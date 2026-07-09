Orange Belgium invite les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence en ligne et/ou téléphonique organisée le 23 juillet 2026 sur les résultats du premier semestre 2026

Orange Belgium communiquera ses résultats du premier semestre 2026 le jeudi 23 juillet 2026 à 07h00 CET.

L’équipe Relations Investisseurs d’Orange Belgium a le plaisir d’inviter les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence en ligne et/ou téléphonique donnée par :

Xavier Pichon, CEO

Matthieu Bouchery, CFO

Koen Van Mol, Head of Corporate Strategy and Investor Relations

La conférence débutera à 10h00 CET (09h00 UK / 4h00 EST). Pour prendre part à la conférence en ligne, veuillez-vous enregistrer via le lien : Orange Belgium S1 2026.

Si vous souhaitez ne prendre part qu’à la conférence téléphonique, veuillez-vous enregistrer via le même lien, où vous trouverez toutes les informations utiles.

L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible après la conférence et pourra être téléchargé depuis notre site internet. Vous trouverez le lien d’accès à l’enregistrement sur le site web ci-dessous.

Le communiqué de presse relatif aux résultats du premier semestre 2026, la présentation et le toolkit des résultats seront également disponibles le jeudi 23 juillet sur la page financière de notre site internet : Résultats financiers.

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