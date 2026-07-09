DIGITAL appuie 19,9 M$ en innovation minière canadienne pour mettre en valeur les minéraux critiques et accélérer la restauration des sites miniers

VANCOUVER, British Columbia and SUDBURY, Ontario, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada possède les minéraux critiques nécessaires aux véhicules électriques, à l’énergie propre, aux systèmes de défense et aux infrastructures numériques. Toutefois, de nombreux gisements demeurent difficiles d’accès, et la restauration des sites miniers peut prendre des décennies. Aujourd’hui, DIGITAL a annoncé deux innovations minières menées au Canada, d’une valeur totale de 19,9 millions de dollars, qui visent à faire progresser de nouvelles approches en matière d’extraction des minéraux critiques et de restauration des sites miniers.

Alors que la demande augmente pour des minéraux critiques comme le cuivre et les éléments de terres rares, ces innovations aideront le Canada à sécuriser les ressources nécessaires aux technologies propres, à la sécurité nationale et à une économie concurrentielle. Elles soutiennent également une approche plus intelligente de l’exploitation minière, qui améliore l’efficacité, accroît la précision et permet de mieux comprendre les impacts environnementaux.

DIGITAL aide les entreprises canadiennes à faire passer les technologies minières de la phase de développement à l’adoption en réunissant les créateurs de technologies et les partenaires industriels capables de mettre à l’essai, de valider et de déployer de nouvelles solutions dans des environnements opérationnels réels. Ce modèle axé sur l’adoption réduit les risques pour les entreprises canadiennes, crée des voies vers la commercialisation et soutient la croissance des technologies canadiennes sur les marchés nationaux et internationaux.

Novamera reçoit 3,8 millions de dollars pour faire progresser sa solution brevetée « Surgical Mining », qui intègre l’imagerie souterraine avancée, la simulation fondée sur l’IA et la robotique afin de cibler et d’extraire le minerai avec précision. Cette approche permet d’accéder rapidement à divers types de minéraux précieux et critiques difficiles à exploiter au moyen de méthodes conventionnelles, notamment des filons étroits ou éloignés qui pourraient autrement demeurer inexploités. En extrayant le minerai de façon sélective et en réduisant au minimum les déchets, la technologie permet d’accélérer le délai de mise en production, de limiter les perturbations environnementales et de réduire les déchets jusqu’à 90 %, selon les conditions du site, tout en appuyant des décisions d’extraction plus rapides et mieux éclairées.

Une autre entreprise qui reçoit un appui est Koonkie Canada Inc., pour son initiative « Multi-lens Ecological Restoration Monitoring and Forecasting ». L’entreprise reçoit 2,89 millions de dollars pour faire progresser une nouvelle plateforme propulsée par l’IA qui vise à transformer la façon dont le secteur minier surveille la restauration écologique et la biodiversité.

La restauration des sites miniers est souvent un processus lent et cloisonné qui peut prendre des décennies. La technologie de Koonkie réunit plusieurs outils avancés dans une seule plateforme, notamment l’ADN environnemental pour identifier l’ensemble des organismes, l’analyse mobile des sols pour cartographier la santé des nutriments, et l’imagerie par télédétection pour suivre les changements à l’échelle du paysage. Fait essentiel, ces outils de haute technologie sont intégrés aux savoirs écologiques autochtones, afin que la plateforme reflète à la fois les valeurs scientifiques et culturelles.

Les partenaires du projet s’attendent à ce que la plateforme permette de raccourcir les échéanciers de restauration de 5 à 10 ans, contribuant ainsi à réduire les responsabilités environnementales à long terme. Les interventions de précision guidées par la plateforme devraient également permettre de réduire les coûts de restauration jusqu’à 40 % par rapport aux méthodes traditionnelles.

Ensemble, ces innovations minières aideront le Canada à faire progresser plus efficacement les gisements de minéraux critiques vers la production, tout en appuyant des outils plus robustes pour surveiller la restauration écologique, la biodiversité et l’intendance des terres à long terme.

Citations

« Notre pays possède ce dont le monde a besoin pour propulser l’économie de demain, et nous disposons du talent et de l’ingéniosité nécessaires pour transformer nos atouts en solutions fabriquées au Canada. Ces investissements aideront les entreprises canadiennes à développer et à déployer des technologies de pointe qui rendent l’extraction des minéraux critiques plus précise, favorisent l’exploitation responsable des ressources et améliorent la restauration minière. En soutenant l’innovation canadienne, nous renforçons les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, créons de bons emplois et positionnons le Canada comme un leader mondial dans les industries qui stimuleront la croissance pour de nombreuses décennies. » – La ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l’honorable Mélanie Joly

« Le Canada a besoin de minéraux critiques pour renforcer sa sécurité économique et sa souveraineté, mais nous ne pouvons pas nous appuyer sur les méthodes minières d’hier pour y arriver », a déclaré Rhonda Barnet, cheffe de la direction par intérim de DIGITAL. « Ces projets sont un excellent exemple de la façon dont DIGITAL réunit les créateurs et les acheteurs afin d’aider le secteur minier à adopter des technologies conçues au Canada qui améliorent la productivité, renforcent la performance environnementale et offrent aux entreprises canadiennes une voie plus solide pour croître et soutenir la concurrence à l’échelle mondiale. »

« L’Amérique du Nord ne manque pas de minéraux critiques — elle manque de façons de les mettre en production rapidement et de façon responsable », a déclaré Jim Hollis, chef de la direction de Novamera Inc. « Surgical Mining a été conçu pour combler cet écart. Grâce à l’appui de DIGITAL, nous accélérons une solution qui peut débloquer plus rapidement l’approvisionnement national en cuivre et en terres rares, avec moins de capital et une empreinte environnementale beaucoup plus faible. »

