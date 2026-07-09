Velan Inc. présente les résultats de son premier trimestre de l’exercice 2027

MONTRÉAL, 09 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société »), un chef de file mondial de la fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son premier trimestre clos le 31 mai 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

MESURES IFRS

Chiffre d’affaires de 57,8 millions de dollars, comparativement à 72,2 millions de dollars un an auparavant, ce qui reflète l’incidence de conflits géopolitiques et régionaux, qui ont entraîné le report d’expéditions à des périodes ultérieures , dont la majeure partie devrait être effectuée d’ici la fin de l’exercice.

Marge brute de 11,4 millions de dollars, soit 19,6 % du chiffre d’affaires, contre 20,6 millions de dollars, ou 28,6 % du chiffre d’affaires, l’an dernier, ce qui s’explique par la baisse du volume d’affaires et par l’augmentation des provisions.

Perte nette 1 de 9,4 millions de dollars (0,44 $ par action), comparativement à un résultat net de 17,8 millions de dollars (0,83 $ par action) l’an dernier, ce qui comprend un recouvrement d’impôt ponctuel de 23,1 millions de dollars lié à la cession des filiales françaises.

de 9,4 millions de dollars (0,44 $ par action), comparativement à un résultat net de 17,8 millions de dollars (0,83 $ par action) l’an dernier, ce qui comprend un recouvrement d’impôt ponctuel de 23,1 millions de dollars lié à la cession des filiales françaises. Situation financière toujours solide, la Société affichant un solde de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 34,6 millions de dollars au 31 mai 2026.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Carnet de commandes 2 de 275,1 millions de dollars, en baisse par rapport à celui de 283,3 millions de dollars enregistré à la clôture du trimestre précédent.

de 275,1 millions de dollars, en baisse par rapport à celui de 283,3 millions de dollars enregistré à la clôture du trimestre précédent. Nouvelles commandes2 de 48,0 millions de dollars, contre 78,2 millions de dollars un an auparavant, ce qui reflète les conditions difficiles causées par les conflits géopolitiques et régionaux, qui ont perturbé plusieurs marchés; la Société continue toutefois d’observer une activité soutenue liée aux appels d’offres sur ses principaux marchés finaux, surtout pour les projets d’envergure.

Perte nette ajustée 2 de 6,9 millions de dollars, comparativement à un résultat net ajusté de 0,1 million de dollars l’an dernier.

de 6,9 millions de dollars, comparativement à un résultat net ajusté de 0,1 million de dollars l’an dernier. BAIIA ajusté2 d’un montant négatif de 2,1 millions de dollars, comparativement à un BAIIA ajusté positif de 3,8 millions de dollars un an plus tôt, ce qui reflète l’incidence du recul du chiffre d’affaires et de la marge brute.

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1 Les termes « résultat net » et « perte nette » s’entendent du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – vous trouverez plus d’information à la fin du présent rapport.

« Les résultats de Velan au premier trimestre ont pâti des conflits géopolitiques et régionaux, qui ont eu une incidence sur les nouvelles commandes, les calendriers de livraison et la rentabilité, a déclaré Rishi Sharma, président et chef de la direction de Velan. Nous estimons que la plupart des expéditions reportées à des périodes ultérieures devraient être effectuées d’ici la fin de l’exercice. De plus, l’incertitude a entraîné une importante baisse des commandes et a réduit les besoins dans le secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision en Amérique du Nord, car la diminution du taux d’utilisation des raffineries en raison de la situation au Moyen-Orient a limité les ressources disponibles nécessaires à la réalisation de ces travaux. Malgré ces facteurs externes, Velan est bien positionnée pour tirer parti de la demande refoulée dans un contexte de réduction de l’incertitude des marchés, et nous avons hâte de participer activement aux efforts de redémarrage de projets interrompus ou de reconstruction d’infrastructures endommagées. »

