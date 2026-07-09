Volatus Aerospace présentera ses capacités interdomaines au MASS 2026

TORONTO, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (« Volatus » ou la « Société ») (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB), une entreprise mondiale de l'aérospatiale et de la défense ayant son siège social au Canada, est heureuse d'annoncer sa participation à la conférence Maritime & Arctic Security & Safety (MASS) 2026, qui se tiendra du 13 au 16 juillet au St. John's Convention Centre, à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador.

Présentée par Saab Canada, MASS 2026 réunira des chefs de file de l'industrie, des représentants des communautés nordiques, des intervenants gouvernementaux et des partenaires internationaux afin de mettre en valeur les technologies et les collaborations qui renforcent la sécurité et la souveraineté du Canada dans les environnements maritimes et arctiques.

Volatus mettra en lumière son portefeuille intégré et multidomaine, qui comprend des systèmes autonomes, des capacités de lutte contre les aéronefs sans pilote (C-UAS), SKYDRA, son logiciel exclusif de planification et d'état de préparation opérationnelle C-UAS, ainsi que des solutions de renseignement aérien, de soutien aux missions, de formation ainsi que ses solutions aérospatiales avancées au service de la défense, de la sécurité, de la sécurité publique, de la protection des infrastructures essentielles et des opérations industrielles.

« Les régions arctiques et maritimes du Canada présentent des défis opérationnels uniques qui exigent des solutions innovantes, résilientes et multidomaines, a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus. MASS réunit les organisations et les décideurs qui façonnent l'avenir de la sécurité et de la souveraineté du Canada. Nous sommes heureux d'y présenter la façon dont Volatus combine son expertise en aéronautique, les systèmes autonomes et le renseignement pour permettre à ses clients d'opérer efficacement dans certains des environnements les plus exigeants au monde. »

La participation de Volatus au MASS 2026 témoigne de son engagement continu à soutenir la souveraineté canadienne grâce à l'innovation, à l'excellence opérationnelle et à des partenariats stratégiques qui renforcent la résilience et la préparation du pays.

Alors que la demande pour des capacités de renseignement persistant, des systèmes autonomes et des solutions essentielles aux missions continue de croître dans les environnements nordiques et maritimes, Volatus demeure résolue à offrir des solutions éprouvées sur le plan opérationnel et prêtes à être déployées, permettant à ses clients de répondre aux exigences actuelles tout en se préparant aux défis de demain.

Les visiteurs sont invités à rencontrer l'équipe de Volatus au kiosque 3 tout au long de la conférence afin d'en apprendre davantage sur les capacités de la Société, ses initiatives en cours, ses partenariats stratégiques et sa vision de l'avenir de l'aérospatiale et de la défense.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus est une société canadienne du secteur de l’aérospatiale et de la défense, contrôlée par des intérêts canadiens, qui offre à l’échelle mondiale des systèmes sans pilote intégrés, des services de renseignement aérien et des services opérationnels essentiels aux missions. La Société fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d’autonomie ainsi que des solutions de formation avancée destinés aux marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique, Volatus permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

La Société exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels.

Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde.

Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter: la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Société; et répondre aux exigences de cotation continue de la TSX. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. La Bourse de Toronto n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Pour plus d'informations :

Volatus Aerospace Inc.

Rob Walker, Chef des services commerciaux +1-833-865-2887

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