Le rapport de Benevity sur l’engagement sociétal des entreprises de 2026 révèle une hausse de huit points des dons d’entreprise dans un contexte de pressions sociopolitiques accrues

CALGARY, Alberta, 10 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., leader mondial des logiciels dédiés à l’engagement sociétal des entreprises, a publié aujourd’hui la sixième édition annuelle de son rapport sur les tendances de l’engagement sociétal des entreprises . Celui-ci révèle une progression de huit points des dons d’entreprise par rapport à l’année précédente et un nombre record de 1,87 million d’employés ayant réalisé près de 24 millions d’heures de bénévolat en 2025. Ces deux avancées interviennent dans un contexte où les entreprises ont subi une pression sans précédent ces dernières années quant à leur engagement sociétal. Le rapport, réalisé par Benevity Impact Labs : le laboratoire d’innovation sociale et le centre de recherche de l’entreprise, met en évidence une tension centrale : malgré la résistance de l’engagement sociétal face aux pressions actuelles, les choix opérés par les entreprises dans ce contexte ont eu des répercussions sur les organisations à but non lucratif, les communautés et les causes qu’elles soutiennent.

« Autrement dit, les entreprises ne peuvent plus définir et déployer leur engagement sociétal comme elles le faisaient il y a encore six ans, dans le contexte de la pandémie et du mouvement pour la justice raciale », a déclaré Sona Khosla, directrice chargée des questions d’impact chez Benevity. « Face à la montée de l’activisme actionnarial, à l’évolution des réglementations publiques, aux attentes croissantes des parties prenantes et à la progression rapide de l’intelligence artificielle, les dirigeants d’entreprise ont dû adapter leur approche. Aujourd’hui, l’engagement sociétal des entreprises est bien davantage ancré dans la création de valeur et les objectifs stratégiques de l’entreprise, intégré à l’échelle de toute l’organisation et inscrit dans la durée. Ce que révèlent les données, c’est que l’engagement sociétal est désormais repensé de façon progressive, délibérée et avec une ambition stratégique et une exigence de responsabilité plus fortes que jamais. À l’heure actuelle, il appartient aux dirigeants d’entreprise de veiller à ce que le balancier ne bascule pas trop loin dans l’autre direction et à ce que cette nouvelle approche profite à tous, y compris aux organisations à but non lucratif et aux communautés qu’elles soutiennent. »

Le rapport sur l’engagement sociétal des entreprises de 2026 s’appuie sur les résultats d’une enquête menée auprès de responsables de l’impact en entreprise issus de différents secteurs d’activité, ainsi que sur des données anonymisées et agrégées de la plateforme Benevity et sur des enquêtes réalisées auprès d’organisations à but non lucratif.

Principales conclusions du rapport sur l’engagement sociétal des entreprises de 2026 :

L’engagement sociétal a tenu bon face aux pressions exercées de toutes parts : près des trois quarts des responsables de l’impact en entreprise ont déclaré que le contexte politique et réglementaire avait directement influencé leur stratégie. Les principales sources de pression provenaient des dirigeants et des conseils d’administration (47 %), des salariés (41 %) ainsi que des équipes juridiques et de conformité (39 %). Pour la seule année 2025, la communauté Benevity a permis de mobiliser 2,7 milliards de dollars de dons et près de 24 millions d’heures de bénévolat au profit de 312 000 organisations à but non lucratif dans le monde. Malgré les pressions les plus fortes jamais exercées sur l’engagement sociétal des entreprises, celui-ci a obtenu ses meilleurs résultats à ce jour.

Le soutien des PDG est resté intact, mais les priorités de financement ont évolué : si 94 % des PDG continuent de soutenir en interne les programmes d’engagement sociétal, près des deux tiers des entreprises ont réorienté leurs financements vers d’autres organisations à but non lucratif ou programmes. La part des entreprises prévoyant d’accroître leur soutien financier aux organisations à but non lucratif dirigées par des personnes issues de groupes sous-représentés et engagées en faveur de l’équité est passée de 62 % en 2024 à 36 % en 2026. La part consacrée au développement international est passé de 56 % à 32 %, tandis que celle consacrée aux actions de réponse aux situations de crise a reculé de 58 % à 31 % sur la même période.

La confiance devient le principal levier de l’engagement sociétal des entreprises : les entreprises investissent avant tout dans cette démarche pour renforcer leur réputation et la confiance qu’elles suscitent. En réponse à cette évolution, la communication et le storytelling ont fortement gagné en importance : classés neuvièmes parmi les priorités d’investissement en 2024, ils constituent en 2026 le deuxième poste budgétaire connaissant la plus forte croissance.

La charge pesant sur les organisations à but non lucratif s’alourdit : l’année dernière, 70 % des entreprises prévoyaient d’alléger les obligations déclaratives imposées aux organisations à but non lucratif. Aujourd’hui, seules 10 % des entreprises prévoient de le faire. Près de la moitié des organisations à but non lucratif absorbent cette charge supplémentaire en demandant à leurs équipes d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, tandis que 49 % indiquent que les donateurs d’entreprise financent rarement, voire jamais, les efforts nécessaires.

