Exterro bringt ARMOUR for FTK auf den Markt: Forensische Untersuchungen, die mit einer Frage beginnen – und nicht mit einem ganzen Stapel an Werkzeugen

PORTLAND, Oregon, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro hat heute „ARMOUR for FTK“ auf den Markt gebracht und erweitert damit die FTK Central-Plattform um agentengestützte Fernuntersuchungen, ohne dabei die forensische Integrität zu beeinträchtigen, die aufgrund gesetzlicher, behördlicher und Compliance-Vorgaben erforderlich ist. Ermittler stellen die Frage; die KI von Exterro führt forensische Analysen über aktive Endgeräte, Cloud-Dienste, Identitäten und Kommunikationswege hinweg durch und erstellt dabei ein überprüfbares Beweismaterial, das so konzipiert ist, dass es einer rechtlichen und behördlichen Überprüfung standhält.

Im Gegensatz zu KI-Tools, die sich auf die Zusammenfassung von Informationen beschränken, führt ARMOUR for FTK kontrollierte forensische Untersuchungen durch, indem es KI-basierte Schlussfolgerungen direkt mit der forensischen Technologie von Exterro verknüpft. Diese Funktion beseitigt eines der größten Hindernisse bei der Reaktion auf Vorfälle in Unternehmen: Untersuchungsteams müssen nach wie vor Beweismaterial über drei bis sechs separate Sicherheits- und Forensik-Tools hinweg koordinieren, während viele ältere Endpunkt-Agenten nur einmal pro Stunde nach neuen Beweisen abfragen, was zu Verzögerungen und Lücken in der Beweiskette führt. Durch die Reduzierung manueller Koordinationsaufwände und die Beseitigung dieser Engpässe unterstützt ARMOUR for FTK Ermittler dabei, schneller voranzukommen, und gewährleistet gleichzeitig die Aufzeichnung von rechtssicheren Beweismitteln, die Unternehmen benötigen, wenn rechtliche, aufsichtsrechtliche und geschäftliche Risiken auf dem Spiel stehen.

„Die Erkennung ist erst der Anfang. Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, dass die Ermittlungsteams klären müssen, was geschehen ist, das Ausmaß des Vorfalls erfassen und Beweismittel sammeln müssen, um geschäftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Entscheidungen treffen zu können. Wir haben ARMOUR for FTK entwickelt, damit Ermittler direkt mit der Frage beginnen können, die sie klären müssen, und nicht mit den manuellen Prozessen, die zur Beantwortung dieser Frage erforderlich sind.“ – Ajith Samuel, Chief Product Officer, Exterro

Funktionsweise

ARMOUR for FTK verbindet natürliche Sprache mit forensischen Ausführungsabläufen über einen einzigen, geregelten Workflow. Ermittler legen das Ermittlungsziel fest; die KI ermittelt die geeignete Abfolge der forensischen Maßnahmen; die Technologie von Exterro führt die Arbeiten durch – darunter die Beweissicherung, die Speicherauslesung, die Analyse von Artefakten, die Korrelation von Events und die Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs – und zwar über aktive Endgeräte im Unternehmensnetzwerk hinweg und mit einer Abfrageverzögerung von nahezu null. Ermittler erhalten strukturierte Ergebnisse mit dem vollständigen Kontext, der erforderlich ist, um den Vorfall zu überprüfen und die angemessene Reaktion festzulegen, wobei sie die volle Verantwortung für den Umfang, die Ergebnisse und alle endgültigen Entscheidungen behalten.

Die Auswirkungen werden in den Ermittlungen deutlich, bei denen Geschwindigkeit, Umfang und Rechtshaltbarkeit am wichtigsten sind:

Reaktion auf Ransomware – Während eines aktiven Angriffs können Ermittler bei großen Finanzinstituten und Versicherern über eine einzige Abfrage feststellen, welche Endgeräte kompromittiert sind, ob eine laterale Bewegung stattgefunden hat und welche Systeme sofort isoliert werden müssen. Gelöschte Artefakte werden wiederhergestellt, Speicherinhalte erfasst und Beweismittel über aktive Endpunkte hinweg miteinander verknüpft, wodurch Teams die Aktivitäten der Angreifer schneller rekonstruieren und Maßnahmen ergreifen können, bevor sich der Vorfall ausweitet.

