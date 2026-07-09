Exterro lance ARMOUR for FTK : des investigations numériques qui commencent par une question, et non par une multitude d’outils

PORTLAND, Oregon, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro a annoncé aujourd’hui le lancement d’ARMOUR for FTK, une nouvelle fonctionnalité d’investigation à distance reposant sur l’IA agentique et intégrée à la plateforme FTK Central, sans compromettre l’intégrité forensique requise par les obligations juridiques, réglementaires et de conformité. Les enquêteurs posent leurs questions ; l’IA d’Exterro réalise des analyses forensiques sur les terminaux actifs, les services cloud, les identités et les communications, en générant un dossier de preuves auditable conçu pour répondre aux exigences des examens juridiques et réglementaires.

Contrairement aux outils d’IA qui se contentent de synthétiser les informations, ARMOUR for FTK réalise des investigations forensiques encadrées en associant le raisonnement de l’IA aux technologies d’investigation numérique d’Exterro. Cette fonctionnalité répond à l’un des défis majeurs de la réponse aux incidents en entreprise : les équipes d’investigation doivent encore gérer les preuves issues de trois à six outils de sécurité et d’investigation distincts, tandis que de nombreux agents traditionnels sur les terminaux ne collectent de nouvelles données qu’une fois par heure, créant des retards et des lacunes dans la chaîne de traçabilité des preuves. En réduisant les tâches de coordination manuelle et en éliminant ces goulets d’étranglement, ARMOUR for FTK permet aux enquêteurs d’avancer plus rapidement tout en préservant un dossier de preuves défendable, indispensable aux organisations lorsque des risques juridiques, réglementaires et commerciaux sont en jeu.

« La détection n’est que le début. La véritable difficulté survient lorsque les équipes d’investigation doivent déterminer ce qui s’est passé, comprendre l’ampleur de l’incident et recueillir les preuves permettant de prendre des décisions éclairées sur les plans métier, juridique et réglementaire. Nous avons conçu ARMOUR for FTK afin que les enquêteurs puissent commencer par la question à laquelle ils doivent répondre, et non par les processus manuels nécessaires pour y parvenir. » — Ajith Samuel, directeur des produits, Exterro

Principe de fonctionnement

ARMOUR for FTK établit un lien entre le langage naturel et l’exécution de processus forensiques grâce à un processus unique et contrôlé. Les enquêteurs décrivent l’objectif de leur investigation ; l’IA détermine la séquence appropriée d’actions forensiques ; la technologie d’Exterro exécute les opérations – collecte de preuves, acquisition de la mémoire, analyse des artefacts, corrélation des événements et reconstruction de la chronologie – sur les terminaux actifs de l’entreprise, avec un délai d’interrogation quasi nul. Les enquêteurs reçoivent des résultats structurés avec l’ensemble du contexte nécessaire pour valider l’incident et déterminer la réponse appropriée, tout en conservant la pleine responsabilité du périmètre de l’investigation, des conclusions et de toutes les décisions finales.

L’impact est particulièrement évident dans les investigations où la rapidité, l’étendue de l’analyse et la valeur probante des éléments recueillis sont essentielles :

Réponse aux attaques par rançongiciel – Lors d’une attaque en cours, les enquêteurs des grandes institutions financières et des compagnies d’assurance peuvent déterminer quels terminaux sont compromis, si un déplacement latéral a eu lieu et quels systèmes nécessitent une mise en quarantaine immédiate, à partir d’une seule requête d’investigation. Les artefacts supprimés sont récupérés, la mémoire est acquise et les éléments de preuve sont corrélés sur les terminaux actifs, permettant aux équipes de reconstituer plus rapidement l’activité des attaquants et d’agir avant que l’incident ne s’étende.