L’adoption de l’IA progresse rapidement, mais une prudence nécessaire ralentit son intégration par les entreprises : 87 % des responsables de l’impact en entreprise estiment que l’IA peut alléger la charge des organisations à but non lucratif, tandis que seuls 16 % considèrent qu’elle fait partie intégrante de leur stratégie d’impact. Les principaux obstacles à l’adoption de l’IA dans le domaine de l’impact social sont la crainte de renforcer les biais dans l’attribution des financements (77 %), d’exclure les petites organisations (75 %) et de catégoriser à tort des organisations à but non lucratif aux missions sensibles (60 %).

Le bénévolat devient une nouvelle stratégie de développement des compétences des collaborateurs, mais sa valeur pour les organisations à but non lucratif est remise en question : dans un monde dominé par l’IA, les entreprises se tournent de plus en plus vers le bénévolat des salariés pour développer des compétences humaines essentielles qui ne s’acquièrent pas derrière un bureau. Selon le rapport, 96 % des grandes entreprises considèrent l’engagement des collaborateurs comme une motivation majeure pour investir dans le bénévolat. Elles cherchent notamment à renforcer les liens sociaux (57 %), à stimuler l’innovation (50 %), à développer l’empathie (49 %) et à encourager la créativité (47 %), des compétences dont l’importance ne cesse de croître. Alors que le bénévolat confirme sa valeur pour les entreprises, le défi consiste désormais à faire en sorte qu’il contribue aussi au renforcement des capacités à long terme des organisations à but non lucratif, alors que seules 28 % d’entre elles déclarent que les équipes de bénévoles accomplissent systématiquement des missions en adéquation avec leurs besoins prioritaires.





« Les données présentées dans ce rapport témoignent d’un secteur à un moment charnière, qui a besoin d’infrastructures mieux adaptées, et pas uniquement d’engagements plus affirmés », a déclaré Soraya Alexander, PDG de Benevity. « Les lacunes majeures mises en évidence ici, qu’il s’agisse de l’adoption de l’IA, de la gestion des exigences de conformité ou du soutien aux organisations à but non lucratif, exigent une approche de l’engagement sociétal des entreprises plus réfléchie et plus stratégique. Notre rôle est de faire en sorte que les entreprises disposent d’outils conçus pour l’IA, de dispositifs de contrôle des politiques et de garde-fous en matière de diligence raisonnable leur permettant d’avancer en toute confiance, et de veiller à ce que les organisations à but non lucratif soient soutenues, et non fragilisées, par les évolutions à venir. »

Pour lire l’intégralité du rapport sur l’engagement sociétal des entreprises de 2026, rendez-vous sur : https://benevity.com/state-of-corporate-purpose/2026 ou, pour une vision complète de la philanthropie d’entreprise en 2025, consultez le rapport d’impact annuel de Benevity de 2025 .

À propos de Benevity

Benevity , entreprise certifiée `B Corporation´, est le leader mondial des solutions logicielles d’impact social destinées aux entreprises. Elle favorise la mise en œuvre de programmes de dons, de bénévolat, de mécénat et de mobilisation des salariés, en s’appuyant sur des analyses avancées et une infrastructure mondiale sécurisée. La plateforme Benevity Enterprise Impact permet aux entreprises les plus engagées au monde d’intégrer naturellement la responsabilité sociétale au cœur de leur stratégie métier, afin de créer un impact mesurable, déployable à grande échelle et durable. Depuis 2008, Benevity a permis de mobiliser plus de 36 milliards de dollars au profit de plus de 560 000 organisations à but non lucratif et a accompagné plus de 7,7 millions d’acteurs du changement dans le monde, en aidant les entreprises à renforcer la confiance, à impliquer leurs collaborateurs, à améliorer leur fidélisation et à stimuler l’innovation. Pour en savoir plus, consultez le site www.benevity.com .

À propos de Benevity Impact Labs

Benevity Impact Labs est un laboratoire d’innovation sociale qui met à disposition de nouvelles données, études et analyses pour aider les entreprises, les organisations à but non lucratif et les particuliers à amplifier leurs actions en faveur de l’impact social et de l’inclusion. Bénéficiant d’un accès privilégié aux marques les plus emblématiques au monde, Benevity Impact Labs combine les données solides et analyses approfondies de Benevity avec des recherches externes afin de rendre compte des principales tendances qui façonnent l’engagement sociétal des entreprises et de démontrer, preuves à l’appui, la valeur de l’impact social. Pour en savoir plus, consultez le site benevity.com/research .

À propos du rapport sur l’engagement sociétal des entreprises de 2026

Le rapport sur l’engagement sociétal des entreprises de 2026 (State of Corporate Purpose 2026), réalisé par Benevity Impact Labs, s’appuie sur une enquête mondiale menée auprès de plus de 400 responsables de l’impact en entreprise issus de différents secteurs, ainsi que sur des données anonymisées et agrégées de la plateforme Benevity, des enquêtes menées auprès d’organisations à but non lucratif et des recherches externes. Le rapport complet est disponible sur benevity.com/research.

Contact : press@benevity.com