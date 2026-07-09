Neueste Studie von Holafly for Business zeigt: Geschäftsreisende nehmen ihr Büro überallhin mit

DUBLIN, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die heutigen Geschäftsreisen haben nur noch wenig mit den klassischen Modellen zu tun, auf denen die meisten Reiserichtlinien noch immer basieren. Flughäfen sind längst zu Arbeitsplätzen geworden, Hotellobbys dienen gleichzeitig als Besprechungsräume, und internationale Reisen stellen keine Unterbrechung des Arbeitsalltags mehr dar. Die Arbeit reist heute einfach mit.

Neue Forschungsergebnisse von Holafly for Business zeigen, dass dieser Wandel die Anforderungen von Berufstätigen auf Reisen grundlegend verändert. Während der Internetzugang weiterhin unverzichtbar ist, legen Geschäftsreisende zunehmend Wert auf einen sicheren und zuverlässigen Zugriff auf die digitalen Tools, die sie täglich nutzen, anstatt auf ungesicherte öffentliche WLAN-Netzwerke zu vertrauen. Sicherheit ist mittlerweile der entscheidende Faktor bei der Internetnutzung im Ausland und hat Priorität gegenüber Geschwindigkeit und Netzabdeckung. Für mehr als vier von zehn Geschäftsreisenden hat ein sicherer Internetzugang oberste Priorität. Dies zeigt, wie wichtig der Zugriff auf Unternehmenssysteme, Cloud-Plattformen und sensible Unternehmensdaten auf internationalen Reisen geworden ist.

Laut dem Holafly Summer Travel & eSIM Report 2026 machen Geschäftsreisende inzwischen fast ein Fünftel der internationalen Reisenden aus. Doch das Profil dieser Gruppe verändert sich rasant. Mehr als die Hälfte der Geschäftsreisenden ist jünger als 35 Jahre, während der Anteil der über 45-Jährigen im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozentpunkte gesunken ist. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine neue Generation von Berufstätigen die Erwartungen hinsichtlich Flexibilität, Technologie und der Arbeitsweise auf Reisen verändert.

Der Bericht verdeutlicht zudem, dass Verbindungsprobleme weit mehr als nur eine Unannehmlichkeit sind. Eine deutliche Mehrheit von 86,5 % der Geschäftsreisenden gibt an, auf Reisen schon einmal stressige Situationen aufgrund von Verbindungsproblemen erlebt zu haben. Für jüngere Berufstätige sind Digital-First-Lösungen wie eSIMs inzwischen die bevorzugte Wahl, während ältere Reisende weiterhin stärker auf herkömmliche Roaming-Dienste setzen.

Die Auswirkungen gehen weit über den Komfort hinaus und beeinflussen die Leistungsfähigkeit unmittelbar. Von den Reisenden, deren Unternehmen eine Unternehmens-eSIM bereitstellt, berichten 81,3 % von einer gesteigerten Produktivität. Im Vergleich dazu sind es 61,2 % bei der Nutzung herkömmlicher Roaming-Lösungen und 52,4 % bei Mitarbeitern, die ihre Konnektivität selbst organisieren. Die Möglichkeit, vom Moment der Ankunft an sicher und nahtlos auf die gewohnte Arbeitsumgebung zuzugreifen, spielt für die Produktivität möglicherweise eine größere Rolle, als vielen Unternehmen derzeit bewusst ist.

„Früher ging es bei Geschäftsreisen darum, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Heute geht es darum, die gesamte Arbeitsumgebung immer bei sich zu haben“, so Alex Bryzowski, VP von Holafly for Business. „Von Berufstätigen wird erwartet, dass sie reagieren und Entscheidungen treffen, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden. Unsere Forschung zeigt, dass sie sich darauf verlassen können müssen, von überall aus sicher und effizient arbeiten zu können.“

Da die Arbeit zunehmend dezentral stattfindet und internationale Reisen stärker in den geschäftlichen Alltag integriert sind, müssen Unternehmen möglicherweise überdenken, wie sie Mitarbeiter unterwegs unterstützen. Die moderne Geschäftsreise wird nicht durch das Reiseziel definiert, sondern durch die Fähigkeit, von überall auf der Welt sicher, produktiv und ohne Unterbrechung arbeiten zu können.

Medienkontakt: press@holafly.com

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