« La restauration écologique exige de meilleures données, de meilleures capacités de prévision et une meilleure intégration des systèmes de connaissances », a déclaré Steven Hallam, chef de la direction et cofondateur de Koonkie Canada Inc. « Nous réunissons l’ADN environnemental, des mesures avancées de la santé des sols, la modélisation par IA et les perspectives des gardiens traditionnels du territoire afin d’offrir aux exploitants et aux collectivités la clarté prédictive dont ils ont besoin pour prendre, en temps opportun, des décisions d’intendance environnementale fondées sur des données probantes pour les sites en fermeture. »

Faits en bref

Valeur totale : 19,9 millions de dollars



19,9 millions de dollars Surgical Mining for Critical Minerals : Valeur totale de 10,9 millions de dollars, dont 3,8 millions de dollars provenant de DIGITAL. Le projet est dirigé par Novamera Inc., d’Oakville, en Ontario, avec les partenaires de consortium Micon International Ltd. et Northstar Gold Corp. Il permettra de développer de nouveaux outils d’imagerie à haute résolution et des chaînes de traitement améliorées par l’IA afin de visualiser et de modéliser les filons minéralisés avec une plus grande précision. Les partenaires appliqueront la technologie au projet Cam Copper et collaborent avec l’Ontario afin de créer une voie plus rapide vers l’obtention des permis, de soutenir le développement économique et de positionner le Canada comme un chef de file mondial de l’extraction plus précise des minéraux critiques.



Valeur totale de 10,9 millions de dollars, dont 3,8 millions de dollars provenant de DIGITAL. Le projet est dirigé par Novamera Inc., d’Oakville, en Ontario, avec les partenaires de consortium Micon International Ltd. et Northstar Gold Corp. Il permettra de développer de nouveaux outils d’imagerie à haute résolution et des chaînes de traitement améliorées par l’IA afin de visualiser et de modéliser les filons minéralisés avec une plus grande précision. Les partenaires appliqueront la technologie au projet Cam Copper et collaborent avec l’Ontario afin de créer une voie plus rapide vers l’obtention des permis, de soutenir le développement économique et de positionner le Canada comme un chef de file mondial de l’extraction plus précise des minéraux critiques. Multi-lens Ecological Restoration Monitoring and Forecasting : Valeur totale de 8,9 millions de dollars, dont 2,89 millions de dollars provenant de DIGITAL. Le projet est dirigé par Koonkie Canada Inc., de Vancouver, en Colombie-Britannique, avec les partenaires de consortium Miraterra Technologies, Regeneration Rehabilitation Services et Genome British Columbia. Ce projet fournit au secteur minier canadien une plateforme propulsée par l’IA, la première du genre, pour la surveillance en temps réel de la restauration écologique et de la biodiversité. En intégrant l’analyse de l’ADN environnemental, les données sur la santé des sols et la télédétection aux savoirs écologiques autochtones, la plateforme répond au besoin urgent de données scientifiques pour suivre et gérer la fermeture des mines.



Valeur totale de 8,9 millions de dollars, dont 2,89 millions de dollars provenant de DIGITAL. Le projet est dirigé par Koonkie Canada Inc., de Vancouver, en Colombie-Britannique, avec les partenaires de consortium Miraterra Technologies, Regeneration Rehabilitation Services et Genome British Columbia. Ce projet fournit au secteur minier canadien une plateforme propulsée par l’IA, la première du genre, pour la surveillance en temps réel de la restauration écologique et de la biodiversité. En intégrant l’analyse de l’ADN environnemental, les données sur la santé des sols et la télédétection aux savoirs écologiques autochtones, la plateforme répond au besoin urgent de données scientifiques pour suivre et gérer la fermeture des mines. Minéraux critiques ciblés : le cuivre et les éléments de terres rares



le cuivre et les éléments de terres rares Impact potentiel sur l’extraction : Surgical Mining est conçu pour réduire les déchets jusqu’à 90 %, selon les conditions du site.



Surgical Mining est conçu pour réduire les déchets jusqu’à 90 %, selon les conditions du site. Impact potentiel sur la restauration : Les partenaires du projet s’attendent à ce que la plateforme de restauration puisse raccourcir les échéanciers de restauration écologique de 5 à 10 ans et réduire les coûts de restauration jusqu’à 40 % par rapport aux méthodes traditionnelles.





À propos de DIGITAL

DIGITAL est le partenaire de commercialisation du Canada. L’organisation met en relation les créateurs et les acheteurs de technologies afin d’accélérer l’adoption et la commercialisation de solutions technologiques canadiennes.

Établi en 2018 dans le cadre de l’Initiative des grappes d’innovation mondiales du gouvernement du Canada, DIGITAL réunit des chefs de file de l’industrie, des PME et des établissements postsecondaires afin de collaborer à des projets de grande envergure qui stimulent l’innovation et le développement de solutions technologiques dans des secteurs essentiels pour le Canada, notamment les mines et l’énergie, le logement, le développement de la main-d’œuvre et la santé.

Depuis sa création, DIGITAL a généré des milliards de dollars en revenus projetés pour des entreprises canadiennes, conservé de la propriété intellectuelle souveraine au Canada, lancé des centaines de produits commerciaux et aidé des dizaines de milliers de Canadiens et Canadiennes à acquérir les compétences nécessaires à l’économie numérique.

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