ALSTOM S.A : Assemblée générale annuelle mixte du 9 juillet 2026

9 juillet 2026 – L’Assemblée Générale Mixte d’Alstom s’est réunie le 9 juillet 2026 sous la présidence de M. Philippe Petitcolin et a été diffusée en direct sur le site Internet d'Alstom.

L'Assemblée Générale a été l'occasion pour M. Martin Sion, Directeur Général, de passer en revue les événements marquants de l'exercice 2025/26 et de faire état de ses premiers enseignements à la suite de sa récente prise de fonction. M. Bernard Delpit, Directeur Financier, a présenté les résultats financiers de l’exercice 2025/26 et M. Kevin Cogo, Directeur de la Stratégie, a partagé les développements en matière de stratégie climatique de l’entreprise.

L’Assemblée a adopté toutes les résolutions parmi lesquelles celles relatives aux comptes annuels et consolidés, à la rémunération des mandataires sociaux dont celle concernant la politique de rémunération de M. Martin Sion, nouveau Directeur Général du Groupe, ainsi que toutes les résolutions relatives aux délégations de compétences et autorisations financières consenties au Conseil d’Administration, à l’exception de la résolution 9 concernant l’aménagement de la politique de rémunération 2025/26 de M. Henri Poupart-Lafarge, ancien Directeur Général du Groupe.

L’Assemblée Générale a également, renouvelé le mandat d’administrateur de M. Baudouin Prot et approuvé les nominations de M. Pascal Bouchiat, Mme Ana Giros Calpe et M. Martin Sion comme administrateurs, à chaque fois pour une durée de 4 ans.

Le Conseil d’Administration d’Alstom est ainsi désormais composé de douze administrateurs : M. Philippe Petitcolin*, Président du Conseil d’administration, M. Martin Sion, qui exerce également les fonctions de Directeur Général, M. Pascal Bouchiat*, Bpifrance Investissement* représenté par M. José Gonzalo, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec représentée par Mme Kim Thomassin, M. Mario Orlando Campo (représentant des salariés), Mme Ana Giros Calpe*, M. Claude Mandart (représentant des salariés), Mme Sylvie Kandé de Beaupuy*, M. Baudouin Prot*, Mme Sylvie Rucar* et M. Jay Walder*.

Le Conseil d’Administration compte également un Censeur, en la personne de M. Edouard Ringuet.

Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 40 % de femmes et de 80 % d’administrateurs indépendants**.

*Administrateur indépendant

**À l’exclusion des administrateurs représentant des salariés et du Censeur

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