« Maintenant que Birch Hill a conclu l’acquisition de la participation majoritaire de Velan Holding, Velan entre dans une nouvelle phase dynamique de son évolution, et ce, à partir d’une position de force. Forte de la solide réputation de sa marque, de ses produits de grande qualité et de son expertise éprouvée dans l’élaboration de solutions pour des applications critiques, la Société se concentre sur le renforcement de sa position de chef de file dans divers secteurs industriels. Bien que nous reconnaissions les défis liés à l’évolution des conditions de marché, à la concurrence et à la mise en œuvre réussie de nos initiatives stratégiques, nous sommes convaincus que notre équipe expérimentée, notre présence mondiale et notre engagement en faveur de l’excellence opérationnelle nous permettront de saisir les occasions futures et de créer de la valeur à long terme », a ajouté M. Sharma.

« La situation financière de Velan est toujours solide, la Société affichant un solde de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 34,6 millions de dollars et une dette à long terme de 16,8 millions de dollars, a déclaré Imran Gibbons, directeur financier de Velan. De plus, la conclusion subséquente d’une nouvelle facilité de crédit de cinq ans améliore notre trésorerie, réduit notre coût du capital et nous donne la souplesse nécessaire pour accélérer la mise en œuvre de notre stratégie d’entreprise et investir dans nos capacités de base afin de soutenir une croissance rentable. »

RÉSULTATS FINANCIERS Trimestres clos les (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 31 mai 2026 31 mai 2025 Des activités poursuivies Chiffre d’affaires 57 830 $ 72 229 $ Marge brute 11 356 $ 20 626 $ Marge brute (%) 19,6 % 28,6 % Frais d’administration 15 719 $ 18 313 $ Frais de restructuration 513 $ 5 374 $ Autres charges (produits) 2 855 $ 732 $ Résultat (perte) d’exploitation (7 731 ) $ (3 793 ) $ Résultat net (perte nette) (9 436 ) $ 17 826 $ Résultat net (perte nette) des activités abandonnées - 59 379 $ Résultat net (perte nette) (9 436 ) $ 77 205 $ (en dollars par action – de base et dilué(e)) Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (0,44 ) $ 0,83 $ Résultat net (perte nette) des activités abandonnées - 2,75 $ Résultat net (perte nette) (0,44 ) $ 3,58 $





MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES Trimestres clos les (des activités poursuivies, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 31 mai 2026 31 mai 2025 BAIIA ajusté (2 098 ) $ 3 780 $ Résultat net (perte nette) ajusté(e) (6 927 ) $ 90 $ par action – de base et dilué(e) (0,32 ) $ 0,00 $



CARNET DE COMMANDES ET NOUVELLES COMMANDES

CARNET DE COMMANDES Au (en milliers de dollars américains) 31 mai 2026 31 mai 2025 Carnet de commandes 275 079 $ 283 290 $ Livraisons au cours des 12 prochains mois 194 369 $ 216 709 $





NOUVELLES COMMANDES Trimestres clos les (en milliers de dollars américains) 31 mai 2026 31 mai 2025 Nouvelles commandes 47 991 $ 78 234 $



Au 31 mai 2026, le carnet de commandes des activités poursuivies s’élevait à 275,1 millions de dollars, en baisse par rapport à 283,3 millions de dollars au 28 février 2026. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,5 million de dollars sur la valeur du carnet de commandes au cours du trimestre. En excluant les fluctuations des taux de change, la variation reflète des expéditions plus élevées que les commandes au cours du premier trimestre de l’exercice 2027. Au 31 mai 2026, 70,7 % du carnet de commandes, représentant des commandes d’une valeur de 194,4 millions de dollars, devait être livré au cours des 12 prochains mois, contre 84,4 % du carnet de commandes lors du précédent exercice. Ce décalage dans le calendrier reflète une proportion plus élevée de contrats d’envergure et de plus longue durée, particulièrement dans les secteurs du nucléaire et de la défense, ce qui améliore la prévisibilité des activités futures liées au carnet de commandes et prolonge les délais de livraison.

