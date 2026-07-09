La Constellation de l’Atlantique renforce la coopération entre le Portugal et le Japon face aux phénomènes météorologiques extrêmes et à la gestion des catastrophes

MATOSINHOS, Portugal, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Portugal renforce sa coopération avec le Japon dans le domaine spatial grâce à un partenariat annoncé à l’occasion de SPACETIDE 2026, qui se tient cette semaine à Tokyo. Cette coopération repose sur la Constellation de l’Atlantique, principale initiative stratégique nationale du Portugal dans le secteur spatial, menée par le CEiiA et l’Armée de l’air portugaise. Elle renforcera les capacités du pays en matière de réponse aux phénomènes météorologiques extrêmes (tels que les incendies de forêt et les tempêtes) et de gestion des catastrophes, tout en stimulant le développement économique et les liens entre l’Europe et la région Asie-Pacifique.

Ce partenariat prend la forme d’un protocole d’accord entre New Space Alliances et SPACETIDE, une plateforme neutre au service de l’industrie spatiale japonaise. New Space Alliances est une initiative pilotée par le CEiiA et l’Armée de l’air portugaise, issue de la Constellation de l’Atlantique et de l’Atlantic Data Hub. Le protocole d’accord établit un cadre de coopération visant à développer des solutions spatiales pour la surveillance et la gestion des phénomènes climatiques extrêmes, articulé autour de la création d’un pôle spatial au Japon.

Pour l’Europe, ce partenariat souligne l’importance stratégique d’une technologie souveraine capable d’anticiper, de surveiller et de répondre aux urgences climatiques. En renforçant l’utilisation des données d’observation de la Terre et des plateformes numériques, la Constellation de l’Atlantique soutient la prévention, la gestion des situations d’urgence et la prise de décision dans les domaines des incendies de forêt, de la protection civile, de la sécurité et de la résilience des territoires.

Avec cette signature, le Japon devient le quatrième pôle spatial du réseau, après Guimarães et Oeiras (Portugal) en 2025, et Amazónia (Brésil) en janvier 2026. Les pôles spatiaux sont des écosystèmes régionaux qui réunissent la science, la technologie et les entreprises afin de développer des solutions locales face aux défis liés au climat et à la durabilité.

« Ce protocole d’accord dépasse largement le cadre d’un partenariat entre deux organisations. Il constitue un pont stratégique avec le Japon pour développer des solutions spatiales à même de répondre aux défis mondiaux. Alors que les phénomènes climatiques extrêmes exigent une capacité accrue d’anticipation et de réponse, la coopération internationale devient essentielle pour transformer les technologies spatiales en retombées économiques et sociales », a déclaré Emir Sirage, responsable du secteur spatial au CEiiA, représentant New Space Alliances.

« Le Japon et le Portugal sont confrontés à des défis communs et disposent de capacités hautement complémentaires. Ce partenariat permettra de rapprocher les entreprises, les chercheurs et les investisseurs », a déclaré François Poncin, directeur des opérations de SPACETIDE. Le protocole d’accord a été signé par Masayasu Ichida, PDG de SPACETIDE.

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