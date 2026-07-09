Points clés

Esri Canada a obtenu la certification ISO 31700-1 – Protection de la vie privée dès la conception pour son offre de services infonuagiques gérés pour ArcGIS.

L’entreprise fait partie d’un groupe très restreint d’organisations à l’échelle mondiale à avoir obtenu cette certification, ce qui souligne le leadership d’Esri Canada dans l’intégration de la protection de la vie privée à la conception de ses services infonuagiques gérés.

Les organisations, notamment celles des secteurs de l’administration publique, des services publics, des ressources naturelles, des transports, de la santé et de la sécurité publique, peuvent avoir l’assurance que les services infonuagiques gérés pour ArcGIS qui soutiennent leurs opérations SIG essentielles répondent à des normes élevées de confidentialité, de sécurité et de confiance.





TORONTO, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Esri Canada, chef de file des solutions de systèmes d’information géographique (SIG) , a annoncé aujourd’hui avoir obtenu la certification ISO 31700-1 – Protection de la vie privée dès la conception pour son offre de services infonuagiques gérés pour ArcGIS . Esri Canada fait partie des rares organisations au monde à avoir obtenu cette nouvelle certification, ce qui témoigne de son leadership dans l’intégration de la protection de la vie privée dès la conception, la mise en œuvre, l’exploitation et la mise hors service de ses services infonuagiques de confiance.

« Notre certification ISO 31700 reflète notre approche de la protection de la vie privée, qui est à la fois proactive et intégrée dès la conception », a déclaré Alpesh Patel, responsable de la sécurité de l’information à Esri Canada. « Nous avons conçu nos services infonuagiques gérés de manière à prendre en compte la protection des renseignements personnels à chaque étape, en veillant à ce que les principes de protection de la vie privée dès la conception soient intégrés à nos processus dès le départ. Pour nos clients, cela signifie une plus grande confiance dans le fait que les environnements infonuagiques qui soutiennent leurs activités SIG sont conçus en plaçant la confidentialité, la sécurité et la confiance au cœur de leur architecture. »

La norme ISO 31700-1 constitue une norme internationale qui aide les organisations à mettre en œuvre les principes de protection de la vie privée dès la conception en tenant compte de façon proactive des enjeux liés à la confidentialité tout au long du cycle de vie des produits et services qui traitent des renseignements personnels. Pour les clients d’Esri Canada, cette certification offre l’assurance supplémentaire que la confidentialité n’est pas considérée comme un aspect secondaire : elle est intégrée dès le départ aux processus, aux contrôles et à la gouvernance qui sous-tendent les services infonuagiques gérés pour ArcGIS.

Les services infonuagiques gérés pour ArcGIS d’Esri Canada sont à la fois sécurisés, évolutifs, hébergés au Canada et à la disposition d’organisations qui s’appuient sur les SIG pour soutenir leurs opérations essentielles, notamment celles des secteurs de l’administration publique, des services publics, des ressources naturelles, des transports, de la santé et de la sécurité publique. La certification ISO 31700-1 renforce la confiance des clients en démontrant qu’Esri Canada a veillé, de manière indépendante, à ce que ses pratiques en matière de services infonuagiques gérés soient conformes aux principes de protection de la vie privée reconnus à l’échelle internationale.

Cette certification s’ajoute à celles déjà détenues par Esri Canada, notamment ISO 27001 – Système de gestion de la sécurité de l’information, ISO 27017 – Sécurité de l’informatique en nuage et ISO 27018 – Protection de la vie privée dans le nuage, réaffirmant ainsi l’engagement de l’entreprise à aider ses clients à respecter des normes élevées de sécurité, de confidentialité et de conformité.

Pour en savoir plus sur les certifications d’Esri Canada et son engagement à l’égard de la protection de la vie privée, de la sécurité et de la gestion responsable des données, visitez esri.ca/trust .

À propos d’Esri Canada

Fondée en 1984, Esri Canada offre des systèmes d’information géographique (SIG) qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux établissements d’enseignement de prendre rapidement des décisions éclairées en mobilisant la puissance de la cartographie et des analyses spatiales. Ces systèmes aident les organisations à optimiser la gestion de leurs ressources, à améliorer leur planification et à renforcer la collaboration à l’interne comme à l’externe. Les produits et les services d’Esri Canada contribuent à faire progresser la transformation numérique. L’entreprise, dont le siège social se trouve à Toronto, sert plus de 14 000 organisations à partir de 14 bureaux partout au Canada. Esri Canada a été reconnue comme l’une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant treize années consécutives. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site esri.ca/fr. Suivez Esri Canada sur X Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn.

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