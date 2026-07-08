Record de 100 millions d’utilisateurs pour Bitget Wallet : les paiements prennent désormais le pas sur le trading

SAN SALVADOR, Salvador, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, portefeuille crypto auto-dépositaire conçu pour les activités financières du quotidien, annonce avoir franchi le cap des 100 millions d’utilisateurs dans le monde. Pour la première fois dans l’histoire de la plateforme, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens réalisant des paiements dépasse désormais celui des traders. Plus de la moitié de ces utilisateurs sont localisés en Asie du Sud et du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine, où les portefeuilles crypto sont de plus en plus utilisés comme comptes internationaux libellés en stablecoins permettant d’épargner, de recevoir des paiements et de dépenser localement, plutôt qu’à des fins de trading.

Cette tendance se retrouve dans les données. Le nombre de cartes Bitget Wallet émises dépasse désormais 150 000 à l’échelle de la planète. Disponibles sur plus de 50 marchés, elles sont acceptées par plus de 150 millions de commerçants. Le niveau de dépenses global effectué par carte atteint 31 millions de dollars au premier semestre 2026, soit un bond de 191 % par rapport au second semestre 2025. Sur les marchés émergents en particulier, les dépenses par carte ont augmenté de 416 % au cours de la même période, ce qui montre que les nouvelles pratiques financières se développent plus rapidement dans ces régions qu’ailleurs. À l’échelle globale, les utilisateurs de cartes effectuent en moyenne 10 paiements par mois, d’un montant moyen de 28 dollars par transaction. Ces niveaux correspondent à des achats du quotidien et leur fréquence traduit un recours régulier aux paiements effectués par ce moyen. Aux États-Unis, en Europe et en Asie, les détenteurs de cartes actifs réalisent en moyenne entre 10 et 14 transactions par mois, un rythme comparable à celui d’une carte de crédit classique. En plein essor, les marchés émergents comme l’Amérique latine, partis d’un niveau moins élevé, comblent rapidement leur retard.

Les facteurs qui expliquent cette tendance sont à la fois structurels et spécifiques à chaque marché. Au Nigeria, la monnaie nationale, le naira, a perdu plus de 40 % de sa valeur face au dollar en 2024, tandis qu’en Argentine, le peso accusait un recul comparable. Les circuits traditionnels de transfert de fonds vers ces marchés appliquent encore des frais moyens de 5 à 8 % par opération. Dans ce contexte, ces deux pays figurent parmi les marchés où Bitget Wallet enregistre la croissance la plus rapide, reflétant le lien direct entre la volatilité des devises locales et la demande pour un compte stable, peu coûteux et accessible par-delà les frontières. En Asie du Sud et du Sud-Est, les deux régions qui recensent le plus grand nombre d’utilisateurs de la plateforme, les infrastructures de paiement mobiles sont déjà largement adoptées. Les paiements par code QR et les accès directs aux réseaux bancaires proposés par Bitget Wallet font ainsi partie des usages déjà bien établis.

« Sur ces marchés, la nouvelle génération d’utilisateurs n’associe pas ces tendances à de la crypto », explique Alvin Kan, directeur d’exploitation de Bitget Wallet. « Ils disposent d’un compte libellé en dollars qu’ils utilisent pour réaliser des paiements, ils y reçoivent leurs revenus et peuvent le transférer dans un autre pays. En pratique, le compte est simplement adossé à la blockchain. Les données montrent que ces usages deviennent progressivement des habitudes quotidiennes, et ce qui tient de la routine sur ces marchés contribue souvent à redéfinir la finance mondiale de demain. » Dans une lettre publiée par ses soins, Alvin Kan revient sur les étapes majeures qui ont tracé l’évolution de la plateforme au cours des huit dernières années.

Il y a huit ans, Bitget Wallet démarrait comme un outil de trading destiné aux utilisateurs familiers des cryptomonnaies. Au cours de ces deux dernières années, le produit a été repensé en profondeur pour un cas d’utilisation différent : lors du précédent grand cap franchi par l’entreprise, l’infrastructure qui permet aujourd’hui l’émission de cartes sur plus de 50 marchés, les paiements par code QR en Asie du Sud et du Sud-Est et en Amérique latine, sans oublier les intégrations directes avec les banques du Nigeria, du Mexique et du Bangladesh, restait à construire. L’infrastructure de règlement qui sous-tend ces flux, la Onchain Payments Matrix, est désormais compatible avec plus de 80 réseaux de paiement et plus de 100 devises. Elle a également traité à ce jour plus de 177 milliards de dollars de transactions en stablecoins.

Retrouvez davantage d’analyses et l’intégralité du rapport de données sur le blog de Bitget Wallet.

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est un portefeuille de cryptomonnaies auto-dépositaire conçu pour la finance au quotidien. Depuis 2018, il permet à plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde de disposer d’un compte on-chain pour épargner, dépenser et investir en cryptomonnaies. La plateforme prend en charge plus d’un million de tokens sur plus de 130 blockchains, plus de 100 monnaies fiduciaires, des cartes crypto Visa et Mastercard et des moyens de paiement adaptés aux marchés locaux. Son niveau de sécurité repose sur un chiffrement des clés conforme aux normes du secteur, un moteur d’analyse des risques en temps réel, des audits indépendants et un fonds de protection des utilisateurs valorisé à plus de 300 millions de dollars. En 2022, Bitget Wallet a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de financement conduit par Dragonfly. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web3.bitget.com.

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Pour toute demande média, veuillez contacter : media.web3@bitget.com

Avertissement : les données présentées ci-dessus sont exclusivement fournies à titre informatif. Les cryptomonnaies présentent un niveau élevé de risque de marché et de volatilité. Aucun bénéfice ne saurait être garanti. Il vous est fortement recommandé d’effectuer vos propres recherches avant d’investir à votre entière discrétion. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier ou une invitation à investir. Les performances passées ne préjugent pas des résultats à venir.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c5f4bdd-196f-4cdb-b17b-fb9a8ed0e5bf