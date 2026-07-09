Nanterre, le 9 juillet 2026

VINCI remporte un contrat de déploiement et de gestion de bornes de recharge électrique pour poids lourds en Allemagne

Contrat d'une durée de huit ans pour l'installation et l'exploitation de 180 points de charge poids lourds sur 25 sites

Investissement de l'ordre de 100 millions d'euros

Renforcement de la présence du Groupe sur le marché des bornes de recharge en Allemagne

L’entreprise eliso, filiale de VINCI Concessions, est attributaire d'un marché de la République fédérale d'Allemagne pour l'installation et l'exploitation de 25 sites de recharge destinés aux poids lourds dans le nord du pays. Le contrat, d'une durée de huit ans, comprend jusqu'à 180 points de charge situés sur les principaux corridors de transport.

Les parcs de recharge seront conçus selon les contraintes spécifiques des poids lourds électriques, avec trois à trente-six points de charge par site et des puissances pouvant atteindre un mégawatt.

En 2023, eliso avait déjà été mandatée par le gouvernement fédéral pour construire et exploiter 800 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques sur plus de 100 sites dans le nord, l’est et le centre de l’Allemagne dans le cadre du Deutschlandnetz, projet en cours de réalisation.

VINCI Concessions opère également des bornes de recharge électrique en France pour les voitures (avec sa filiale Easy Charge, en partenariat avec VINCI Energies) et a lancé des projets pour les poids lourds (avec sa filiale Voltix). La combinaison d’eliso et de Voltix prépare l’électrification et la décarbonation du transport de marchandise en Europe.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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