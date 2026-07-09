Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Paris, le 9 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Foncière INEA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21.818 titres

1.171.244 €

Au cours du premier semestre 2026, les opérations suivantes ont été négociées :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 715 3.464 1117.675,15 Vente 164 3.296 115.328,17

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21.650 titres

1.161.685 €

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Foncière Inea [Euronext Paris FR0010341032] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

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Agenda financier 2026

23 juillet : Résultats semestriels 2026

14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

A propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.

Au 31 décembre 2025, son patrimoine est constitué de 82 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 463 000 m² et une valeur de 1 210 M€ droits compris, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

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