Les nouvelles commandes des activités poursuivies ont totalisé 48,0 millions de dollars, comparativement à 78,2 millions de dollars pour l’exercice précédent. Cette baisse reflète la conjoncture difficile découlant des conflits géopolitiques et régionaux, qui ont freiné les nouvelles commandes en Amérique du Nord, en Italie et en Allemagne. Les nouvelles commandes dans le secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision en Amérique du Nord ont reculé au cours du trimestre, principalement en raison d’une baisse des activités de remise à neuf. Cette situation, conjuguée à une solide performance comparative enregistrée à la période correspondante de l’exercice précédent, a eu une incidence sur la demande. Les fluctuations des taux de change ont eu une incidence négligeable sur le total des nouvelles de commandes du trimestre. Malgré cette baisse des nouvelles commandes, la Société continue d’observer une activité soutenue liée aux appels d’offres sur ses principaux marchés finaux, surtout pour les projets d’envergure.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 57,8 millions de dollars, en comparaison de 72,2 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’écart tient principalement à la diminution des volumes d’expédition des activités nord-américaines et italiennes, en grande partie attribuable aux conflits géopolitiques et régionaux, qui ont entraîné des interruptions des activités des raffineries de pétrole au Moyen-Orient et une baisse du volume des activités d’entretien, de réparation et de révision en Amérique du Nord, comme il est décrit ci-dessus. En conséquence, des expéditions ont été reportées à des périodes ultérieures, la majeure partie devant être effectuée d’ici la fin de l’exercice. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,5 million de dollars sur le chiffre d’affaires de la période.

La marge brute des activités poursuivies s’est établie à 11,4 millions de dollars, contre 20,6 millions de dollars l’an dernier. L’écart reflète principalement l’incidence de la diminution des volumes d’affaires en raison de l’absorption des frais généraux de production fixes, ainsi qu’une augmentation de 1,3 million de dollars de la provision pour garanties d’exécution comptabilisée au cours de la période. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact négligeable sur la marge brute. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute s’est établie à 19,6 %, comparativement à 28,6 % l’an dernier, ce qui rend compte de l’effet combiné de ces facteurs.

Les frais d’administration des activités poursuivies se sont chiffrés à 15,7 millions de dollars, soit 27,2 % du chiffre d’affaires, comparativement à 18,3 millions de dollars, ou 25,4 % du chiffre d’affaires, pour l’exercice précédent. La variation reflète les initiatives de réduction des coûts et la baisse des commissions de vente.

La Société a engagé des frais de restructuration de 0,5 million de dollars constitués de coûts liés aux transactions en lien avec la vente des actions de Velan Holding Co. Ltd. (« Velan Holding ») à des fonds gérés par Birch Hill Equity Partners Management Inc. (« Birch Hill »). Les frais de restructuration de l’exercice précédent comprenaient des coûts liés aux transactions de 6,1 millions de dollars, en partie contrebalancés par une reprise de coûts liés à l’amiante de 0,7 million de dollars.

La Société a comptabilisé d’autres charges de 2,9 millions de dollars, qui se composaient principalement d’un ajustement ponctuel d’une provision, tandis que les autres charges de 0,7 million de dollars de l’exercice précédent reflétaient principalement les fluctuations des taux de change.

Le BAIIA ajusté des activités poursuivies, exclusion faite des frais de restructuration et des ajustements ponctuels de provisions, s’est établi à un montant négatif de 2,1 millions de dollars, contre un montant positif de 3,8 millions de dollars pour l’exercice précédent. La diminution est principalement attribuable à un recul de la marge brute, en partie contrebalancé par la baisse des frais d’administration dont il est question ci-dessus.

