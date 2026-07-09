Selon la dernière étude de Holafly for Business, les voyageurs d’affaires emportent leur bureau partout avec eux

DUBLIN, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le voyage d’affaires moderne diffère considérablement de celui sur lequel la plupart des entreprises ont fondé leurs politiques de déplacement. Les aéroports sont devenus des espaces de travail, les halls d’hôtel font office de salles de réunion et les voyages internationaux ne constituent plus une pause dans la journée de travail. Aujourd’hui, le travail accompagne les voyageurs d’affaires dans leurs déplacements.

Une nouvelle étude de Holafly for Business suggère que cette évolution transforme fondamentalement les besoins des professionnels en déplacement. Si l’accès à Internet reste indispensable, les voyageurs d’affaires privilégient de plus en plus un accès sécurisé et fiable aux outils numériques qu’ils utilisent au quotidien plutôt que de dépendre de réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. La sécurité s’impose désormais comme la priorité absolue pour rester connecté à l’étranger, devant la vitesse de connexion et la couverture réseau. Plus de quatre voyageurs d’affaires sur dix considèrent l’accès sécurisé à Internet comme leur préoccupation majeure, ce qui reflète l’importance croissante accordée à l’accès aux systèmes d’entreprise, aux plateformes cloud et aux données sensibles lors des déplacements internationaux.

Selon le rapport « Summer Travel & eSIM Report 2026 » de Holafly, les voyageurs d’affaires représentent désormais près d’un voyageur international sur cinq. Toutefois, le profil de ce groupe évolue rapidement. Plus de la moitié d’entre eux ont moins de 35 ans, tandis que la proportion de voyageurs de plus de 45 ans a baissé de 7,4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Ces résultats suggèrent qu’une nouvelle génération de professionnels est en train de redéfinir les attentes en matière de flexibilité, de technologie et de méthodes de travail en déplacement.

Le rapport révèle également que les problèmes de connectivité ne sont plus de simples désagréments. Une écrasante majorité de voyageurs d’affaires (86,5 %) déclare en effet avoir ressenti du stress en raison de problèmes de connexion lors de leurs déplacements. Pour les jeunes professionnels, les solutions numériques, comme les eSIM, sont devenues la norme, tandis que les voyageurs plus âgés continuent de privilégier les services d’itinérance traditionnels.

L’impact ne se limite pas au simple confort et affecte directement la performance. Parmi les voyageurs dont l’entreprise fournit une eSIM professionnelle, 81,3 % font état d’un impact positif sur la productivité, contre 61,2 % pour ceux qui utilisent des solutions d’itinérance d’entreprise traditionnelles et 52,4 % pour les employés qui gèrent eux-mêmes leur connectivité. La possibilité d’accéder à son travail de manière sécurisée et fluide dès l’arrivée d’un voyageur pourrait jouer un rôle plus important sur la productivité que ne le reconnaissent actuellement de nombreuses entreprises.

« Auparavant, les voyages d’affaires se résumaient à se déplacer d’un point A à un point B. Aujourd’hui, il s’agit d’emporter avec soi l’intégralité de son environnement de travail », a déclaré Alex Bryzowski, vice-président de Holafly for Business. « On attend des professionnels qu’ils puissent réagir et prendre des décisions où qu’ils se trouvent dans le monde. Ce que révèle notre étude, c’est qu’ils ont besoin d’avoir l’assurance de pouvoir travailler en toute sécurité et efficacement, où qu’ils se trouvent. »

Alors que le travail est de plus en plus décentralisé et que les déplacements internationaux s’intègrent davantage aux activités professionnelles courantes, les entreprises doivent peut-être repenser la manière dont elles accompagnent leurs collaborateurs en déplacement. Le voyage d’affaires moderne ne se définit plus par la destination, mais par la capacité à travailler en toute sécurité, de manière productive et sans interruption, depuis n’importe quel endroit du monde.

Contact presse : press@holafly.com

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