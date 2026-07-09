CCC et Rheinmetall Canada fournissent de l’équipement de soutien au sol pour aéronefs à la Marine et au Corps des Marines des États-Unis

OTTAWA, Canada, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu un contrat du département de la guerre des États-Unis (U.S. DoW) visant à fournir des composants de remplacement pour le MSU-200NAV de Rheinmetall Canada – un équipement utilisé par la Marine et le Corps des Marines des États-Unis pour démarrer les moteurs d’aéronefs au sol.

Dans le cadre de ce contrat de la CCC, Rheinmetall Canada fournira au Naval Air Warfare Center des pièces de remplacement pour deux composantes essentielles du MSU-200NAV : le démarreur (starter), qui amorce le fonctionnement de la turbine, et le système de contrôle numérique intégral du moteur (FADEC – Full Authority Digital Engine Control), qui gère les performances de la turbine, les séquences d’exploitation et les fonctions de sécurité.

Rheinmetall Canada est un chef de file canadien de longue date dans le domaine des technologies de soutien au sol pour l’aérospatiale. L’entreprise possède une expertise approfondie en ingénierie ainsi qu’une solide feuille de route dans la fourniture de solutions avancées et fiables aux clients de la défense des États-Unis et de leurs alliés. Basée à Ottawa, elle appuie depuis plus de deux décennies le développement, la modernisation et le maintien en service du MSU-200NAV, veillant à ce que cette capacité essentielle continue de répondre aux exigences rigoureuses de soutien au sol des aéronefs de sa clientèle internationale.

CCC est l’autorité contractante désignée pour les achats effectués par le département de la guerre des États-Unis auprès du Canada d’une valeur de 350 000 $ US ou plus. Grâce à son service gratuit de Maître d’œuvre du département de la guerre des É.-U., CCC permet à des entreprises comme Rheinmetall Canada de fournir des solutions conçues et fabriquées au Canada au département de la Défense des États-Unis.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de CCC.

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La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la guerre pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.