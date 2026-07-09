Internationales Beratergremium für Handel und Investitionen in Shandong 2026 tagt in Jinan

JINAN, China, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vom Shandong-Unterausschuss des Rates zur Förderung des internationalen Handels (CCPIT Shandong) veranstaltete Rundtischgespräch des Internationalen Beratergremiums für Handel und Investitionen in Shandong 2026 fand am 7. Juli in Jinan statt. Unter dem Motto „Institutionelle Öffnung vertiefen, grüne und hochwertige Entwicklung vorantreiben“ kamen internationale Berater sowie geladene Vertreter aus mehr als zehn Ländern und Regionen zusammen. Im Mittelpunkt des Austauschs standen unter anderem der Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Förderung einer Öffnung auf hohem Niveau, die digitale Transformation industrieller Wertschöpfungsketten, die ökologische Modernisierung der Fertigungsindustrie sowie die weitere Verbesserung des Geschäftsumfelds.

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Besonderes Interesse galt dem 15. Fünfjahresplan der Provinz Shandong. Shandong treibt derzeit den Aufbau von vier strategischen Zukunftsbranchen mit einer Wirtschaftsleistung in der Größenordnung von jeweils einer Billion Yuan voran: High-End-Ausrüstungstechnik, IT-Dienstleistungen, neue Energien und neue Werkstoffe. Gleichzeitig werden vier weitere Zukunftsbranchen mit einem Zielvolumen von jeweils 100 Milliarden Yuan gezielt entwickelt: Künstliche Intelligenz, Biomedizin, Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien sowie die Luft- und Raumfahrt einschließlich der Low-Altitude-Economy. Darüber hinaus stellt die Provinz bereits heute die Weichen für künftige Industriezweige wie Quanteninformationstechnologie und Biotechnologie.

Vertreter internationaler Unternehmen wie DSM-Firmenich, Siemens, AbbVie, Philips, KPMG und Veolia brachten zukunftsorientierte Vorschläge ein. Dabei ging es unter anderem um die Verbindung von Künstlicher Intelligenz und moderner Fertigung, die Transformation traditioneller Industrien sowie die Weiterentwicklung der Biomedizin und der sogenannten Longevity Economy. Ein zentrales Thema der Veranstaltung war die grüne und kohlenstoffarme Entwicklung. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die von Siemens und Rock Morrison gemeinsam errichtete Smart Zero-Carbon Factory in Jinan. Sie wurde als erste Pilot-„Null-CO₂-Fabrik“ der Provinz Shandong nach den entsprechenden Provinzstandards anerkannt. Vertreter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten der Provinzregierung Shandong nahmen die Vorschläge der Berater unmittelbar vor Ort auf und beantworteten ihre Fragen.

Dank seiner Lage an einem wichtigen Knotenpunkt der „Belt and Road“-Initiative richtet Shandong seine wirtschaftliche Öffnung konsequent an internationalen Handelsstandards aus und erschließt zugleich neue Märkte in Zentralasien, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika. Die Berater zeigten sich überzeugt vom weiteren Öffnungs- und Entwicklungspotenzial Shandongs und sprachen sich für einen Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Partnern aus Italien, Kenia, Mexiko und den ASEAN-Staaten aus. Ebenfalls am 7. Juli fiel der Startschuss für die Veranstaltungsreihe „Shandong City Tour“: internationale Vertreter reisten nach Yantai und Weihai, um dort an Unternehmens- und Kooperationsgesprächen teilzunehmen.

Seit der Einrichtung des Internationalen Beratergremiums für Handel und Investitionen in Shandong im Dezember 2021 wurden 26 hochrangige Persönlichkeiten aus der internationalen Wirtschaft als Berater berufen. In den vergangenen fünf Jahren haben sie nahezu 80 Berichte vorgelegt. Das Rundtischgespräch hat sich inzwischen zu einer wichtigen Plattform für den Ausbau des internationalen Partnernetzwerks der Provinz Shandong entwickelt.

Quelle: CCPIT Shandong Sub-council