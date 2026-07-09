GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le capital de la société au 30 juin 2026

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DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE

En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l’article 222-12-5 du règlement général de l’AMF, les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et transmettent à l’AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital de la société s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l’obligation prévue au I de l’article L. 233-8 du code de commerce.


DateNombre total d’actions composant
le capital		Nombre d’actions auto détenues privées de droits de voteNombre total de droits de vote
Nombre de droits de vote théoriques1Nombre de droits de vote exerçables
30 juin 202612 641 11595 37719 768 17119 672 794




1 Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote


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09072026 - Nombre d'actions et droits de vote au 30 juin 2026
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