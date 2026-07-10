EarthDaily-Konstellation tritt mit erfolgreichem Launch III in die kommerzielle Betriebsphase ein

VANCOUVER, British Columbia, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily gab heute den erfolgreichen ersten Kontakt mit EDC-08 nach dem Start an Bord der SpaceX-Mission Transporter-17 am 7. Juli bekannt. Mit diesem dritten Start (Launch III) erreicht die EarthDaily-Konstellation die für den kommerziellen Betrieb erforderliche Anzahl an Satelliten.

Wie jedes Raumfahrzeug der EarthDaily-Konstellation verfügt auch EDC-08 über 16 Bildsensoren, die Daten in 22 Spektralbändern erfassen. Dadurch erhält das System die erforderliche spektrale Tiefe und Bildgebungskapazität, um konsistente und vergleichbare Messungen über Regionen, Jahreszeiten und Zeiträume hinweg zu ermöglichen.

Die heutige Ankündigung baut auf der Bereitstellung von EDC-02 bis EDC-07 im Mai auf, die sich derzeit in der Phase der Inbetriebnahme befinden und erste Bilddaten liefern. Die zusammen mit der heutigen Ankündigung veröffentlichten Aufnahmen geben einen ersten Einblick in die Leistungsfähigkeit mehrerer Satelliten.

„Der Eintritt von EDC-08 in die Umlaufbahn und die Herstellung des Erstkontakts sind ein weiterer wichtiger Schritt bei der planmäßigen Bereitstellung der EarthDaily-Konstellation“, sagte Don Osborne, CEO von EarthDaily. „Mit nun acht Satelliten im Orbit, sieben, die die Inbetriebnahme durchlaufen, und den ersten Bildern vom Mai-Start, arbeitet das System wie erwartet.“

Die neuen Aufnahmen belegen die Konsistenz und Detailgenauigkeit, für die die EarthDaily-Konstellation entwickelt wurde. Während die Kalibrierungs- und Validierungsarbeiten noch andauern, zeigen die Bilder bereits, wie mehrere Satelliten zu einem gemeinsamen Messsystem beitragen, das für eine zuverlässige großflächige Überwachung und reproduzierbare Analysen im großen Maßstab mithilfe von KI und maschinellem Lernen ausgelegt ist.

„Die EarthDaily-Konstellation wurde auf Datenkonsistenz ausgelegt“, ergänzte Osborne. „Schwankungen bei atmosphärischen Bedingungen, Beobachtungsgeometrie und Sensorkalibrierung können Störsignale verursachen, die sich in Zeitreihenanalysen verstärken und die Zuverlässigkeit von Daten in KI-Workflows beeinträchtigen. EarthDaily begegnet diesem Problem auf Systemebene durch eine streng kontrollierte geometrische und radiometrische Kalibrierung, hohe Signal-Rausch-Verhältnisse sowie eine spektrale Abstimmung mit den Sentinel- und Landsat-Archiven. Dadurch wird sichergestellt, dass die resultierenden Daten für jede KI-Anwendung zur Erdbeobachtung geeignet sind und erkannte Veränderungen tatsächliche Ereignisse in der realen Welt widerspiegeln.“

Die EarthDaily-Konstellation wurde speziell für die großflächige Erkennung von Veränderungen entwickelt und ist darauf ausgelegt, weltweit konsistente, kalibrierte tägliche Messungen des Planeten bereitzustellen. Die EDC-Bilddaten, die für Zeitreihenanalysen und die direkte Integration in KI-Workflows optimiert sind, wurden für den Einsatz mit den automatisierten Analysen zur Veränderungserkennung von EarthDaily konzipiert. Sie identifizieren relevante Veränderungen über große Gebiete hinweg – von Flugzeugen und Schiffen in Häfen bis hin zu Straßen und Infrastruktur – und unterstützen Kunden dabei, zu entscheiden, worauf sie ihre Aufmerksamkeit als Nächstes richten sollten.

Dieser Ansatz hebt die Erdbeobachtung auf eine neue Stufe: Weg von statischen Bildern hin zu entscheidungsrelevanten Erkenntnissen. Während EDC-08 seine Umlaufbahn erreicht und weitere Satelliten für den Start vorbereitet werden, nähert sich die Konstellation ihrem Ziel: einer täglichen, globalen Landabdeckung. Dies schafft eine kontinuierliche Messgrundlage für die Überwachung von Veränderungen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Klimaresilienz und Infrastruktur.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante Informationen spezialisiert hat. Mit der EarthDaily Constellation schafft das Unternehmen die Grundlage für tägliche, weltweit einheitliche Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen in komplexen, kritischen Umgebungen zu unterstützen.

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