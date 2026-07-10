Værdipapirfonden Sparinvest suspenderer handel med udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af udvalgte afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer.
Handel med de berørte afdelinger er derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|INDEX Globale Aktier KL
|DK0060747822
|SPVIGAKL
|INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
|DK0060748127
|SPVIGAMRAKL
|INDEX Bæredygtige Global KL
|DK0060747905
|SPVIBGKL
|INDEX Bæredygtige USA KL
|DK0060748200
|SPVBUSAKL
|INDEX Lav Risiko KL
|DK0060748556
|SPVILRKL
|INDEX Mellem Risiko KL
|DK0060748630
|SPVIMRKL
|INDEX Høj Risiko KL
|DK0060748713
|SPVIHRKL
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze