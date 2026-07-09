Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 2e Trimestre 2026

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 9 juillet 2026

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 2e TRIMESTRE 2026

Variation du Chiffre d’affaires au 30 juin 2026 : +3,10 %

Chiffres d'affaires comparés. (En milliers d'euros) En K€ 1er Trimestre 2ème Trimestre Cumul

du 1/01 au 30/06 2026 Hôtel Regina Paris 3 975 6 797 10 772 Hôtel Majestic - Spa Paris 1 734 2 571 4 305 Hôtel Raphaël Paris 16 16 32 Total 2026 5 725 9 384 15 109 2025 Hôtel Regina Paris 3 694 6 760 10 453 Hôtel Majestic - Spa Paris 1 548 2 542 4 090 Hôtel Raphaël Paris 68 44 112 Total 2025 5 309 9 346 14 655 Variation en % 2026 vs 2025 7,83% 0,41% 3,10%

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 15,1 M€ au 30 juin 2026 pour 14,7 M€ au 30 juin 2025, soit une progression de 3,10 %. Cette évolution est intégralement portée par les établissements Regina et Majestic Hôtel – Spa, l’hôtel Raphael demeurant fermé pour rénovation depuis le 10 novembre 2024, les travaux ayant débuté le 2 décembre 2024.

Le Taux d’Occupation global calculé sur les chambres disponibles ressort à 72,68% pour 74,02% au 30 juin 2025. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 636,96 € au 30 juin 2026 pour 612,57 € au 30 juin 2025. Le RevPar (Revenu par chambre) atteint à 462,96 € hors taxes pour 453,44 € hors taxes au 30 juin 2025.

L’hôtellerie parisienne poursuit sur une dynamique engagée en 2025. L’augmentation du RevPar résulte principalement de l’augmentation du prix moyen, en hausse de 4 % sur le semestre.

L’hôtel Regina réalise un chiffre d’affaires 10 772 K€ en augmentation de 3,05 %. L’activité restauration s’établit à 1 458 K€ pour 1 336 K€ l’an dernier. Le taux d’occupation s’élève à 73,54 %. Il était de 76,94% au 30 juin 2025. Ce chiffre d’affaires s’explique par le positionnement du prix moyen à 706,44 € pour 663,99 € en 2025 portant le RevPar à 519,49 € pour 510,89 € au 30 juin 2025.

Le Majestic Hôtel & Spa enregistre un chiffre d’affaires de 4 305 K€ dont 415 K€ au titre de la restauration pour respectivement 4 090 K€ et 386 K€ au 30 juin 2025, soit une augmentation globale de 5,27 %. Son taux d’occupation atteint 71,21 % pour 69,00% au 30 juin 2025, tandis que son prix moyen reste stable à 513,62 € pour 513,99 € à la fin du premier semestre 2025. Le RevPar s’établit à 365,76 €, pour 354,66 € au 30 juin 2025, bénéficiant principalement de l’amélioration du taux d’occupation.

L’hôtel Raphael fermé pour travaux ne génère plus de chiffre d’affaires hôtelier. Les 32 K€ constatés au 30 juin 2026 correspondent exclusivement à des refacturations de frais.

Faits marquants du semestre

L’activité du premier semestre 2026 demeure conforme aux prévisions de la société et s’inscrit dans la continuité du niveau d’activité soutenu enregistré en 2025.

L’exercice 2026 est encore largement consacré à la rénovation de l’hôtel Raphael. Ce chantier connaît des difficultés d’exécution et accuse un retard par rapport au calendrier initialement prévu. En conséquence, le chiffre d’affaires de l’exercice continuera d’être principalement généré par les établissements Regina et Majestic Hôtel & Spa.

L’environnement international demeure marqué par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Ces tensions contribuent à la hausse du coût de certaines matières premières et approvisionnements, continuant d’exercer une pression sur les marges de la société.

Ce contexte géopolitique entretient un climat d’incertitude susceptible, à terme, d’affecter les comportements de voyage. À ce jour, leur incidence sur les réservations et l’activité de la société demeure limitée.

La Direction continue de suivre avec vigilance les indicateurs de marché et de performance afin d’adapter ses décisions à l’évolution de la conjoncture, dans un environnement économique et géopolitique incertain, ainsi qu’au contexte particulier résultant de la fermeture temporaire de l’hôtel Raphael.

La situation de trésorerie demeure solide et permet à la société de faire face à l’ensemble de ses engagements pour les douze prochains mois.

Assemblée Générale du 10 juin 2026

L’Assemblée générale qui s’est tenue le 10 juin 2026 a approuvé les comptes de l’exercice 2025 présentant un bénéfice de 2,2 M€ et un total bilan s’élevant à 76,4 M€.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie active s’élevait à 28,0 M€, elle était de 37,5 M€ au 31 décembre 2024. Les emprunts en cours ressortaient à 18,5 M€ pour 15,5 M€ fin 2024.

Les immobilisations après amortissement s’élevaient à 46,4 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat représentait 46,4 M€.

Cette Assemblée générale a approuvé l’affectation du bénéfice et le versement d’un dividende de 0,30 € par action, prélevé sur le bénéfice de l’année 2025.

Les comptes annuels 2025 ainsi que les votes des résolutions de l’Assemblée générale ont été publiés le 10 juin 2026 et sont disponibles sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement ».

L’Assemblée générale du 10 juin 2026 a également approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur de Caroline LEDOUX.

Elle a enfin approuvé la modification des statuts concernant le mode d’exercice de la direction générale afin de supprimer la référence à une prise d’effet différée du changement de mode d’exercice à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes, et ainsi permettre une prise d’effet immédiate en cas de changement de mode d’exercice de la direction générale

Conseil d’administration du 10 juin 2026 (tenu à l’issue de l’Assemblée générale)

Le Conseil d’administration du 10 juin 2026 a constaté le renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Caroline LEDOUX pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2032 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Le Conseil d’administration a également constaté la prise d’effet de la démission de Mme Françoise Baverez de ses fonctions de Président du Conseil d’administration, celle-ci conservant son mandat d’Administrateur, et du changement de mode de gouvernance avec la nomination de Mme Véronique CREFCOEUR en qualité de Président Directeur Général.

De plus, le Conseil d’administration a décidé d’adopter les modifications apportées au règlement intérieur du Conseil afin d’y créer le titre de Président d’honneur du Conseil d’administration ; et de nommer Madame Françoise BAVEREZ en qualité de Président d’honneur du Conseil d’administration pour une durée indéterminée, avec effet à compter de ce jour.

Perspectives

La société poursuivra au second semestre 2026 la conduite du programme de rénovation de l'hôtel Raphael, tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses coûts et de sa trésorerie. Sous réserve de l'évolution du contexte économique et géopolitique, l'activité des établissements Regina et Majestic Hôtel & Spa devrait demeurer satisfaisante. La société reste pleinement mobilisée afin de préparer la réouverture de l'hôtel Raphael dans les meilleures conditions opérationnelles et commerciales.

Pièces jointes