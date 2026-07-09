LECTRA : Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité 1er semestre 2026

 | Source: LECTRA LECTRA

Paris, le 09 juillet 2026

Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité

1er semestre 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LECTRA à NATIXIS-ODDO BHF portant sur les actions de la société LECTRA (FR0000065484), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 Juin 2026 :

  • 28 402 titres LECTRA ;
  • 483 837 €. 

Lors de ce premier semestre 2026, le nombre de titres négociés par notre prestataire NATIXIS ODDO BHF a été de :

  • 152 355 titres achetés, pour un montant de 2 722 331 € (pour 2 085 transactions) ;
  • 162 314 titres vendus, pour un montant de 2 883 377 € (pour 1 910 transactions).

Il est rappelé que, à la date du précédent bilan semestriel au 31 Décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 38 361 titres LECTRA ;
  • 322 391 €. 

Lors de ce second semestre 2025, le nombre de titres négociés par notre prestataire NATIXIS ODDO BHF a été de :

  • 197 092 titres achetés, pour un montant de 4 639 541 € (pour 3 445 transactions) ;
  • 190 908 titres vendus, pour un montant de 4 510 093 € (pour 3 395 transactions).

De plus, il est rappelé que, à la date de mise en application du contrat (au 1er Octobre 2022), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 34 096 titres LECTRA ;
  • 313 942 €.

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