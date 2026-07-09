CIRA finance 15 initiatives qui renforcent la connectivité, la sécurité et la souveraineté numérique grâce aux subventions Net Good

OTTAWA, Ontario, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada cherche à réduire sa dépendance technologique et à renforcer sa souveraineté numérique, CIRA investit 1,25 million de dollars dans 15 projets dirigés par des communautés qui placent le contrôle local au cœur de l’avenir numérique du pays.

Le programme de subventions Net Good 2026 soutiendra plus de 130 000 personnes grâce à des projets qui accompagnent les communautés à chaque étape de leur parcours numérique, qu’il s’agisse d’étendre des réseaux appartenant aux communautés, de renforcer les compétences en matière de sécurité en ligne ou de faire entendre davantage de voix dans les discussions sur la souveraineté numérique, la gouvernance des plateformes et l’IA.

Les bénéficiaires de cette année reflètent les lacunes qui persistent aujourd’hui en matière d’Internet : non seulement en ce qui concerne l’accès, mais aussi la résilience, la sécurité et le contrôle local. Les communautés ont besoin de plus qu’un accès à Internet haute vitesse : elles doivent aussi pouvoir façonner les systèmes, les politiques et les infrastructures dont elles dépendent. À mesure que l’accès à Internet devient indissociable des services essentiels, des possibilités économiques et de la participation citoyenne, le fait d’être connecté crée également de nouveaux risques, en particulier pour les enfants, les aîné·es, les organismes à but non lucratif et les personnes survivantes de violence entre partenaires intimes.

Les initiatives financées devraient profiter aux communautés rurales, éloignées, nordiques et autochtones, ainsi qu’aux centres urbains, contribuant ainsi à bâtir un Internet plus fiable, plus résilient et plus inclusif pour l’ensemble des Canadien·nes.

Informations clés

Quinze projets dirigés par des communautés partout au Canada recevront du financement dans le cadre des subventions Net Good 2026.

Sept initiatives portent sur des infrastructures de connectivité appartenant aux communautés ou dirigées par celles-ci.

Cinq projets soutiennent des communautés autochtones dans la modernisation, l’expansion ou la planification d’infrastructures numériques sous contrôle local.

Deux projets de mobilisation en matière de politiques publiques feront progresser la gouvernance des plateformes, les droits numériques des jeunes et la souveraineté numérique du Canada.

Plusieurs projets s’attaquent aux risques liés à la connectivité en aidant les communautés à acquérir des compétences pratiques en sécurité numérique, en cybersécurité et en littératie de l’IA.





« Nous sommes profondément reconnaissants envers le programme de subventions Net Good de CIRA, qui permet à des organismes communautaires comme Minto de réaliser des projets essentiels qu’il serait autrement difficile de concrétiser. En augmentant la capacité et la résilience du réseau, ce projet permet à notre communauté éloignée de demeurer connectée, ce qui fait une réelle différence, durable, pour les personnes qui dépendent chaque jour d’un accès Internet fiable », affirme Robert Calbick, directeur de la Minto Communications Society.

La nécessité de ces projets démontre que le fossé numérique n’a pas disparu; il a évolué. Plusieurs initiatives porteront sur le contrôle local et autochtone des infrastructures Internet, qu’il s’agisse de moderniser des réseaux appartenant aux communautés dans les Territoires du Nord-Ouest, de planifier de futurs réseaux à large bande en Ontario ou d’étendre les infrastructures de fibre optique en Alberta.

« Ce projet redonne au peuple Tłı̨chǫ le contrôle de son infrastructure numérique. Des réseaux fiables et sécurisés permettent à nos citoyen·nes d’avoir confiance dans les systèmes qui assurent la transmission de leurs dossiers médicaux, de leurs services d’éducation et de leurs services gouvernementaux. Il s’agit d’une étape concrète vers l’autonomie numérique que nos communautés bâtissent depuis longtemps », affirme Cameta Brooks, gestionnaire, Technologies de l’information, gouvernement Tłı̨chǫ.

Mais la connectivité n’est qu’une première étape. Une fois les communautés connectées, elles ont besoin d’outils et de solutions pour demeurer en sécurité et prospérer. Les subventions soutiennent également la gouvernance numérique et la sécurité. Les projets feront progresser la souveraineté numérique du Canada, la participation des jeunes aux politiques numériques, les compétences en cybersécurité des aîné·es et des personnes nouvellement arrivées, la littératie en IA des élèves du primaire, l’éducation contre la cyberintimidation ainsi que le soutien aux personnes victimes de violence entre partenaires intimes.

