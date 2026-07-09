WINFARM sécurise une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 5 millions d'euros pour financer la croissance de VITAL CONCEPT

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce la mise en place d'une ligne de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) au bénéfice de sa filiale VITAL CONCEPT d'un montant de 5 millions d'euros, conclue avec son syndicat bancaire. Ce financement flexible vise à soutenir le développement de l'entreprise.

WINFARM annonce la conclusion ce jeudi 9 juillet 2026, d'un accord avec son syndicat bancaire portant sur une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 5 M€ d’une durée de 3 ans, assortie de 2 options d’extension de 1 an. Cette opération permet à la 1ère filiale du Groupe de disposer d'une réserve de liquidité mobilisable selon ses besoins. Levier essentiel d’accompagnement de la hausse de l'activité, de la sécurisation du cycle d'exploitation, ce financement renforce également la structure financière de l'entreprise.

L'accord a été conclu dans le cadre d'un partenariat avec un syndicat bancaire réunissant le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais, co-arrangeurs accompagnés de Banque Populaire, de BNP Paribas et du Crédit mutuel Arkea qui rejoint le pool bancaire à l’occasion de cette opération. La qualité de cet accompagnement témoigne de la confiance des partenaires financiers dans le modèle économique et les perspectives de VITAL CONCEPT, acteur incontournable du secteur agricole et en particulier de l’agro-fourniture.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du S1 2026, le 7 septembre 2026, après bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

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