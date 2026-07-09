Paris, le 09 juillet 2026
Bilan semestriel et résiliation du contrat de liquidité signé entre Air France-KLM et Rothschild Martin Maurel
Air France-KLM (Euronext Paris : FR001400J770 AF.PA) annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 31 juillet 2025 avec Rothschild Martin Maurel. La résiliation a pris effet le 30 juin 2026 après bourse.
Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre au 1er aout 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 Titre
- 10 000 000 €
À la date de résiliation de ce contrat, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 Titre
- 10 009 392 €
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Air France-KLM à Rothschild Martin Maurel, Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions effectuées
|Nombre de titres échangés
|Montant en € des transactions
|Achat
|3 024
|650 575
|7 532 191,78
|Vente
|3 221
|650 575
|7 494 963,15
Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :
- 0 Titre
- 9 942 376 €
Relations Investisseurs
Michiel Klinkers Loulou de Winter
michiel.klinkers@airfranceklm.com loulou-de.winter@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com
Pièce jointe