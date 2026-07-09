Bilan de la production du trimestre clos en juin 2026

QUÉBEC, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX : PDI, TSX : PDI) (« PDI » ou la « Société ») a le plaisir de présenter son bilan de production pour la période de trois mois close le 30 juin 2026.1

La mine d’or de Kiniéro, en Guinée, a enregistré d’excellentes performances opérationnelles au cours du trimestre. Le débit moyen de l’usine a atteint 1 113 tonnes/h (environ 9,0 millions de tonnes/an) — bien au-delà de la capacité nominale de 6,0 millions de tonnes/an — avec un taux de récupération de l’or en hausse à 90,5 %, ce qui témoigne de l’optimisation continue du procédé et de la solide performance de l’usine.

Les activités d’extraction à Kiniéro ont continué d’afficher de solides performances au cours du trimestre, permettant de maintenir un débit de traitement supérieur à la capacité nominale de l’usine, ainsi que des performances de traitement constantes.

À Kiniéro, 2,2 millions de tonnes de minerai ont été traitées à raison d’une teneur moyenne de 0,86 g/t Au, ce qui a permis de produire 54 252 onces d’or .

. À Nampala, 0,45 million de tonnes de minerai ont été traitées à raison d’une teneur moyenne de 0,71 g/t Au, ce qui a permis de produire 9 774 onces d’or .

. La production d’or combinée des sites de Kiniéro et de Nampala a atteint 64 026 onces d’or au cours du trimestre clos en juin 2026.

au cours du trimestre clos en juin 2026. Au 30 juin 2026, la trésorerie et les stocks d’or s’élevaient à 530 millions de dollars australiens (365 millions de dollars américains).2





PDI publiera une mise à jour détaillée de ses activités dans son rapport trimestriel de juin 2026, qui sera publié plus tard ce mois-ci.

Le Conseil d’administration de PDI a autorisé la diffusion de ce communiqué.

La Bourse de Toronto (TSX) et son partenaire de services de réglementation (tel que défini dans ses politiques) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

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À PROPOS DE PREDICTIVE DISCOVERY

PDI figure parmi les principaux producteurs et développeurs aurifères d’Afrique de l’Ouest, grâce à un portefeuille d’actifs de premier ordre, à une capacité d’exécution éprouvée et à une solide assise financière.

Le portefeuille d’actifs de PDI repose principalement sur la mine d’or de Kiniéro en Guinée, dont la production a débuté fin 2025, et sur la mine d’or de Nampala au Mali, en exploitation depuis 2017. Ces actifs de production génèrent une dynamique porteuse et des flux de trésorerie importants alors que la Société poursuit ses projets de croissance.

L’actif de croissance à longue durée de vie de PDI est le projet aurifère de premier plan Bankan, situé en Guinée ; il s’agit de l’un des plus importants projets aurifères non encore développés en Afrique. Le projet Bankan est sur le point d’atteindre le stade « prêt pour la construction », avec une production prévue d’environ 250 000 onces d’or par an sur une période de plus de 12 ans.

Une fois le projet Bankan entré en production, PDI vise une production annuelle supérieure à 400 000 onces d’or d’ici 2029 grâce à son pôle minier à faibles coûts en Guinée, tout en tirant parti de la proximité et des synergies entre les actifs de Kiniéro et de Bankan.

PDI franchit une étape déterminante de son développement en évoluant vers le statut de producteur aurifère de taille intermédiaire en Afrique de l’Ouest. La Société dispose de plusieurs exploitations minières et s’est fixé pour objectif clair de développer durablement son portefeuille d’actifs et de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et l’ensemble de ses parties prenantes.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Ce communiqué ne vaut pas offre

Il ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres. Aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis, ni à des ressortissants américains, ni pour le compte ou au profit de ceux-ci, sauf en vertu d’une exemption des obligations d’enregistrement américaines ou dans le cadre d’une opération non soumise à ces obligations.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant la production d’or et les prévisions y afférentes, les attentes relatives aux activités et au potentiel d’exploration et de développement, ainsi que les attentes concernant l’obtention des autorisations réglementaires et le financement du développement du projet Bankan. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et des prévisions réalisées à la date du présent communiqué et sont soumises à des risques et incertitudes, connus ou inconnus, susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des termes tels que « sera », « s’attend à ce que », « prévoit », « pourrait », « devrait », « a l’intention de », « estime » et d’autres expressions similaires.

Même si PDI estime que les prévisions figurant dans les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car rien ne garantit que ces prévisions se réaliseront. Les déclarations prospectives reposent sur les informations disponibles au moment où elles sont formulées et/ou sur les convictions de bonne foi des dirigeants et administrateurs de PDI à cette date concernant des événements futurs ; elles sont soumises à des risques et incertitudes et les résultats réels peuvent s’écarter sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les prévisions comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations des prix des matières premières, les variations des taux de change et la conjoncture économique générale, les risques géopolitiques, sociaux et réglementaires, les risques opérationnels et liés aux coûts, la nature spéculative de l’exploration et du développement de projets, y compris les risques liés à l’obtention des autorisations, licences, permis et financements nécessaires, ainsi que la diminution des quantités ou de la teneur des réserves, les modifications du cadre juridique et réglementaire dans lequel PDI évolue ou pourrait évoluer à l’avenir, les conditions environnementales, y compris les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les problèmes de relations de travail et les litiges, ainsi que d’autres risques décrits dans les documents d’information publique de PDI déposés auprès de l’ASX et de SEDAR+.

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à leur date de publication. Sauf si la législation en vigueur l’exige, PDI ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément soumises dans leur intégralité à la mise en garde ci-dessus.

Objectifs de production

Le présent communiqué fait état d’une production prévue de 400 000 onces d’or par an pour PDI d’ici 2029. Les objectifs de production relatifs au projet Bankan ont été communiqués à l’ASX le 25 juin 2025 dans un communiqué de PDI intitulé « L’étude de faisabilité détaillée (DFS) de Bankan confirme la rentabilité exceptionnelle du Projet ». Les objectifs de production du projet Kiniéro de Robex ont été communiqués à l’ASX le 22 août 2025 dans un communiqué de Robex intitulé « Modification du rapport technique sur le projet aurifère de Kiniéro ». PDI confirme que toutes les hypothèses majeures sous-jacentes aux objectifs de production demeurent valables et ne doivent donner lieu à aucune révision substantielle des estimations communiquées dans les annonces précédentes.

1 Tous les chiffres figurant dans ce communiqué ne sont pas audités.

2 Sur la base d’un taux de change AUD/USD de 0,689 au 30 juin 2026. Stocks d’or valorisés sur la base d’un prix spot de 4 026 dollars américains/once. La trésorerie de PDI inclut 80 millions de dollars américains de liquidités soumises à restrictions. Les coûts ponctuels encourus au cours du trimestre comprennent 36 millions de dollars américains liés à la fusion et 9 millions de dollars américains pour le rachat d’une redevance.