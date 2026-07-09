Lancement de Relève agricole du Canada pour soutenir la prochaine génération de dirigeants agricoles

OTTAWA, Ontario, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’assemblée générale annuelle de Gestion agricole du Canada a marqué le lancement officiel de Relève agricole du Canada, une nouvelle initiative nationale qui vise à mettre en relation, à soutenir et à faire entendre la voix des jeunes agriculteurs et des jeunes dirigeants agricoles à travers le pays.

Élaborée à l’issue d’une vaste consultation et d’une collaboration étroite avec les jeunes agriculteurs, les organisations de jeunes agriculteurs, les responsables de programmes destinés aux jeunes agriculteurs et les partenaires agricoles nationaux à travers le Canada, cette initiative répond à un besoin manifeste de renforcer la collaboration et les liens à l’échelle nationale au sein de la communauté des jeunes agriculteurs.

Les participants ont cerné plusieurs priorités, notamment un meilleur accès au perfectionnement en leadership, aux ressources de gestion de l’exploitation agricole, au mentorat et au réseautage, ainsi qu’aux occasions de faire entendre la voix des jeunes agriculteurs dans les débats nationaux et de contribuer à façonner l’avenir du secteur agricole et agroalimentaire canadien.

« Les agriculteurs sont l’épine dorsale du secteur agricole canadien, et les jeunes agriculteurs en sont l’avenir : ce sont eux les entrepreneurs, les innovateurs et les acteurs du changement qui feront avancer notre secteur », déclare Heather Watson, directrice générale de Gestion agricole du Canada. « Nous avons écouté les jeunes agriculteurs de tout le pays et nous sommes ravis de travailler ensemble pour leur offrir un lieu de rassemblement national, ainsi que des programmes adaptés et des occasions de perfectionnement. »

Ce lancement fait suite à des mois de discussions qui ont permis de cerner un besoin évident de disposer d’une plateforme nationale, tout en préservant l’autonomie et le travail important déjà accompli dans les différentes régions et secteurs de production à travers le pays.

En tant qu’organisation nationale à but non lucratif et non partisane vouée à la promotion de l’excellence en matière de gestion des exploitations agricoles, Gestion agricole du Canada a été désignée par les organisations de jeunes agriculteurs et les partenaires du secteur comme le partenaire idéal pour aider à mettre en place et à soutenir cette initiative, grâce à son réseau national, à son expérience dans la mise en œuvre de programmes de formation et de perfectionnement en leadership, ainsi qu’à son engagement en faveur de la collaboration.

Cette initiative s’adresse aux agriculteurs de moins de 40 ans et comprendra des activités de perfectionnement professionnel et de développement du leadership, du mentorat, du réseautage, ainsi que des événements de formation, des ressources et des outils adaptés aux thèmes jugés prioritaires par les jeunes agriculteurs, notamment :

la littéracie financière agricole;

la gestion des risques et la planification d’entreprise;

la transition agricole et la planification de la relève;

le leadership et la gouvernance agricoles;

la communication et la défense des intérêts;

la mobilisation et la représentation au sein de l’industrie.

Relève agricole du Canada permettra aux jeunes agriculteurs d’accéder plus facilement aux programmes, événements, ressources et parcours de leadership proposés à travers le pays.

Cette initiative sera pilotée par un conseil canadien des jeunes agriculteurs, composé de représentants des associations provinciales et territoriales de jeunes agriculteurs, avec le soutien d’un comité consultatif de l’industrie regroupant des représentants d’institutions agricoles, d’entreprises et d’organisations qui défendent la formation, le leadership et le perfectionnement des jeunes agriculteurs.

« Alors que nous formons la prochaine génération de dirigeants agricoles, je suis fier et ravi de m’impliquer au sein de Relève agricole du Canada et de contribuer à faire entendre la voix des jeunes agriculteurs sur la scène nationale », a déclaré Russell Reitsema, agriculteur de troisième génération et administrateur de BC Young Farmers. « Les jeunes agriculteurs sont un élément essentiel de l’avenir de notre secteur, et nos producteurs en devenir sont prêts à assumer des rôles plus importants dès lors que la plateforme et les programmes adaptés seront en place. »

La Fédération canadienne de l’agriculture est engagée à soutenir cette initiative en tant que partenaires nationaux.

Relève agricole du Canada est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, une initiative fédérale-provinciale-territoriale, et bénéficie du soutien d’un réseau croissant de partenaires du secteur déterminés à investir dans l’avenir de l’agriculture canadienne.

Gestion agricole du Canada agit en tant qu’organisme national de coordination pour Relève agricole du Canada, en tant que secrétariat, et contribue à animer les discussions nationales, à établir des partenariats, à mettre en place des programmes et à concevoir des ressources.

Cette initiative est ouverte à tout soutien supplémentaire de la part de partenaires du secteur souhaitant investir dans la prochaine génération de dirigeants agricoles canadiens.

Pour en savoir plus et contribuer, rendez-vous sur www.cyf-rac.com.

Personne-ressource pour les médias :

Nick Oakley

Responsable du développement des affaires

Gestion agricole du Canada

Courriel : sponsorship@fmc-gac.com

Téléphone : 519 217-4601

À propos de Relève agricole du Canada

Relève agricole du Canada est une initiative nationale créée pour mettre en relation, soutenir et donner plus de visibilité aux jeunes agriculteurs et aux jeunes dirigeants du secteur agricole à travers le Canada. Grâce à la collaboration, au perfectionnement du leadership, au partage des ressources et aux possibilités de mobilisation à l’échelle nationale, cette initiative contribue à renforcer les capacités et la voix des jeunes agriculteurs afin qu’ils puissent façonner l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Canada.

À propos de Gestion agricole du Canada

Gestion agricole du Canada est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’excellence en matière de gestion d’entreprise agricole sur l’ensemble du territoire canadien. Par l’intermédiaire de Relève agricole du Canada, il assure des services de secrétariat et de coordination pour favoriser la collaboration entre les organisations de jeunes agriculteurs, les partenaires du secteur et les principaux acteurs de l’industrie.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23fb36be-72c7-4cf2-92a0-72201115e5a3/fr