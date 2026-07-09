GUERBET : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité



Villepinte, le 9 juillet 2026 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, présente aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par GUERBET à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30 juin 2026 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

33 380 titres GUERBET

60 4718,70 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

A l’achat, 208 818 titres, pour un montant de 2 294 637,41 € (1 389 transactions).

A la vente, 185 433 titres, pour un montant de 2 020 775,37 € (1 042 transactions).

Il est par ailleurs rappelé que :

Lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

9 995 titres GUERBET

334 282 euros

Au cours du 2ème semestre 2025, il avait été négocié un total de :

A l’achat, 129 907 titres, pour un montant de 2 239 361 euros (1 235 transactions).

A la vente, 132 630 titres, pour un montant de 2 270 782 euros (1 206 transactions).

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

10 996 titres

340 083,90 euros

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux décisions de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et n°2021-01 en date du 22 juin 2021, renouvelant une telle instauration.

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2026 figurent en annexe du présent communiqué.

A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 100 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 700 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2025. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com





Contacts :

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33.1.45.91.50.00 / jerome.estampes@guerbet.com

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com

Pièce jointe