La Société a inscrit une perte nette des activités poursuivies de 9,4 millions de dollars (0,44 $ par action), comparativement à un résultat net de 17,8 millions de dollars (0,83 $ par action) pour l’exercice précédent, ce qui comprend un recouvrement d’impôt ponctuel de 23,1 millions de dollars lié à la cession des filiales françaises. Le résultat net des activités abandonnées de l’exercice précédent s’est élevé à 59,4 millions de dollars (2,75 $ par action), ce qui reflète le gain sur la cession des filiales françaises. Par conséquent, la Société a inscrit une perte nette de 9,4 millions de dollars (0,44 $ par action) pour la période, comparativement à un résultat net de 77,2 millions de dollars (3,58 $ par action) lors du précédent exercice.

Exclusion faite des frais de restructuration, des ajustements ponctuels de provisions et du recouvrement d’impôt ponctuel lié à la transaction réalisée en France de l’exercice précédent, la Société a inscrit une perte nette ajustée des activités poursuivies de 6,9 millions de dollars (0,32 $ par action), comparativement à un résultat net ajusté de 0,1 million de dollars (0,00 $ par action) pour l’exercice précédent.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mai 2026, la Société affichait un solde de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 34,6 millions de dollars et détenait des placements à court terme de 1,4 million de dollars. La dette bancaire s’élevait à 17,6 millions de dollars et la dette à long terme, y compris la partie courante, à 16,8 millions de dollars. Compte tenu des montants disponibles aux termes de sa nouvelle facilité de crédit renouvelable (se reporter à la rubrique « Événements postérieurs à la date de clôture »), la Société a accru ses liquidités totales afin de financer sa croissance et ses objectifs d’investissement.

PERSPECTIVES

En prévision de l’intensification attendue de la demande dans les marchés clés, notamment le nucléaire, la défense et l’énergie traditionnelle, la Société met en œuvre une série d’initiatives visant à accroître son efficacité opérationnelle et à soutenir sa croissance future. Ces initiatives portent notamment sur l’optimisation de son empreinte manufacturière mondiale, grâce à l’adoption de pratiques de gestion allégée et à une meilleure utilisation de sa capacité de production.

La Société cherche également à réaliser des économies sur les achats grâce à un approvisionnement stratégique et à des initiatives d’ingénierie de la valeur et d’ingénierie des produits visant à réduire les coûts et la complexité sans compromettre la qualité.

De plus, la Société poursuit l’optimisation de ses coûts d’exploitation au moyen de processus simplifiés et d’une infrastructure évolutive.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 15 juin 2026, la Société a annoncé la clôture de la vente, par son actionnaire majoritaire, Velan Holding, de sa participation majoritaire dans la Société à Birch Hill (se reporter à la rubrique « Transactions importantes »).

La clôture a donné lieu, pour la Société, à une obligation de payer des honoraires conditionnels liés à la transaction. Ces honoraires sont estimés à 15,5 millions de dollars et seront comptabilisés au deuxième trimestre de l’exercice 2027.

À la suite de cet événement, la Société a obtenu auprès d’une grande banque à charte une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 80 millions de dollars, venant à échéance en juin 2031. Cette facilité renforce la structure du capital de Velan en augmentant ses liquidités, en améliorant sa résilience et en réduisant son coût du capital. Le produit a servi à rembourser, à la clôture, la dette nord-américaine existante, dont une dette bancaire de 14,9 millions de dollars et un prêt bancaire garanti de 12,4 millions de dollars, et sera utilisé pour financer les frais généraux de la Société au cours des périodes à venir.

DIVIDENDE

Aucun dividende n’a été déclaré ce trimestre.

