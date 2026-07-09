Arianne phosphate expédie des échantillons d'acide phosphorique purifié

SAGUENAY, Québec, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arianne Phosphate inc. (la « Société » ou « Arianne ») (TSX VENTURE : DAN ; OTCQB : DRRSF ; FRANKFURT : JE9N), une entreprise minière de phosphate en phase de développement, faisant avancer son projet Lac à Paul dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, a le plaisir d'annoncer qu'elle a expédié des échantillons d'acide phosphorique purifié (« APP ») à des clients potentiels pour fins de tests. Les échantillons expédiés ont été produits avec succès à l'échelle pilote (voir le communiqué de presse daté du 18 juin 2026) en combinant le concentré de phosphate à haute pureté et faible teneur en contaminants d'Arianne avec le procédé exclusif de Travertine Technologies (le « Partenariat ») pour la production d’APP, tout en permettant la récupération de l'acide sulfurique utilisé dans le procédé.

Les tests internes produits sur l’APP répondaient aux spécifications requises pour l'utilisation du produit dans diverses applications techniques, y compris les batteries LFP. À la suite de cette étape, des échantillons ont maintenant été envoyés à des clients potentiels pour leur évaluation. Ces premiers échantillons de PPA ont été envoyés à des entreprises couvrant trois industries distinctes : un producteur de CAM (matériau actif cathodique) destiné à un usage ultime dans les batteries LFP, un producteur diversifié de produits chimiques industriels qui utilise l’APP pour le traitement de l'eau et les applications de pâte et papier et un producteur spécialisé d'engrais liquide. Les tests qui seront effectués constituent la première étape du processus de qualification requis pour obtenir des contrats commerciaux pour le produit.

« Avec la forte demande pour de nouvelles sources d’APP, il y avait beaucoup d'intérêt pour recevoir nos échantillons », a déclaré Brian Ostroff, chef des initiatives stratégiques et commerciales chez Arianne Phosphate. « La demande croissante provenant d'applications plus récentes comme le LFP, combinée aux demandes existantes des industries pharmaceutique, agricole, électronique et alimentaire, a rendu l'acquisition d’APP vitale. En même temps, les tensions géopolitiques ont restreint l'accès à des matériaux importants et entraîné une refonte des chaînes d'approvisionnement traditionnelles. Arianne possède actuellement la seule mine de phosphate autorisée dans l'Ouest et comprend à quel point son développement est stratégiquement important. À cette fin, nous continuons de faire des progrès significatifs avec des groupes comme Travertine et d'autres partenaires gouvernementaux, corporatifs et financiers partageant la même vision pour avancer le développement de notre projet Lac à Paul. »

En envoyant des échantillons à des entreprises de divers secteurs, le partenariat Arianne-Travertine peut démontrer sa capacité à répondre aux préoccupations liées à l'approvisionnement qui touchent de nombreuses entreprises. De plus, ces entreprises sont basées en Amérique du Nord et recherchent des matériaux d'origine occidentale. Parallèlement aux tests de l’APP qui auront lieu dans les semaines à venir, le Partenariat poursuivra ses travaux vers une usine de démonstration (voir communiqué de presse daté du 21 avril 2026) capable de produire de plus grandes quantités de matériel pour que d'autres entreprises puissent le tester. Ultimement, Arianne cherche à fournir à l'Ouest l’APP dont il a besoin pour répondre à la demande croissante et peut le faire depuis un Canada géopolitiquement avantageux.

« L'acide phosphorique purifié est une denrée essentielle, avec une demande en forte croissance dépassant la production mondiale », a déclaré Laura Lammers, PDG de Travertine. « Notre procédé exclusif de soufre, sans solvant, produit de l'acide phosphorique de haute pureté, mais à un coût moindre et un impact environnemental beaucoup moindre. Le Canada possède une richesse de ressources phosphatées stratégiquement critiques, mais n'a pas extrait de phosphate depuis 2013 ni produit de produits phosphatés depuis 2019. Nous croyons que le phosphate d'Arianne est le mieux placé pour combler ce vide avec son gisement de Lac à Paul. En partenariat, Travertine et Arianne feront progresser la production canadienne de phosphate d'une manière qui respecte et protège mieux l'environnement naturel unique du Canada, tout en répondant aux besoins urgents de l'Occident en acide purifié. »

À propos d’Arianne:

Arianne (www.arianne-inc.com) développe les gisements de phosphate de Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région de Saguenay/Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d’apatite ignée de haute qualité titrant 39 % de P 2 O 5 avec peu ou pas de contaminants (étude de faisabilité publiée en 2013).

À propos de Travertine :

Travertine a été fondée en 2022 pour résoudre l'un des problèmes les plus urgents de l'industrie minière : produire des éléments vitaux sans créer des montagnes de résidus. Leur technologie électrochimique exclusive convertit complètement le concentré de minerai phosphaté en produits critiques – acide phosphorique, matériaux cimentaires et éléments critiques coproduits – fermant ainsi la boucle entre les industries de l'extraction et de la construction pour une production chimique plus propre. Leur procédé sans gypse ni solvant deviendra la norme pour la production d'acide phosphorique purifié de nouvelle génération. Pour en savoir plus, visitez www.travertinetech.com.

Personne qualifiée:

Raphael Gaudreault, ing., une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l’information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Coordonnées :

Technique Info Raphael Gaudreault Brian Ostroff Chef des opérations Chef des initiatives stratégiques et commerciales Tél. : 418-590-1318 Tél. : 514-928-9952 raphael.gaudreault@arianne-inc.com brian.ostroff@arianne-inc.com



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Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et de l’« information prospective » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis (collectivement, l’« information prospective »). L’information prospective comprend, sans s’y limiter, la qualité et la production anticipée du concentré d’apatite par la Société au projet Lac à Paul. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit », ou la négation de ces termes ou de variations de ces mots et expressions ou de déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, survenir ou être atteints.

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