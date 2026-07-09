Tarkett maintient sa position dans le top 1 % mondial, avec une troisième notation Platinum EcoVadis consécutive

PARIS-LA DEFENSE (FRANCE), 9 juillet 2026

Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, a été reconnu pour son leadership en matière de durabilité en obtenant une médaille de platine décernée par EcoVadis pour la troisième année consécutive. Avec un score de 88/100 en 2026, Tarkett figure parmi le top 1% mondial, parmi plus de 150 000 entreprises évaluées dans 180 pays.

«Dans un contexte où EcoVadis a renforcé sa méthodologie pour l’aligner davantage sur la directive européenne CSRD et les principes de double matérialité, l’obtention d’une troisième médaille Platinum consécutive constitue une reconnaissance significative des progrès réalisés par Tarkett», explique Arnaud Marquis, directeur de la durabilité et de la sécurité de Tarkett. « Elle illustre l’engagement constant de nos équipes à renforcer nos pratiques et à intégrer durablement les enjeux de durabilité dans notre modèle de création de valeur. »

Tarkett reste la seule entreprise multi-produits dans l'industrie des revêtements de sol et des surfaces de sport à obtenir une médaille Platinum. Par ailleurs, Tarkett a été retenu pour la quatrième année consécutive dans le classement Europe’s Climate Leaders établi par le Financial Times et Statista, confirmant sa position de seule entreprise de son secteur à figurer dans ce palmarès.

Les objectifs climatiques de Tarkett, validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) en 2023, visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne de valeur de 30 % d’ici 2030, par rapport à 2019. Tarkett continue de faire avancer sa stratégie de développement durable grâce à l'éco-conception, à l'utilisation accrue de matériaux recyclés, au développement du programme de reprise et de recyclage ReStart®, à des achats responsables et au développement continu de ses équipes. En matière d'économie circulaire, Tarkett s'est fixé pour objectif d'atteindre 30 % de contenu recyclé dans ses produits d'ici 2030, contre 10 % en 2018.

Au début de cette année, Tarkett a également obtenu, pour la deuxième année consécutive, la note « A » du CDP Climate, ce qui place le Groupe parmi les entreprises mondiales les plus performantes en matière de climat (top 4 % sur 20 000 entreprises évaluées).

À propos de Tarkett

Riche de plus de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2025. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs et dispose de 25 centres de R&D, 11 centres de recyclage et 33 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. www.tarkett-group.com

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