TRANSACTIONS IMPORTANTES

Le 14 janvier 2026, la Société a annoncé que Velan Holding, unique porteur des actions à droit de vote multiple de la Société, avait convenu de vendre ses 15 566 567 actions à droit de vote multiple et une action à droit de vote subalterne (ce qui représente environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 92,8 % de l’ensemble des droits de vote qui y sont rattachés) à des fonds gérés par Birch Hill, au prix de 13,10 $ CA par action, pour un produit brut total de 203 922 040,80 $ CA revenant à Velan Holding et à deux autres entités ayant des liens avec des actionnaires de Velan Holding (l’« opération visant Velan Holding »). Dans le cadre d’une restructuration préalable à la clôture, Velan Holding a notamment converti 2 290 075 actions à droit de vote multiple en un même nombre d’actions à droit de vote subalterne. Par conséquent, compte tenu de cette restructuration préalable à la clôture, 13 276 492 actions à droit de vote multiple et 2 290 076 actions à droit de vote subalterne ont été vendues à Birch Hill à la clôture de l’opération visant Velan Holding (ce qui représente environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 91,9 % de l’ensemble des droits de vote qui y sont rattachés) (collectivement, les « actions faisant l’objet de l’opération visant Velan Holding »). La clôture de l’opération visant Velan Holding a été annoncée le 15 juin 2026 (se reporter à la rubrique « Événements postérieurs à la date de clôture »).

Le 31 mars 2025, la Société a annoncé la finalisation de la vente de ses filiales françaises Velan S.A.S. et Segault S.A.S. pour une contrepartie totale de 208,2 millions de dollars (192,5 millions d’euros) et une contrepartie nette de 183,1 millions de dollars. Sur la base de la valeur comptable nette à la clôture de la transaction et des coûts connexes, un gain de 95,8 millions de dollars a été comptabilisé au premier trimestre de l’exercice 2026. La vente a également donné lieu à la constatation d’un écart de conversion cumulé de 12,5 millions de dollars. Ces montants ont été comptabilisés dans les résultats des activités abandonnées.

Parallèlement à la vente de ses filiales françaises, la Société a conclu un accord pour la vente de ses obligations actuelles et futures relatives aux litiges liés à l’amiante aux États-Unis. Une partie du produit tiré de la vente des actifs français a été utilisée le 3 avril 2025 pour verser un montant de 143,0 millions de dollars pour régler ces litiges.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre qui aura lieu le vendredi 10 juillet 2026 à 8 h (HAE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-990-4777 ou RapidConnect URL : https://emportal.ink/4uK8E6Y. Les documents auxquels il sera fait référence lors de cette conférence téléphonique seront disponibles peu de temps avant l’événement sur le site Web de la Société sous la rubrique intitulée « Relations avec les investisseurs » (https://velan.com/fr/company/investor_relations). Un enregistrement de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-289-819-1450 ou au 1-888-660-6345, code d’accès 81716.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. ( www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde. La Société, dont le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 296,4 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice complété, compte 1 273 employés et exploite des usines de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

ÉNONCÉ D’EXONÉRATION

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer », ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être considéré comme sûr et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés aux présentes. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’ensemble des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le présent communiqué de presse, la Société présente des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont, par conséquent, peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société présente aussi des mesures supplémentaires qui sont définies à la fin du présent rapport. Des rapprochements et des définitions sont présentés ci-après.

Résultat net (perte nette) ajusté(e), Résultat net (perte nette) ajusté(e) par action, Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») et BAIIA ajusté

Trimestres clos les (en milliers, sauf les montants par action; les montants étant arrondis, il se peut que des sommes ne correspondent pas aux totaux indiqués) 31 mai 2026

$ 31 mai 2025

$ Rapprochement du résultat net (perte nette) des activités poursuivies avec le résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies et le résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies par action Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (9 436 ) 17 826 Ajustements au titre des éléments suivants : Coûts liés à l’amiante - (754 ) Coûts liés aux transactions 377 6 128 Ajustements ponctuels de provisions 2 132 - Recouvrement d’impôt ponctuel sur la transaction réalisée en France - (23 110 ) Résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies (6 927 ) 90 par action – de base et dilué(e) (0,32 ) 0,00 Rapprochement du résultat net (perte nette) des activités poursuivies avec le BAIIA ajusté des activités poursuivies Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (9 436 ) 17 826 Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 1 698 1 629 Amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement 456 519 Charges financières – montant net 84 390 Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 1 687 (21 958 ) BAIIA (5 511 ) (1 594 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Coûts liés à l’amiante - (754 ) Coûts liés aux transactions 513 6 128 Ajustements ponctuels de provisions 2 900 - BAIIA ajusté (2 098 ) 3 780



