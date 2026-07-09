Ipsen - Juin 2026 - Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

   

 Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote 
et d’actions composant le capital social 

(conformément à l’article L.233-8 II du Code de commerce 
et à l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers) 

Place de cotation : Euronext Paris  
Code ISIN : FR 0010259150 
LEI : 549300M6SGDPB4Z94P11 

Date Nombre total d’actions composant
le capital social		Nombre total de droits de vote (1) 
30 juin 2026

 		83 814 526

 		Total brut* des droits de vote : 132 095 142
Total net** des droits de vote : 131 003 931 

(1) Présence d’une clause statutaire imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux (article 10). 

* Total brut = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions, dont le nombre d’actions bénéficiant du droit de vote double et le nombre d’actions autodétenues. Le « Total brut » sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. 

** Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote. 

Pièce jointe


Attachments

Déclaration relative au nombre total des droits de vote et d’actions - Juin 2026
GlobeNewswire

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