Michelin : Déclaration des transactions sur actions propres - 9 juillet 2026

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND
Informations sur les opérations réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité
Information réglementée
Dénomination sociale de l’émetteur : Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR001400AJ45
Date : 9 juillet 2026
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|09.07.2026
|FR001400AJ45
|197 547
|33.1288 euros
|Gré à gré
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|09.07.2026
|FR001400AJ45
|197 547
|33.1288 euros
|Gré à gré
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|09.07.2026
|FR001400AJ45
|197 547
|33.1288 euros
|Gré à gré
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|NATIXIS
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|09.07.2026
|FR001400AJ45
|33,1288
|Euro
|197 547
|Gré à gré
|5309224
|Annulation
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|09.07.2026
|FR001400AJ45
|33,1288
|Euro
|197 547
|Gré à gré
|5309224
|Annulation
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|SOCIETE GENERALE
|O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
|09.07.2026
|FR001400AJ45
|33,1288
|Euro
|197 547
|Gré à gré
|5309224
|Annulation
Pièce jointe