Les termes « résultat net ajusté » et « perte nette ajustée » s’entendent du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré(e) d’ajustements, déduction faite de l’impôt sur le résultat, pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par action s’obtient en divisant le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ajusté majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du BAIIA majoré d’ajustements pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles commandes nettes » et « nouvelles commandes » s’entendent des commandes fermes, déduction faite des annulations, comptabilisées par la Société au cours d’une période déterminée. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant des nouvelles commandes au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication de la performance des activités de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles commandes prises en charge par la Société et restant à livrer. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant du carnet de commandes de la Société au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société devra faire face et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Personnes-ressources : Imran Gibbons, directeur financier Martin Goulet, M. Sc., CFA Velan Inc. MBC Capital Markets Advisors Tél. : (514) 748-7743 Tél. : (514) 731-0000, poste 229





États de la situation financière consolidés

(en milliers de dollars américains)

Aux 31 mai, 28 février, 2026 2026 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 34 565 53 354 Placements à court terme 1 367 371 Créances d'exploitation 74 063 75 369 Impôt sur le résultat à recouvrer 6 080 5 511 Stocks 139 239 147 140 Acomptes et charges payées d’avance 3 497 3 337 Actifs dérivés 9 59 258 820 285 141 Actifs non courants Immobilisations corporelles 49 709 50 935 Immobilisations incorporelles et goodwill 3 904 4 477 Impôt sur le résultat différé 4 229 5 283 Autres actifs 768 771 58 610 61 466 Total des actifs 317 430 346 607 Passifs Passifs courants Dette bancaire 17 587 10 663 Emprunts bancaires à court terme - 1 199 Dettes d'exploitation et charges à payer 64 945 85 094 Impôt sur le résultat à payer 1 409 1 330 Acomptes de clients 13 965 20 211 Provisions 9 133 10 227 Passifs dérivés 179 130 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 582 1 592 Partie à court terme de la dette à long terme 2 792 3 737 111 592 134 183 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 3 640 3 968 Dette à long terme 13 998 14 488 Impôt sur le résultat à payer 464 - Impôt sur le résultat différé 1 283 1 346 Acomptes de clients 14 586 5 584 Autres passifs 4 823 4 935 38 794 30 321 Total des passifs 150 386 164 504 Total des capitaux propres 167 044 182 103 Total des passifs et des capitaux propres 317 430 346 607





États des résultats consolidés

(en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action)

Périodes de trois mois closes les

31 mai, 31 mai, 2026 2025 $ $ Chiffre d’affaires 57 830 72 229 Coût des ventes 46 474 51 603 Marge brute 11 356 20 626 Frais d’administration 15 719 18 313 Frais de restructuration 513 5,374 Autres charges (produits) 2 855 732 Résultat d'exploitation (7 731 ) (3 793 ) Charges financières, montant net ( 84 ) ( 390 ) Résultat avant impôt (7 815 ) (4 183 ) Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 1 687 (21 958 ) Résultat net de la période des activités poursuivies (9 502 ) 17 775 Résultat net de la période des activités abandonnées - 59 379 (9 502 ) 77 154 Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (9 436 ) 77 205 Participation ne donnant pas le contrôle (66 ) (51 ) Résultat net attribuable aux actionnaires pour la période (9 502 ) 77 154 Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué provenant des activités poursuivies (0.44 ) 0.83 De base et dilué provenant des activités abandonnées 0.00 2.75 De base et dilué provenant de l'ensemble des activités (0.44 ) 3.58 Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne - 0.24 et action à droit de vote multiple (CA$ - ) (CA$ 0.33 ) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635