– Während eines aktiven Angriffs können Ermittler bei großen Finanzinstituten und Versicherern über eine einzige Abfrage feststellen, welche Endgeräte kompromittiert sind, ob eine laterale Bewegung stattgefunden hat und welche Systeme sofort isoliert werden müssen. Gelöschte Artefakte werden wiederhergestellt, Speicherinhalte erfasst und Beweismittel über aktive Endpunkte hinweg miteinander verknüpft, wodurch Teams die Aktivitäten der Angreifer schneller rekonstruieren und Maßnahmen ergreifen können, bevor sich der Vorfall ausweitet. Insiderrisiken und Datenexfiltration – Große Unternehmen aus den Bereichen Energie, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen, die Zehntausende von Endgeräten verwalten; Ermittler können abfragen, ob auf sensible Daten zugegriffen, diese kopiert oder außerhalb der zugelassenen Kanäle übertragen wurden, und erhalten korrelierte Ergebnisse über Endgeräte, Cloud-Anwendungen, Identitäten und Kommunikationswege hinweg, gestützt durch eine dokumentierte Aufzeichnung, die für rechtliche und aufsichtsrechtliche Überprüfungen ausgelegt ist. Untersuchungsteams aus diesen Branchen teilten Exterro mit, dass sie bereits seit fünf Jahren oder länger auf genau diese Funktion gewartet hätten.

Die Ergebnisse sprechen für sich: eine schnellere Festlegung des Untersuchungsumfangs, erweiterte Kapazitäten der Ermittler, eine verbesserte Einheitlichkeit der Ermittlungen sowie eine einzige, auf Fakten basierende Dokumentation, die von Beginn an alle Beteiligten aus den Bereichen Sicherheit, Recht, Personalwesen, Compliance und der Unternehmensleitung auf einen gemeinsamen Stand bringt.

Teil einer umfassenderen KI-Strategie

ARMOUR for FTK wurde im Rahmen eines aktiven Design-Partnerprogramms mit Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Energie und Einzelhandel entwickelt – Branchen, in denen sich die Kosten einer langwierigen Untersuchung in Form von regulatorischen Risiken, Betriebsstörungen und Millionen betroffener Datensätze niederschlagen. Ein immer wiederkehrendes Thema: Ermittlungsteams verfügen zwar schon seit Langem über Investitionen in KI und Zugriff auf Endgeräte, jedoch fehlte bislang eine einheitliche Plattform, die beide Bereiche mit forensischer Präzision miteinander verband. ARMOUR for FTK schließt diese Lücke.

Exterro hat das ARMOUR-Modell bereits im Bereich der Rechtsabwicklung vorgestellt und die Bearbeitungszeit für eingehende Vorladungen von 90 Minuten auf nur noch fünf Minuten reduziert. ARMOUR for FTK überträgt dasselbe regulierte Ausführungsmodell auf forensische Untersuchungen. Laut Gartner® heißt es: „Bis zum Jahr 2030 werden mehr als 70 % der herkömmlichen Modelle manueller, von Menschen abhängiger forensischer Untersuchungen durch eine autonome Lösung ersetzt worden sein, die derzeit noch fast ausschließlich manuell durchgeführt wird.“ Anstatt auf diese Zukunft zu warten, bietet Exterro bereits heute kontrollierte KI für Unternehmensuntersuchungen an. Um mehr über die KI-Strategie von Exterro und das ARMOUR-Framework zu erfahren, besuchen Sie https://www.exterro.com/armour

„Enterprise-KI entwickelt sich weg von der Unterstützung bei der Informationssuche hin zur Unterstützung bei der Erledigung regulierter Arbeitsaufgaben. Jedes Ergebnis muss transparent, nachvollziehbar und von den Forschern überprüft sein. ARMOUR for FTK beschleunigt Ermittlungen, ohne die Beweisstandards zu beeinträchtigen, die rechtliche, Compliance- und aufsichtsrechtliche Verpflichtungen erfordern.“ – Harsh Behl, VP of DFIR Product Management, Exterro

Verfügbarkeit

ARMOUR for FTK ist ab sofort erhältlich. Erfahren Sie mehr unter www.exterro.com.

Quelle: Gartner-Bericht, „Agentic AI Is Set to Revolutionize Digital Forensics and Incident Response“, Zane West, April 2026.

Gartner ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren – und das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Mit Exterro erhalten Unternehmen die nötige Klarheit und Sicherheit, um ihre wichtigsten datenbezogenen Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com.

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