UREVO gewinnt Red Dot Award 2026 für intelligente Recovery Boots

ESSEN, Deutschland, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO wurde für seine KI-gestützten kabellosen Recovery Boots mit dem Red Dot Award: Product Design 2026 in der Kategorie Innovative Design ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 7. Juli 2026 im Rahmen der Red Dot Gala im Aalto-Theater in Essen statt.

Das Aalto-Theater in Essen während der Red Dot Award Verleihung 2026

Ausgezeichnet für Innovation und Design

Der Red Dot Award gehört zu den weltweit angesehensten Auszeichnungen für Produktdesign. Eine unabhängige Jury aus internationalen Designexperten bewertet die eingereichten Produkte unter anderem nach Innovationsgrad, Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit.

Mit dem Red Dot Award erhält UREVO bereits die dritte internationale Designauszeichnung in diesem Jahr. Nach dem Gewinn des iF Design Awards und des Platinum Awards der American Good Design Awards unterstreicht die erneute Auszeichnung den konsequenten Fokus des Unternehmens auf Forschung, Entwicklung und hochwertiges Produktdesign. Die Auszeichnung spiegelt zugleich den Entwicklungsansatz von UREVO wider: Moderne KI-Technologie wird mit einem mobilen und benutzerfreundlichen Design kombiniert, um Muskelregeneration flexibel in den Alltag zu integrieren.

Muskelregeneration mit KI-Unterstützung

KI-gestützte kabellose Recovery Boots

Der Regenerationsbedarf verändert sich je nach Trainingsintensität, Reisebelastung oder Wettkampfsituation. Herkömmliche Kompressionssysteme arbeiten meist mit festen Druckstufen und lassen sich nur manuell anpassen.

Die Recovery Boots bieten mehr als 32 Regenerationsprogramme – von sanfter Durchblutungsförderung bis hin zu intensiver Kompression. Dank OTA-Updates (Over-the-Air) wird die Software kontinuierlich erweitert und optimiert. Über die UREVO App können Nutzer zudem individuelle Programme für verschiedene Muskelgruppen und Druckzonen erstellen.

Für den mobilen Einsatz verfügen die Recovery Boots über ein abnehmbares, kabelloses Bedienelement sowie einen 5.000-mAh-Akku. Die Recovery Boots sind in vier Größen erhältlich und eignen sich für Körpergrößen von etwa 160 bis 210 cm, sodass sie von unterschiedlichen Nutzern verwendet werden können.

„Die Auszeichnung in der Kategorie Innovative Design bestätigt, dass wir die richtige Balance zwischen künstlicher Intelligenz und benutzerfreundlichem Design gefunden haben“, erklärt James Yao, Chief Product Officer von UREVO. „Unser Ziel war es, dass die Technologie im Hintergrund arbeitet und sich der Kompressionsdruck automatisch anpasst, ohne dass Nutzer darüber nachdenken müssen. Nach einem intensiven Training oder einem langen Tag auf der Skipiste wird Regeneration dadurch einfacher und intuitiver.“

Die UREVO Recovery Boots sind in den USA, Deutschland sowie weiteren europäischen Ländern über den UREVO Onlineshop erhältlich und werden derzeit zu einem vergünstigten Einführungspreis angeboten.

Über UREVO

UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich Smart Fitness. UREVO entwickelt intelligente Fitness- und Recovery-Lösungen, die Hardware, Software und digitale Services miteinander verbinden.

Heute nutzen über zwei Millionen Menschen in mehr als 60 Ländern die Produkte des Unternehmens. Mit über 200 Patenten und mehreren internationalen Designauszeichnungen zählt UREVO zu den führenden Innovatoren im Bereich smarter Fitness- und Recovery-Technologien.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen UREVO-Website.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

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