Tensions au Moyen-Orient, CAC 40 en chute, or et pétrole volatils, MoneySimpler lance un robot IA de trading automatisé

PARIS, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'escalade de la situation politique au Moyen-Orient a ébranlé les marchés financiers mondiaux. L'indice français CAC 40 a chuté brutalement, tandis que les cours de l'or et du pétrole continuent de fluctuer. Dans ce contexte d'incertitude des marchés, MoneySimpler propose aux investisseurs une solution révolutionnaire.

MoneySimpler, société de fintech de premier plan, a lancé aujourd'hui un nouveau robot de trading automatisé basé sur l'IA, conçu pour générer des revenus passifs. Grâce à des algorithmes d'IA avancés, ce robot analyse en temps réel des données issues de diverses classes d'actifs — telles que les actions et le marché des changes (Forex) — et exécute automatiquement des stratégies de trading. Il permet ainsi aux utilisateurs de réduire le besoin de surveillance manuelle du marché et de limiter les décisions émotionnelles, tout en ouvrant la voie à des revenus passifs plus stables.





Intizar Hussain, directeur des produits chez Money Simpler, a déclaré :

Le trading automatisé piloté par l'IA ne devrait pas être l'apanage des institutions professionnelles et des traders chevronnés. Notre objectif est de permettre à tout investisseur — quels que soient son expérience du trading ou ses antécédents en programmation — de lancer facilement des stratégies de trading intelligentes, transformant ainsi des opérations complexes en un processus simple et efficace.

Comment débuter avec le robot de trading automatisé MoneySimpler AI

Aucune expérience en programmation ou en trading n'est requise : lancez un robot de trading boursier basé sur l'IA en seulement trois étapes.

Étape 1 : Créer un compte

Rendez-vous sur le site web ou l'application MoneySimpler et saisissez vos informations de base pour vous inscrire. Les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier de 50 $ de fonds d'essai et d'un bonus de bienvenue de 10 $ pour découvrir rapidement le trading automatisé par IA.

Étape 2 : Choisir une stratégie de trading par IA

Une fois connecté, sélectionnez un plan de trading parmi les stratégies automatisées par IA de la plateforme, en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre budget.

Étape 3 : Activer le robot de trading par IA

Après avoir confirmé votre stratégie, cliquez sur « Acheter le contrat » ; le robot d'IA analysera automatiquement le marché et exécutera les transactions. Vous pouvez consulter votre historique de trading à tout moment, et les bénéfices quotidiens sont automatiquement crédités sur votre compte.

Principaux avantages du trading automatisé MoneySimplerAI

Surveillance du marché en continu

Des systèmes d'IA surveillent en permanence les fluctuations du marché, garantissant qu'aucune opportunité de trading potentielle ne soit manquée.

Exécution automatisée des transactions

Les transactions sont exécutées automatiquement lorsque les conditions du marché répondent à des critères prédéfinis, éliminant ainsi le besoin d'une intervention manuelle constante.

Fonctionnement multi-stratégie

Le système prend en charge l'exécution simultanée de diverses stratégies de trading pour répondre aux besoins des investisseurs à différents stades de leur parcours.

Synchronisation multi-appareil

Accédez à votre compte depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur pour suivre votre activité de trading et vos rendements à tout moment.

Règlement quotidien des bénéfices

Les bénéfices réalisés sont automatiquement crédités sur votre compte chaque jour, facilitant ainsi le suivi de l'état du compte et des gains.

Looking to the future

À mesure que la technologie de l'IA progresse, le trading intelligent s'impose de plus en plus comme un élément essentiel de l'investissement en bourse et sur le marché des changes (Forex). MoneySimpler s'engage à perfectionner ses systèmes de trading automatisé basés sur l'IA et à optimiser en permanence ses modèles de stratégie ainsi que ses offres de services, afin d'offrir aux investisseurs une expérience de trading plus stable et plus efficace.

Tournée vers l'avenir, MoneySimpler a pour objectif de permettre à un plus grand nombre d'investisseurs d'accéder facilement au trading automatisé piloté par l'IA — sans nécessiter de compétences spécialisées ni de procédures complexes — rendant ainsi l'investissement intelligent plus simple et plus efficace.

Site web officiel : https://moneysimler.com

Courriel : info@moneysimpler.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ce2dd0f-246a-419c-bb57-f2ef51dc06f1