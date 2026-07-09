Paris, le 09 juillet 2026

Bilan semestriel et résiliation du contrat de liquidité signé entre Air France-KLM et Rothschild Martin Maurel

Air France-KLM (Euronext Paris : FR001400J770 AF.PA) annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 31 juillet 2025 avec Rothschild Martin Maurel. La résiliation a pris effet le 30 juin 2026 après bourse.

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre au 1er aout 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

10 000 000 €

À la date de résiliation de ce contrat, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

10 009 392 €

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Air France-KLM à Rothschild Martin Maurel, Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, il a été négocié un total de :



Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 3 024 650 575 7 532 191,78 Vente 3 221 650 575 7 494 963,15

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :

0 Titre

9 942 376 €

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Loulou de Winter

michiel.klinkers@airfranceklm.com loulou-de.winter@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

Pièce jointe