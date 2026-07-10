21shares élargit l’accès de trois ETP crypto aux investisseurs particuliers français avec BitGo Europe GmbH en tant que dépositaire conforme à la directive MiCA

Zurich / Paris, le 10 Juillet 2026. 21shares, l’un des principaux émetteurs mondiaux de produits négociés en bourse (ETP) liés aux cryptoactifs, a annoncé aujourd’hui qu’une sélection de ses ETP cryptos est désormais plus facilement accessible aux investisseurs particuliers en France, directement via leurs comptes de courtage existants ou leurs comptes bancaires. Cette offre comprend l’ETP 21shares Bitcoin Core (CBTC), l’un des ETP Bitcoin les plus compétitifs du marché français, ainsi que deux autres produits très prisés sur le marché.

Les ETP suivants, tous 100% collatéralisés par des actifs physiques, sont désormais plus facilement accessibles via des bourses européennes dont Euronext Paris et Deutsche Börse Xetra :

21shares Bitcoin Core ETP (CBTC) (ISIN : CH1199067674) : l’un des ETP Bitcoin les plus compétitifs en termes de coûts en France, avec des frais de gestion de seulement 0,10 % par an.

l’un des ETP Bitcoin les plus compétitifs en termes de coûts en France, avec des frais de gestion de seulement 0,10 % par an. 21shares Solana Core Staking ETP (CSOL) (ISIN : CH1385084384) : offre une exposition à l'actif sous-jacent ainsi que des récompenses issues du staking.

offre une exposition à l'actif sous-jacent ainsi que des récompenses issues du staking. 21shares XRP ETP (AXRP) (ISIN : CH0454664043) : destiné aux investisseurs particuliers recherchant une exposition réglementée au XRP.

Cette décision stratégique fait suite au transfert réussi de ces produits vers BitGo Europe GmbH (« BitGo »), un prestataire de services de crypto-actifs réglementé, titulaire d’une licence au titre du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR) délivrée par l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin). BitGo Europe est autorisée à fournir des services de conservation de crypto-actifs, de transfert et de négociation au sein de l’Union européenne. En s'alignant sur le cadre réglementaire « Markets in Crypto-Assets » (MiCA), 21shares garantit aux investisseurs particuliers français de bénéficier des normes européennes les plus strictes en matière de ségrégation et de sécurité des actifs. 21shares a été l'un des premiers émetteurs à coter des ETP cryptos sur Euronext Paris en juin 2021, et propose aujourd'hui la gamme la plus large de produits cryptos cotés sur cette place boursière, avec 49 ETP.

« Les investisseurs particuliers français recherchent depuis longtemps des moyens simples et abordables de s'exposer à ce marché des actifs numériques », a déclaré Alistair Byas-Perry, Head of EU Investments and Capital Markets chez 21shares. « En nous associant à BitGo pour garantir la conformité totale de notre infrastructure avec MiCA, nous supprimons les frictions liées à la procédure de contrôle préalable pour les banques et les courtiers, tout en offrant au grand public une protection de qualité institutionnelle. En tant qu’émetteur proposant la plus large sélection d’ETP cryptos cotés sur Euronext Paris, nous sommes fiers d’offrir aux investisseurs la possibilité de s'exposer à la diversité du paysage des actifs numériques. »

« La conservation réglementée est la clé pour faire entrer les actifs numériques auprès du grand public », a déclaré Jody Mettler, directrice des opérations de BitGo et présidente de BitGo Bank & Trust, National Association. « Alors que 21shares élargit l’accès des particuliers à ses ETP cryptos en France, BitGo est fière de fournir l’infrastructure conforme qui prend en charge ces produits dans le cadre de la directive européenne MiCA. Cette étape importante reflète la convergence continue entre les actifs numériques et la finance traditionnelle, et souligne l’importance d’une conservation de qualité institutionnelle, de la ségrégation des actifs et de la rigueur réglementaire afin de donner confiance aux investisseurs. »

Principaux avantages pour les investisseurs :

Compétitivité en termes de coûts : avec les frais de CBTC fixés à 0,10 % par an, 21shares propose l’une des tarifications les plus compétitives pour s’exposer au Bitcoin en France.

Rigueur réglementaire : le recours à BitGo, un dépositaire conforme à MiCA, garantit le respect des réglementations européennes les plus strictes en matière d’actifs numériques.

Simplicité opérationnelle : les investisseurs peuvent accéder à ces ETP via leurs comptes de courtage existants et leurs portefeuilles bancaires traditionnels, exactement comme pour une action ou un ETF classique.

