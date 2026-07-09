Burckhardt Compression von HYDS für die Lieferung von Wasserstoff-Hochdruckverdichtungslösungen in Skandinavien ausgewählt

Winterthur, Schweiz, 9. Juli 2026 – Burckhardt Compression, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kolbenkompressortechnologie, wurde von Hydrogen Solutions AS (HYDS) ausgewählt, Hochdruckverdichtungslösungen für Wasserstoff für Projekte mit einer späteren Produktionskapazität von 20–40 MW zu liefern.

Ein zentrales Element des Lieferumfangs ist die Bereitstellung von Verdichtungslösungen, die Drücke von bis zu 515 bar erreichen können. Dadurch wird die effiziente Befüllung von Hochdruck-Trailercontainern für Transport und Verteilung ermöglicht. Die zuverlässige Verdichtung auf Trailerbefülldruck ist entscheidend für den Aufbau einer flexiblen und skalierbaren Wasserstoff-Lieferkette – insbesondere in frühen Marktphasen, in denen die Pipeline-Infrastruktur noch begrenzt ist.

Die Projekte, die von HYDS gemeinsam mit regionalen Energie- und Industriepartnern entwickelt werden, werden mit erneuerbarer Elektrizität betrieben. Der produzierte Wasserstoff soll zur Dekarbonisierung in den Bereichen Schifffahrt, Mobilität und Industrie beitragen und damit die Ambitionen der nordischen Länder beim Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft unterstützen.

„Die Verteilung von Wasserstoff ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft“, sagt Andreas Brautsch, Präsident der Systems Division von Burckhardt Compression. „Unsere Technologie ermöglicht die sichere und effiziente Verdichtung von Wasserstoff auf 515 bar für Trailerbefüllungsanwendungen und bietet HYDS eine zuverlässige Lösung, um erneuerbaren Wasserstoff von den Produktionsstandorten zu den Kunden zu transportieren. Wir sind stolz darauf, diese wegweisenden Projekte und den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in Skandinavien zu unterstützen.“

Frode Kirkedam, CEO von HYDS, ergänzt: „Der Bau einer Wasserstoffproduktionsanlage umfasst weit mehr als die Installation von Ausrüstung. Die Qualität, Zuverlässigkeit und Kompetenz unserer Lieferanten haben einen direkten Einfluss auf die Anlagenleistung, Projektrisiken, Sicherheit und die langfristige Wertschöpfung. Deshalb investieren wir erhebliche Ressourcen in die Auswahl der richtigen Partner – Partner, die nicht nur bewährte Technologie liefern, sondern auch unser Engagement für Qualität, Kommunikation und kontinuierliche Unterstützung über die gesamte Lebensdauer der Anlage teilen.“

Die Kolbenkompressortechnologie von Burckhardt Compression wurde speziell für Hochdruck-Wasserstoffanwendungen entwickelt und erfüllt zentrale Anforderungen wie Gasreinheit, Betriebssicherheit, Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit. Die Wasserstofflösungen des Unternehmens werden weltweit in den Bereichen Produktion, Speicherung, Transport und Betankung eingesetzt.

Die Umsetzung der Lieferungen steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der üblichen vertraglichen Vereinbarungen zwischen den beiden Unternehmen.





Über Burckhardt Compression

Burckhardt Compression schafft führende Kompressorlösungen für eine nachhaltige Energiezukunft und den langfristigen Erfolg seiner Kunden. Mit seinen Marken Burckhardt Compression, PROGNOST, SAMR Métal Rouge und Shenyang Yuanda ist das Unternehmen weltweit der einzige Hersteller mit einem umfassenden Angebot an Kolbenkompressortechnologien und -services. Die kundenspezifisch ausgelegten und modularisierten Kompressorsysteme werden in den Bereichen Chemie und Petrochemie, Gastransport und -lagerung, Wasserstoff-Mobilität und -Energie, im Industriegas-Sektor sowie in der Raffinerie, Gasförderung und -verarbeitung eingesetzt. Seit 1844 setzt Burckhardt Compression mit seinen motivierten, kunden- und lösungsorientierten Mitarbeitenden neue Massstäbe in der Gasverdichtungsindustrie.

SIX Swiss Exchange: BCHN

Further information at www.burckhardtcompression.com, LinkedIn

HYDS

HYDS ist ein norwegisches Unternehmen für grünen Wasserstoff, das skalierbare Wasserstoffproduktionsanlagen entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Ziel des Unternehmens ist es, die Dekarbonisierung in zentralen Sektoren wie Mobilität, Bauwesen, Schifffahrt und Schwerindustrie durch die Versorgung mit erneuerbarem Wasserstoff aus Elektrolyse zu beschleunigen. Das 2021 gegründete Unternehmen beliefert seine Kunden seit 2023 mit grünem Wasserstoff unter hohem Druck aus zwei Elektrolyseanlagen in Kaupanes und Stord, Norwegen. Mit diesen Produktionsanlagen hat sich HYDS als einer der erfahrensten Anbieter von grünem Wasserstoff in Norwegen etabliert.

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