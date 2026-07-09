Le quatorzième tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada récolte un montant record de 1,5 million de dollars et célèbre un impact total depuis sa création de plus de 20 millions de dollars

Le tournoi de golf annuel est le principal événement de collecte de fonds de la Fondation

En 2025, la Fondation a fait don de 1,8 million de dollars à 473 organismes caritatifs

Depuis 2012, la Fondation a amassé plus de 20 millions de dollars pour la santé et le bien-être des enfants et des jeunes



MONTRÉAL, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Air Canada a tenu mardi son 14e tournoi de golf annuel au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne, au Québec. L’activité a permis d’amasser la somme record de 1,5 million de dollars, qui servira à soutenir la santé et le bien-être des enfants et des jeunes de partout au pays.





Cette édition a accueilli 375 invités et plus de 100 commanditaires, notamment des entreprises partenaires et des fournisseurs, qui se sont montrés particulièrement généreux à l’occasion de la plus importante collecte de fonds de l’année de la Fondation Air Canada. Les fonds recueillis seront redistribués dans le cadre du programme de subventions annuel de la Fondation afin d’apporter une aide indispensable aux enfants et aux jeunes de collectivités méritant plus d’équité et afin de donner aux enfants le coup de pouce nécessaire pour atteindre leur plein potentiel.

« Je tiens à remercier tous les participants d’avoir été avec nous en cette occasion très spéciale, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada. J’ai le privilège de participer à cet événement depuis plusieurs années déjà et je ne cesse d’être émerveillé par la générosité de nos invités, de nos amis et de nos partenaires, année après année. Il faut beaucoup de monde pour organiser ce tournoi annuel, et je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous nos employés en service actif ou retraités qui se portent volontaires, aujourd’hui comme toute l’année, pour organiser les événements de la Fondation. Depuis 2012, la Fondation a amassé 20 millions de dollars au profit des enfants de partout au pays, ce qui constitue une réalisation de premier plan. C’est au nom de tous les employés d’Air Canada que je tiens à dire ceci : merci à toutes les personnes qui ont fait un don au cours des 14 dernières années. Merci de partager notre mission et merci de contribuer à changer les choses. »

« Il y a de nombreuses raisons d’être fiers, a déclaré Louise-Hélène Sénécal, présidente de la Fondation Air Canada. Non seulement nous avons franchi une étape incroyable, mais des journées comme celle d’aujourd’hui nous rappellent à quel point la mission de la Fondation est importante et tient à cœur à tant de personnes. Merci sincèrement à chacun des participants, cette année comme toutes les années précédentes, ainsi qu’à nos bénévoles, de contribuer à un changement durable dans la vie de ces enfants et de ces familles. »

Le tournoi a été organisé et animé bénévolement par 50 employés en service actif ou retraités d’Air Canada. La Fondation Dr Clown, partenaire de longue date de la Fondation Air Canada, était présente pour interagir avec les invités et leur procurer de bons moments, notamment en prenant des photos avec eux et en faisant connaître les retombées significatives de ses programmes de clowns thérapeutiques dans les hôpitaux et les communautés autochtones. Sylas, ambassadeur du Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada cette année, et Alessandro, représentant les hôpitaux pédiatriques de la Colombie-Britannique et du Québec, se sont quant à eux occupés du kiosque de limonade, particulièrement prisé des participants, et ont ainsi contribué à recueillir près de 10 000 dollars.

En 2025, la Fondation Air Canada a remis 1,8 million de dollars à des organismes caritatifs partout au pays. Ces dons ont permis d’offrir environ 550 000 repas dans le but de lutter contre l’insécurité alimentaire, notamment en offrant un soutien essentiel aux écoles des communautés autochtones et en fournissant des repas santé aux enfants pendant l’été, lorsque les écoles sont fermées. Ils ont également permis de réaliser 1 113 rêves d’enfants confrontés à l’adversité.



En mai dernier, la Fondation Air Canada a dévoilé son Rapport d’impact 2025, qui met en lumière les remarquables contributions apportées aux collectivités tout au long de l’année. Ce rapport souligne les réalisations de la Fondation dans divers domaines, notamment ses programmes, ses partenariats, ses activités de collecte de fonds et ses initiatives de mobilisation du personnel.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l’intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l’un des principaux leviers d’intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à différents partenaires du programme, dont 15 hôpitaux pédiatriques du pays, Hope Air et la Fondation David Foster. Tous les points donnés permettent à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d’érable d’Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d’importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s’implique à fond dans l’aide humanitaire à l’échelle mondiale lorsque les circonstances l’exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le Rapport d’impact 2025.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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