Dynacor débute le traitement du minerai dans son usine pilote au Sénégal

MONTRÉAL, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la production de minerai de son usine pilote de Galam, située dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal, a démarré, conformément au calendrier prévu.

Points clés

L'usine pilote est achevée à plus de 95 %.

La mise en service du laboratoire et de l’installation de traitement en amont est terminée, et les deux sont désormais opérationnels.

Les opérations de mise en service à chaud se poursuivent dans les principales zones de traitement, notamment les circuits de broyage, de lixiviation, d’affinage de l’or et de Merrill-Crowe.

Les premiers stocks de minerai aurifère ont été constituées auprès de fournisseurs locaux, conformément à notre objectif de démarrage. L'achat de minerai auprès d'autres groupes de fournisseurs se poursuivra en août.

Les premiers postes d’opérateurs et de techniciens de maintenance de l’usine sont en cours d’embauche.

Tout est en bonne voie pour la première coulée d’or en août.

La cellule du parc à résidus a été revêtue et est opérationnelle.





Daniel Misiano, président et chef de la direction de Dynacor, a déclaré : « Nous sommes ravis de souligner le passage de Galam de la phase de construction à celle de mise en service. Il s’agit d’une réalisation majeure qui témoigne de l’expérience de l’équipe de Dynacor. Jusqu’à présent, la mise en service se déroule comme prévu. Une fois à plein régime, Galam servira de modèle pour les futures usines commerciales en Afrique, qui devraient constituer le moteur principal de notre stratégie d’expansion.

Par ailleurs, la remise en état de l’usine de Svetlana en Équateur se poursuit en vue de la mise en service prévue au quatrième trimestre 2026. Grâce à la fermeté de nos activités de base et au respect des délais pour ces deux nouvelles usines, nous sommes en bonne voie pour un second semestre solide. »

Figure 1 – Entrée du premier minerai à l’usine pilote de Galam au Sénégal

Les travaux de réfection de l'usine d'Équateur avancent comme prévu

Les travaux de réhabilitation de l'usine de traitement de Svetlana se poursuivent dans les principaux domaines opérationnels suivants :

La réhabilitation globale de l’usine est achevée à environ 40 %.

Circuit de concassage – La remise en état du circuit d’alimentation en matières premières et de concassage primaire est achevée à 50 %. Les travaux restants comprennent la mise à niveau du concasseur à cône et de l’alimentateur hydraulique, ainsi que le remplacement des bandes transporteuses, du revêtement des goulottes et des systèmes de poulies.

– La remise en état du circuit d’alimentation en matières premières et de concassage primaire est achevée à 50 %. Les travaux restants comprennent la mise à niveau du concasseur à cône et de l’alimentateur hydraulique, ainsi que le remplacement des bandes transporteuses, du revêtement des goulottes et des systèmes de poulies. Zone de broyage – La remise en état du broyeur à boulets et des infrastructures associées est achevée à plus de 60 %. Les travaux comprennent la modernisation du moteur de déblocage et des roulements de pignon, ainsi que l’alignement de la couronne dentée et des pignons.

– La remise en état du broyeur à boulets et des infrastructures associées est achevée à plus de 60 %. Les travaux comprennent la modernisation du moteur de déblocage et des roulements de pignon, ainsi que l’alignement de la couronne dentée et des pignons. Systèmes électriques et d’alimentation – L’installation des transformateurs de la sous-station électrique et la remise en état du câblage des équipements clés progressent.

– L’installation des transformateurs de la sous-station électrique et la remise en état du câblage des équipements clés progressent. Zone de lixiviation – La remise en état des cuves de lixiviation, y compris le remplacement des déflecteurs et la refonte du système de boue aérée, est presque à mi-parcours.

– La remise en état des cuves de lixiviation, y compris le remplacement des déflecteurs et la refonte du système de boue aérée, est presque à mi-parcours. Approvisionnement – La plupart des équipements de remplacement ont été acquis.

– La plupart des équipements de remplacement ont été acquis. Résidus – Une étude géotechnique et des essais en laboratoire du parc à résidus en service sont en cours.

– Une étude géotechnique et des essais en laboratoire du parc à résidus en service sont en cours. Laboratoire – L’évaluation du laboratoire est en cours en vue de sa remise en état et de l’installation d’équipements de spectroscopie d’absorption atomique (SAA).

– L’évaluation du laboratoire est en cours en vue de sa remise en état et de l’installation d’équipements de spectroscopie d’absorption atomique (SAA). Permis – Dynacor a déposé sa demande d’accord de protection des investissements auprès du gouvernement équatorien et avance son permis de commercialisation. L’ensemble des permis est en bonne voie pour le quatrième trimestre 2026.





À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

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