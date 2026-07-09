Atlantische Konstellation fördert die Zusammenarbeit zwischen Portugal und Japan bei der Bewältigung von Extremwetter und Naturkatastrophen

MATOSINHOS, Portugal, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Portugal verstärkt seine Zusammenarbeit mit Japan im Raumfahrtsektor durch eine Partnerschaft, die diese Woche auf der SPACETIDE 2026 in Tokio bekanntgegeben wurde. Grundlage der Zusammenarbeit ist die Atlantische Konstellation – die von CEiiA und der portugiesischen Luftwaffe geleitete strategische Flagship-Initiative Portugals in der Raumfahrt. Die Initiative ist darauf ausgerichtet, die Fähigkeiten des Landes zur Bewältigung extremer Wetterereignisse (wie Waldbrände und Stürme) zu stärken und das Katastrophenmanagement zu verbessern. Gleichzeitig soll die wirtschaftliche Entwicklung gefördert und die Verbindung zwischen Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum vertieft werden.

Die Vereinbarung erfolgt in Form einer Absichtserklärung zwischen New Space Alliances und SPACETIDE, einer neutralen Drehscheibe für die japanische Raumfahrtindustrie. New Space Alliances ist die von CEiiA und der portugiesischen Luftwaffe geleitete Plattform, die aus der Atlantik-Konstellation und dem Atlantic Data Hub hervorgegangen ist. Die Absichtserklärung schafft einen Entwicklungsrahmen für weltraumgestützte Lösungen zur Überwachung und Bewältigung extremer Klimaereignisse und ist in der Einrichtung eines Space Hub in Japan verankert.

Für Europa stärkt die Partnerschaft den strategischen Wert einer souveränen Technologie zur Vorhersage, Überwachung und Bewältigung von Klimanotständen. Mithilfe von Erdbeobachtungsdaten und digitalen Plattformen unterstützt die Atlantik-Konstellation die Prävention, das Notfallmanagement und die Entscheidungsfindung bei Waldbränden sowie in den Bereichen Katastrophenschutz, Sicherheit und territoriale Resilienz.

Japan tritt dem Netzwerk als 4. Space Hub bei, nachdem Guimarães und Oeiras (Portugal) und Amazónia (Brasilien) bereits 2025 bzw. im Januar 2026 unterzeichneten. Die Space Hubs sind regionale Ökosysteme, die Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft zusammenführen, um lokale Lösungen für Herausforderungen in den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit zu entwickeln.

„Diese Absichtserklärung ist weit mehr als eine Partnerschaft zwischen zwei Organisationen. Sie schlägt eine strategische Brücke zu Japan, um Raumfahrtlösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln. Angesichts extremer Klimaphänomene, die mehr Vorausschau und schnellere Reaktionen erfordern, ist internationale Kooperation entscheidend, um aus Weltraumtechnologie einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen zu ziehen“, so Emir Sirage, Head of Space bei CEiiA und Vertreter von New Space Alliances.

„Japan und Portugal stehen vor ähnlichen Herausforderungen und verfügen über äußerst komplementäre Fähigkeiten. Diese Partnerschaft wird Unternehmen, Wissenschaftler und Investoren näher zusammenbringen“, so François Poncin, COO von SPACETIDE. Die Absichtserklärung wurde von Masayasu Ichida, CEO von SPACETIDE, unterzeichnet.

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