Bilan semestriel et résiliation du contrat de liquidité signé entre Air France-KLM et Rothschild Martin Maurel

 | Source: AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE - KLM

Paris, le 09 juillet 2026 

 Bilan semestriel et résiliation du contrat de liquidité signé entre Air France-KLM et Rothschild Martin Maurel

  Air France-KLM (Euronext Paris : FR001400J770 AF.PA) annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 31 juillet 2025 avec Rothschild Martin Maurel. La résiliation a pris effet le 30 juin 2026 après bourse.

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre au 1er aout 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 Titre
  • 10 000 000 €

À la date de résiliation de ce contrat, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 Titre
  • 10 009 392 €

 Au titre du contrat de liquidité confié par la société Air France-KLM à Rothschild Martin Maurel, Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, il a été négocié un total de :
  

 Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant en € des transactions
Achat3 024650 5757 532 191,78
Vente3 221650 5757 494 963,15

 Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :

  • 0 Titre
  • 9 942 376 €

 Relations Investisseurs                                                        

Michiel Klinkers                        Loulou de Winter                                                            

michiel.klinkers@airfranceklm.com        loulou-de.winter@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

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