BlackLine eröffnet neue Niederlassung im Gebäude 10 Brindleyplace in Birmingham

LOS ANGELES, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die „Agentic Financial Operations Platform™“ für das Finanzwesen, gab heute die Eröffnung ihrer neuen Niederlassung am Standort 10 Brindleyplace in Birmingham bekannt.

Das neue Büro im Herzen der Stadt bietet einen modernen, auf Zusammenarbeit ausgerichteten Arbeitsbereich, der das wachsende britische Team von BlackLine unterstützen soll. Der neue Standort spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens für seine Mitarbeiter, seine Unternehmenskultur sowie sein langfristiges Bekenntnis zu Birmingham als wichtigem Zentrum für Innovation und Wachstum wider.

Die Eröffnung der neuen Niederlassung stellt einen weiteren Meilenstein bei den fortlaufenden Investitionen von BlackLine in Großbritannien dar. Die Räumlichkeiten wurden gezielt so gestaltet, dass sie Vernetzung und Innovation fördern und den Mitarbeitern ein erstklassiges Arbeitsumfeld bieten, das die nächste Wachstumsphase des Unternehmens begleitet.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) bietet die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter im Finanzwesen – eine Zukunft, in der Intelligenz, Integrität und Vertrauen Hand in Hand wachsen und die Finanzabteilungen die agentenbasierte Ära aktiv gestalten. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform™, basierend auf Studio360 und Verity™ AI, ermöglicht es Finanzteams, KI über den gesamten Finanzprozess hinweg zu skalieren – von Record-to-Report über Invoice-to-Cash bis hin zu weiteren geschäftskritischen Abläufen, bei denen die Finanzabteilung die Kontrolle behält und die Integrität jeder Transaktion sicherstellt.

Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das Finanz- und Rechnungswesen weiter – von der bloßen Berichterstattung hin zur Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit.

Gestützt auf branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie höchste Sicherheitsstandards vertrauen mehr als 4.300 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine, um ihre Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Jetzt wird die Zukunft von der Finanzabteilung gestaltet. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Medienkontakt

Samantha Darilek

VP, Communications

Samantha.darilek@blackline.com