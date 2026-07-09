BlackLine inaugure de nouveaux bureaux à Birmingham, au 10 Brindleyplace

LOS ANGELES, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL), la plateforme Agentic Financial Operations Platform™ destinée aux directions financières, annonce ce jour l’ouverture de ses nouveaux bureaux à Birmingham, au 10 Brindleyplace.

Situés en plein cœur de la ville, ces nouveaux locaux offrent un espace de travail moderne et collaboratif, conçu pour accompagner les équipes britanniques de BlackLine, en pleine expansion. Cette nouvelle implantation témoigne de l’engagement de l’entreprise envers ses collaborateurs, sa culture d’entreprise et la ville de Birmingham, véritable pôle d’innovation et de croissance.

L’ouverture de ces bureaux marque une nouvelle étape dans l’investissement soutenu de BlackLine au Royaume-Uni. Spécialement aménagés pour favoriser la collaboration, les échanges et l’innovation, ces locaux offrent aux employés un environnement de travail de premier ordre, propice à la prochaine phase de croissance de l’entreprise.

À propos de BlackLine

BlackLine (Nasdaq : BL) fournit l’infrastructure de confiance pour la finance pilotée par IA et permet aux directions financières d’entrer dans l’ère agentique en s’appuyant sur l’intelligence, l’intégrité et la confiance. Optimisée par Studio360™ et Verity™ AI, la plateforme Agentic Financial Operations Platform™ de BlackLine permet aux directions financières de déployer l’IA à grande échelle dans les processus « Record-to-Report », « Invoice-to-Cash », en assurent la gouvernance à chaque étape et en garantissent l’intégrité dans l’ensemble des opérations financières.

En unifiant les données et en intégrant l’IA dans un processus fiable à chaque étape, BlackLine fait évoluer la finance et la comptabilité en les faisant passer d’une simple fonction de reporting de l’activité à son orchestration en temps réel.

Grâce à des investissements en recherche et développement à la pointe du secteur et des pratiques de sécurité haut de gamme, plus de 4 300 clients issus de multiples secteurs s’associent à BlackLine pour mener leurs organisations vers l’avenir. La finance prend le contrôle. Pour en savoir plus, consultez le site blackline.com.

Contact presse

Samantha Darilek

Vice-présidente, Communications

Samantha.darilek@blackline.com