États du résultat global consolidés

(en milliers de dollars américains)

Périodes de trois mois closes les

31 mai, 31 mai, 2026 2025 $ $ Résultat global Résultat net de la période (9 502 ) 77 154 Autres éléments du résultat global Écart de conversion lié aux filiales à l'étranger (5 561 ) (2 872 ) Reconnaissance de l'écart de convertion lors de la cession d'actifs détenus en vue de la vente - 12 456 Résultat global (15 063 ) 86 738 Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (14 997 ) 86 789 Participation ne donnant pas le contrôle (66 ) (51 ) Résultat global (15 063 ) 86 738 Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.





États des variations des capitaux propres consolidés

(en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions)

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote

subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Suplus

d'apport Cumul des

autres éléments

du résultat

global Résultats non

distribués Total Participation ne

donnant pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 28 février 2025 72 695 6 355 (47 141 ) 65 952 97 861 877 98 738 Résultat net de la période - - - 77 205 77 205 ( 51 ) 77 154 Autres éléments du résultat global - - (2 872 ) - (2 872 ) - (2 872 ) Résultat global - - (2 872 ) 77 205 74 333 ( 51 ) 74 282 Reconnaissance de l'écart de convertion lors de la cession d'actifs détenus en vue de la vente - - 12 456 - 12 456 - 12 456 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (3,770 ) (3,770 ) - (3,770 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (1,444 ) (1,444 ) - (1,444 ) Solde au 31 mai 2025 72 695 6 355 (37 557 ) 137 943 179 436 826 180 262 Solde au 28 février 2026 72 695 6 355 (27 526 ) 129 957 181 481 626 182 107 Résultat net de l'exercice - - - (9 436 ) (9 436 ) (66 ) (9 502 ) Autres éléments du résultat global - - (5 561 ) - (5 561 ) - (5 561 ) Résultat global - - (5 561 ) (9 436 ) (14 997 ) (66 ) (15 063 ) Solde au 31 mai 2026 72 695 6 355 (33 087 ) 120 521 166 484 560 167 044





États des flux de trésorerie consolidés

(en milliers de dollars américains)

Périodes de trois mois closes les

31 mai, 31 mai, 2026 2025 $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (9 502 ) 77 154 Moins: Résultat des activités abandonnées - 59 379 Résultat net de la période pour les activitées poursuivies (9 502 ) 17 775 Ajustements visant à rapprocher le résultat net des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation 10 121 (17 173 ) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (19 024 ) (160 620 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation des activités poursuivies (18 405 ) (160 018 ) Activités d'investissement Placements à court terme (1 012 ) (32 ) Entrées d'immobilisations corporelles ( 665 ) (1 953 ) Entrées d'immobilisations incorporelles ( 127 ) - Produit de la cession d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles 25 953 Variation nette des autres actifs 3 35 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d’investissement des activités poursuivies (excluant le produit net de la disposition des filliales en France) (1 776 ) ( 997 ) Produit net de la disposition des filiales en France - 183,143 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d’investissement des activités poursuivies (1 776 ) 182 146 Activités de financement Augmentation de la dette à long terme - 1 064 Remboursement de la dette à long terme (3 495 ) ( 871 ) Remboursement des obligations locatives à long terme ( 420 ) (399 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement des activités poursuivies (3 915 ) ( 206 ) Incidence des écarts de change sur la trésorerie (418 ) 1 498 Variation nette de la trésorerie au cours de la période reliée aux activités poursuivies (24 514 ) 23 420 Variation nette de la trésorerie au cours de la période reliée aux activités abandonnées - 9 525 Variation nette de la trésorerie au cours de la période (24 514 ) 32 945 Trésorerie, montant net, au début de la période 41 492 32 364 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 16 978 55 784 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 34 565 59 102 Dette bancaire (17 587 ) (3 318 ) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 16 978 55 784 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (379 ) (239 ) Impôt sur le résultat payé (1 199 ) (1 427 )