Pour plus d’informations sur la gamme d’ETP cryptos de 21shares, rendez-vous sur www.21shares.com .















Notes pour les éditeurs





A propos de 21shares

21shares est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits négociés en bourse (ETP) liés aux cryptoactifs et propose l’une des plus vastes gammes d’ETP cryptos du marché. La société a été fondée dans le but de rendre les cryptoactifs plus accessibles aux investisseurs et de combler le fossé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. 21shares a coté le premier ETP crypto adossé à des actifs physiques au monde en 2018, s’appuyant sur sept ans d’expérience dans la création d’ETP crypto cotés sur plusieurs des places boursières les plus importantes et les plus liquides au monde. S’appuyant sur une équipe de recherche spécialisée, une technologie propriétaire et une expertise approfondie des marchés de capitaux, 21shares propose des solutions d’investissement innovantes et efficaces.

21shares est une filiale de FalconX, l’un des plus grands courtiers de premier ordre (prime broker) en actifs numériques au monde. 21shares mène ses activités de manière indépendante par rapport à FalconX, tout en tirant stratégiquement parti des ressources et de la portée de ce dernier pour accélérer la réalisation de sa mission et générer de nouvelles opportunités de croissance. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.21shares.com .

Contact: audrey.belloff@21shares.com





A propos de BitGo

BitGo (NYSE : BTGO) est une société spécialisée dans les infrastructures d’actifs numériques qui propose des services de conservation, de portefeuilles, de staking, de trading, de financement, de stablecoins et de règlement à partir d’un stockage hors ligne réglementé. Depuis 2013, BitGo s’attache à accélérer la transition du système financier vers une économie fondée sur les actifs numériques. BitGo bénéficie d’une présence mondiale et dispose de plusieurs entités réglementées, notamment BitGo Bank & Trust, National Association, la première banque fiduciaire spécialisée dans les actifs numériques agréée au niveau fédéral et détenue par une société cotée en bourse. Aujourd’hui, BitGo accompagne des milliers d’institutions, parmi lesquelles figurent de nombreuses grandes marques du secteur, des établissements financiers, des bourses et des plateformes, ainsi que des millions d’investisseurs à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bitgo.com .





Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens de la législation fédérale sur les valeurs mobilières. Des termes tels que « peut », « pourrait », « va », « devrait », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « continuer », « prédire », « prévoir », « projeter », « planifier », « avoir l'intention de » ou des expressions similaires, ainsi que les déclarations concernant des intentions, des convictions ou des attentes actuelles, constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir, qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes et hypothèses actuelles énoncées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent, entre autres, la nature hautement volatile des actifs numériques, les problèmes techniques liés à l’intégration des actifs numériques pris en charge ainsi qu’aux modifications et mises à niveau de leur réseau sous-jacent, la surveillance accrue de notre secteur et de nos activités, le vol, la perte ou la destruction des clés privées nécessaires pour accéder à tout actif numérique détenu en dépôt pour notre propre compte ou pour celui de nos clients, les erreurs dans l’exécution des transactions des clients ou dans la gestion de nos propres activités de négociation, ainsi que les autres facteurs évoqués dans le rapport annuel de BitGo sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis le 27 mars 2026, et dans ses documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, y compris les rapports périodiques ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K. Ces déclarations prospectives reposent sur des faits et des conditions tels qu’ils existent au moment où ces déclarations sont formulées, ainsi que sur des prévisions concernant des faits et des conditions futurs. Bien que BitGo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les lecteurs du présent communiqué de presse sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les informations contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de celui-ci, et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives relatives aux sujets abordés dans le présent communiqué de presse, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.





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Exclusivement pour les investisseurs potentiels dans tout État membre de l'EEE ayant mis en œuvre le Règlement Prospectus (UE) 2017/1129, le Prospectus de Base (UE) de l'Émetteur est disponible sur le site Internet de l'Émetteur à l'adresse suivante : www.21shares.com .

L'approbation du Prospectus de Base (UE) de l'émetteur ne doit pas être comprise comme une approbation par le SFSA des titres offerts ou admis à la négociation sur un marché réglementé. Les investisseurs potentiels éligibles doivent lire le Prospectus de Base de l'Émetteur (UE) et les Conditions Définitives concernées avant de prendre une décision d'investissement afin de comprendre les risques potentiels associés à la décision d'investir dans les titres.