« Le Canada fait face à des risques importants lorsque les infrastructures et les plateformes numériques qui façonnent la vie quotidienne sont détenues et exploitées à l’extérieur de ses frontières. Il est difficile de demander des comptes aux entreprises dominantes lorsqu’elles permettent que des préjudices soient causés, et encore plus lorsqu’elles évinceraient les solutions nationales. Grâce à ce projet, nous voulons mettre les politiques technologiques à profit afin de favoriser des marchés numériques dynamiques, fondés sur les priorités locales et le bien-être des consommateurs et des consommatrices », affirme Renee Black, fondatrice et cheffe de la direction de GoodBot.

Ensemble, ces initiatives démontrent que combler les fossés numériques au Canada ne consiste pas seulement à connecter les communautés. Il s’agit aussi de leur donner les outils, les connaissances et le pouvoir d’agir afin qu’elles puissent façonner la manière dont les infrastructures numériques sont conçues, gouvernées et utilisées.

Citation de la direction

« Les défis liés à Internet au Canada évoluent : nous passons de l’élargissement de l’accès au renforcement du contrôle communautaire, de la résilience et de la sécurité en ligne. Ces projets reflètent cette évolution en soutenant des solutions dirigées localement qui améliorent la connectivité, renforcent la résilience numérique et donnent aux communautés les moyens de façonner leur propre avenir numérique. » Charles Noir, vice-président, investissement communautaire, politique et défense des intérêts, CIRA

Bénéficiaires des subventions Net Good 2026

Ampere, anciennement Pinnguaq Association

L’organisme concevra conjointement et offrira des ateliers de prévention de la cyberintimidation destinés aux jeunes des communautés rurales, nordiques et autochtones. Le projet combinera des conseils pratiques sur la sécurité en ligne avec les valeurs autochtones de bienveillance, d’empathie et d’entraide afin d’aider les jeunes à reconnaître les préjudices en ligne et à les signaler.

Digital Moment

Cette initiative québécoise adaptera une ressource existante sur la littératie en IA destinée aux élèves du secondaire en matériel pédagogique bilingue et sans écran pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire. Le projet aidera les enfants à comprendre comment les systèmes d’IA peuvent influencer les choix, renforcer des hypothèses dangereuses et façonner les expériences en ligne avant que de mauvaises habitudes ne s’installent.

ElderCollege Delta Society

Ce groupe de la Colombie-Britannique élargira le modèle reconnu de soutien technologique sans rendez-vous d’ElderCollege Delta en offrant gratuitement des séances de cybersécurité les samedis à l’intention des aîné·es. Ces séances offriront un accompagnement pratique, sans jugement, sur l’hameçonnage, les mots de passe, les paramètres de confidentialité, la reconnaissance des escroqueries, la sensibilisation à l’IA et l’utilisation sécuritaire des services en ligne, avec l’appui d’élèves du secondaire ayant reçu une formation.

GoodBot

L’organisme traduira les enseignements tirés de la réglementation canadienne des infrastructures en ressources accessibles sur les politiques publiques portant sur l’interopérabilité, la responsabilité des plateformes et la souveraineté numérique. Le projet réunira la société civile, les chercheur·ses, les responsables des politiques publiques et le grand public afin de réfléchir à la façon dont le Canada peut mieux gouverner les plateformes numériques dans l’intérêt public.

Heart River Housing

Ce fournisseur de logements de l’Alberta installera une connexion par fibre optique et un réseau Wi-Fi à l’échelle de trois résidences pour personnes aînées situées en région rurale dans le nord de l’Alberta. Le projet aidera les personnes aînées à faible revenu à accéder à la télésanté, aux services bancaires en ligne, aux services gouvernementaux, à leurs proches, aux ressources en littératie numérique et aux ressources de sécurité en ligne.

Imagine Canada

L’institution nationale, en collaboration avec le Centre canadien pour la résilience numérique des organismes sans but lucratif, générera le premier portrait national du Canada sur la préparation des organismes sans but lucratif en cybersécurité et déclenchera des changements pratiques dans l’ensemble du secteur. Grâce à des webinaires de sensibilisation à l’échelle nationale, à un programme appliqué de préparation de huit semaines, à des simulations sur table et à un réseau de renforcement par les pairs, le projet aidera les professionnel·les des organismes à but non lucratif à renforcer leur gouvernance en matière de cybersécurité, à accroître leur capacité d’intervention en cas d’incident et à mieux protéger les communautés qu’ils et elles servent.

John Humphrey Centre for Peace and Human Rights

L’organisme albertain créera un carrefour national visant à soutenir la participation des jeunes aux discussions sur les droits numériques, la responsabilité des plateformes, l’IA, la protection de la vie privée et les politiques de sécurité en ligne. Grâce à des groupes de travail, à la recherche sur les politiques publiques, à des démarches de sensibilisation auprès des législateur·rices et à des dialogues fédéraux, le projet contribuera à faire en sorte que les perspectives des jeunes façonnent l’avenir numérique du Canada.

