|16
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|8
|2251
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|16
|5230
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|1
|1
|8,55
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|30/06/2026
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|19255
|205 728,89
1 Elafibranor est mis sur le marché et commercialisé notamment aux Etats-Unis et en Europe par Ipsen sous la marque Iqirvo®
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