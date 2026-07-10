Sparinvest SICAV suspenderer handel med udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske problemer.
Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Equitas EUR R
|LU0362354549
|SSIEEURR
|Ethical Global Value EUR R
|LU0362355355
|SSIEGVEURR
|Global Value EUR R
|LU0138501191
|SSIGVEURR
|Global Value DKK R
|LU2703611371
|SSIGVDKKR
|Balance EUR R
|LU0650088072
|SSIBAEURR
|Balance DKK R
|LU0673458609
|SSIBDKKR
|Procedo EUR R
|LU0139792278
|SSIPEURR
|Procedo DKK R
|LU0686499277
|SSIPDKKR
|Securus EUR R
|LU0139791205
|SSISEURR
|Securus DKK R
|LU0686498972
|SSISDKKR
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
Sparinvest