Kwikwasut’inuxw Haxwa’mis First Nation

La Première Nation mettra en place un réseau sans fil géré appartenant à la communauté pour le village de Gwa’yasdums, en Colombie-Britannique, où les résident·es n’ont accès ni au service cellulaire, ni à une infrastructure de téléphonie filaire, et où l’accès à Internet est fragmenté. Le projet favorisera des communications d’urgence plus sûres, l’accès à la télésanté, la surveillance de la qualité de l’eau ainsi qu’une connectivité fiable pour les foyers et les installations communautaires essentielles.

Lab-2038

Le groupe québécois mettra au point un service confidentiel de soutien technologique à distance destiné aux personnes victimes de violence entre partenaires intimes partout dans la province. Le projet aidera les personnes victimes à sécuriser leurs appareils et leurs comptes, ainsi qu’à réagir à la surveillance facilitée par la technologie, tout en donnant aux intervenant·es de première ligne les moyens de reconnaître et de contrer la violence numérique.

Minto Communications Society

L’organisme de la Colombie-Britannique améliorera la fiabilité et la résilience d’Internet pour les communautés éloignées de la vallée du Haut–Bridge River, qui dépendent actuellement d’une liaison de raccordement limitée et vulnérable aux pannes prolongées. Les améliorations renforceront la capacité du réseau, l’alimentation de secours et les solutions de connectivité de rechange pour les ménages, les entreprises locales et les services essentiels.

Netmizaaggamig Nishnaabeg

Cette Première Nation de l’Ontario réalisera une étude de faisabilité technique et financière en vue du déploiement futur d’un réseau de fibre optique jusqu’aux locaux appartenant à la communauté. L’étude appuiera la planification d’une infrastructure à large bande fiable et sous contrôle local, capable de mieux servir les membres vivant dans la réserve et hors réserve, ainsi que les services communautaires.

Petaykawin Development Corporation

Cette société ontarienne réalisera une vérification technique du réseau câblé appartenant à la communauté de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug et élaborera une feuille de route pour la modernisation future de son réseau à large bande. Le projet aidera cette Première Nation accessible uniquement par avion à évaluer les options de modernisation, à planifier le financement des travaux et à renforcer le contrôle à long terme de la communauté sur son infrastructure numérique.

Stoney Tribal Administration

L’organisme albertain construira environ 2,5 kilomètres d’infrastructure de fibre optique afin de relier des installations communautaires essentielles, des entreprises et des résidences situées le long de Mînî Thnî Road. Le projet améliorera la performance d’Internet pour les services publics, la coordination en matière de sécurité publique, l’activité économique locale ainsi que l’accès des résident·es à un service Internet haute vitesse fiable.

Gouvernement Tłı̨chǫ

Le gouvernement autochtone des Territoires du Nord-Ouest modernisera l’infrastructure vieillissante de son réseau informatique communautaire à Behchokǫ̀, Whatì, Gamètì et Wekweètì. Le projet renforcera la connectivité, la fiabilité et la cybersécurité dont dépendent les citoyens tłı̨chǫ pour accéder aux services gouvernementaux, à l’éducation, aux soins de santé et aux services communautaires numériques.

Université Trent

L’établissement d’enseignement ontarien offrira gratuitement des microcertifications pratiques en cybersécurité aux aîné·es et aux personnes nouvellement arrivées de Peterborough et des communautés rurales environnantes. Le projet aidera les participant·es à acquérir des compétences pratiques en matière de reconnaissance des escroqueries, de sécurité des comptes, de gestion des mots de passe, d’authentification multifacteur, de sensibilisation à la mésinformation et d’utilisation sécuritaire des services en ligne.

Ressources

Apprenez-en plus sur le programme de subventions Net Good de CIRA : https://www.cira.ca/en/grants/

Explorez une décennie de projets percutants soutenus par les subventions Net Good : https://www.cira.ca/fr/subventions/historique/





À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos de Net Good par CIRA et des subventions Net Good

Net Good par CIRA est la façon dont CIRA redonne à l’Internet canadien. Financé par les revenus générés par les noms de domaine .CA, le programme soutient les communautés, les projets et les politiques qui contribuent à améliorer l’Internet au Canada. Les subventions représentent l’une des contributions les plus précieuses de Net Good, avec plus de 15 millions de dollars investis dans des centaines de projets communautaires Internet dans tout le pays pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de sécurité en ligne et d’engagement sur le plan des politiques.

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