– Lors d’une attaque en cours, les enquêteurs des grandes institutions financières et des compagnies d’assurance peuvent déterminer quels terminaux sont compromis, si un déplacement latéral a eu lieu et quels systèmes nécessitent une mise en quarantaine immédiate, à partir d’une seule requête d’investigation. Les artefacts supprimés sont récupérés, la mémoire est acquise et les éléments de preuve sont corrélés sur les terminaux actifs, permettant aux équipes de reconstituer plus rapidement l’activité des attaquants et d’agir avant que l’incident ne s’étende. Risques liés aux menaces internes et à l’exfiltration de données – Les grandes organisations des secteurs de l’énergie, de la distribution et des services financiers, qui gèrent des dizaines de milliers de terminaux, peuvent demander si des données sensibles ont été consultées, copiées ou transférées en dehors des canaux autorisés. Les enquêteurs obtiennent des résultats corrélés entre les terminaux, les applications cloud, les identités et les communications, accompagnés d’un dossier documenté conçu pour répondre aux exigences des contrôles juridiques et réglementaires. Les équipes d’investigation de ces secteurs ont confié à Exterro qu’elles attendaient une telle fonctionnalité depuis au moins cinq ans.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : une réduction du temps nécessaire pour définir le périmètre de l’incident, une capacité d’investigation accrue, une meilleure cohérence des analyses et un dossier unique fondé sur les preuves, permettant d’aligner dès le départ les équipes de sécurité, les services juridiques, les ressources humaines, la conformité et les dirigeants.

Inscrit dans une stratégie IA plus large

ARMOUR for FTK a été conçu dans le cadre d’un programme actif de collaboration avec des organisations du Fortune 500 issues des secteurs des services financiers, de l’assurance, de l’énergie et de la distribution – des secteurs où le coût d’une investigation trop lente se mesure en termes d’exposition réglementaire, de perturbations opérationnelles et de millions de données concernées. Un constat s’est imposé : les équipes d’investigation avaient déjà investi dans l’IA et disposaient d’une visibilité étendue sur leurs terminaux, mais il leur manquait une plateforme unique capable de relier ces deux atouts à une exécution forensique de niveau professionnel. ARMOUR for FTK comble cette lacune.

Exterro a déjà démontré l’efficacité du modèle ARMOUR dans les processus juridiques, avec une réduction du temps de traitement initial des demandes de production de documents de 90 minutes à seulement cinq minutes. ARMOUR for FTK transpose ce même modèle d’exécution contrôlée aux investigations numériques. Selon Gartner®, « d’ici 2030, plus de 70 % des modèles traditionnels d’investigations forensiques manuelles, dépendantes de l’intervention humaine, auront été remplacés par une solution autonome agentique, alors qu’elles reposent aujourd’hui presque entièrement sur des processus manuels ». Plutôt que d’attendre que cette transformation se concrétise, Exterro propose dès aujourd’hui une IA encadrée pour les investigations en entreprise. Pour en savoir plus sur la stratégie IA d’Exterro et l’approche ARMOUR, consultez le site https://www.exterro.com/armour

« L’IA d’entreprise évolue : elle ne se contente plus d’aider les utilisateurs à trouver des informations, elle les aide désormais à exécuter des opérations encadrées. Chaque résultat doit rester transparent, défendable et vérifié par l’enquêteur. ARMOUR for FTK accélère les enquêtes tout en respectant les exigences en matière de preuves imposées par les cadres juridiques, de conformité et réglementaires. » — Harsh Behl, vice-président de la gestion des produits DFIR, Exterro

Disponibilité

ARMOUR for FTK est disponible dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.exterro.com.

Source : rapport Gartner, Agentic AI Is Set to Revolutionize Digital Forensics and Incident Response, Zane West, avril 2026.

Gartner est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive conçue pour l’e-discovery, la confidentialité des données, la cybersécurité et la gouvernance des données, ainsi que la criminalistique numérique. Contrairement à tout autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Basées sur l’IA, les solutions d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Avec Exterro, les organisations acquièrent la clarté et la confiance nécessaires pour relever leurs défis les plus critiques en matière de données. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exterro.com.

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